بائعو العتبة.. قرار التطوير يعنى طردنا وتشريدنا

حالة من الارتباك أصابت جميع البائعين وأصحاب المحلات بسوق العتبة، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بالبدء فى إخلاء السوق لتطويره وإعادة المظهر الحضارى إليه

تحرير:هالة صقر ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م

تعرضت العتبة إلى العديد من الحرائق خلال السنوات الماضية، مما تسبب فى خسائر تقدر بملايين الجنيهات، إلى جانب ما تسببه النيران من تشويه للمبانى التراثية التى تحمل عبق التاريخ، وتتميز بها منطقة العتبة التى تضم واحدا من أقدم الأسواق فى مصر وأشهرها، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتطوير سوق العتبة وإعادة الوجه الحضارى له من جديد مع تأمين المنطقة والمحلات بكل الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار الحوادث، وهو ما يتطلب إخلاء السوق من الباعة الجائلين، وكذلك إخلاء المحلات المخالفة للقانون، مما تسبب فى حالة من الارتباك لدى معظم العاملين بالسوق.

قرار إخلاء العتبة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ نحو يومين اجتماعا بحضور وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من المسئولين، لمناقشة فكرة تطوير سوق العتبة والبدء أولا

قرار إخلاء العتبة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ نحو يومين اجتماعا بحضور وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من المسئولين، لمناقشة فكرة تطوير سوق العتبة والبدء أولا بتطوير سوق خضار العتبة بحى الموسكى.

وحسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء أكد رئيس الوزراء أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عقب الحريق الذي وقع في سوق العتبة، يونيو الماضي، بتطويرها والعمل على إعادة الوجه الحضاري للمنطقة العريقة، مطالبًا بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويدها بالاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.

وأكد البيان أن مدبولي أجرى اتصالًا بوزير الأوقاف؛ لأن هيئة الأوقاف هى الجهة المالكة، وشرح له موقف السوق الحالي، وضرورة إخلائه، والتعامل مع شاغليه؛ لخطورة الوضع الحالي للسوق، مع ضرورة البدء في تطويره، وعودته لوجهه الحضاري.



وخلال الاجتماع عرض مُحافظ القاهرة تقريرا حول مقترحات إعادة بناء وتطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، في ضوء الخسائر التي نجمت عن حريق السوق يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن لجنة مشتركة من المحافظة وهيئة الأوقاف -المالكة للسوق والمسئولة عن إدارته- تفقدت موقع السوق وعاينته، وتم حصر 460 محلا تجاريا موجودة بالسوق، تأثر منها جراء الحريق 180.



وأوضح أن السوق له قيمة تاريخية وطراز معماري فريد، وجرى الانتهاء من بنائه عام 1892م، كأول سوق حضاري بالقاهرة الخديوية، وتبلغ مساحته 5200 متر، ويقع في منطقة تربط بين شوارع العطار والأزهر والمرجان ويتخلله 12 ممرا داخليا.



وأضاف المحافظ أن الخسائر المترتبة على الحريق كانت نتيجة لتزايد المحال العشوائية وغير القانونية مما أدى إلى ضيق المداخل والمخارج، والتأثير على خطة الحماية المدنية بالسوق، لافتًا إلى التنسيق على الفور مع هيئة الأوقاف المصرية -المالكة للسوق وصاحبة حق إدارته- وتشكيل لجنة مشتركة لمراجعة عقود المحال المؤجرة ومدى قانونيتها، مع تحرير المخالفات وإصدار قرارات بإزالتها.



وعرض المحافظ مقترحات لإعادة بناء وتطوير سوق العتبة، تضمنت إعادة الشيء لأصله، وترميم الحوائط والسقف المعدني والجمالون، بالإضافة إلى إنشاء شبكة إطفاء وحماية مدنية معتمدة، وتركيب أجهزة إنذار حريق وربطها بالإدارة العامة للحماية المدنية، وإنشاء شبكة كهربائية كاملة للسوق نظرا لتلفها، مع تعيين جهة مسئولة عن إدارة السوق، ويكون لها مكان ثابت بالسوق ويتم من خلالها المرور اليومي على السوق، وتحديد توقيتات العمل بالسوق.

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قرار تطوير الأسواق التاريخية

لم يكن قرار تطوير سوق العتبة هو القرار الأول الذى تعلن عنه الحكومة، ففى شهر فبراير العام الماضى افتتح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة السابق، ورشة عمل عن "مشروع الأسواق الخضراء المستدامة"، والذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع كلية الهندسة جامعة القاهرة ووزارة الثقافة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري، بهدف إحياء وتطوير مباني الأسواق التاريخية للحفاظ على التراث الاجتماعي والثقافي والأنشطة الاقتصادية، مثل سوق العتبة، وأكد أن هناك مشروعا بحثيا سيتضمن تطوير كل الأسواق التاريخية بالقاهرة، وتم تقديم الدعم البشرى والمعلوماتى لمشروع تطوير الأسواق التاريخية بالتعاون مع إدارة الحفاظ على التراث وحيى الموسكى والأزبكية.

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تاريخ سوق العتبة

يعد سوق العتبة من أشهر الأسواق الشعبية وأقدمها في مصر، ويضم نشاطات اقتصادية متعددة، حيث يعد من أكبر أسواق بيع الملابس والأحذية والحقائب ولعب الأطفال بأسعار في متناول الجميع.



وكانت العتبة قديما تنافس في أناقتها وجودة بضاعتها محلات لندن وباريس ومنها محلات "هورنستينز"، و"فيتيل" و"ليبتون"، وكانت تضم عددا من البازارات ومحلات الميني فاتورة والرهانات التي كان يملكها اليهود.



وبدأت شهرة العتبة كمركز تجاري وحيوي منذ عهد الخديو إسماعيل، ولكنها لم تكن بالصورة التي هي عليها الآن، فكانت العتبة قديما مليئة بجميع الجنسيات ممن يحرصون على التسوق منها، ويتردد عليها سيدات المجتمع المصري، ولكن الآن تغيرت البضائع المعروضة وتغيرت الطبقات المترددة على المكان، فبعد أن كان سوق العتبة يعرض أفضل البضائع والأقمشة المستوردة من أوروبا، أصبح يعرض البضائع رخيصة الثمن المستوردة من الصين ودول جنوب شرقي آسيا.

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الباعة الجائلون

إبراهيم النادي أحد الباعة الجائلين بسوق العتبة، قال لـ"التحرير"، إن قرار التطوير الذى أعلنت عنه الحكومة يعنى طرد وتشريد آلاف من الباعة، مطالبا الحكومة بضرورة دراسة مصير الباعة الجائلين من أصحاب "الباكيات" فى سوق العتبة، لأنهم لا يملكون مصدر رزق آخر، مشيرا إلى أنه من الممكن توفير سوق بديل حتى يتم الانتهاء من التطوير، ويتم عمل "باكيات" فى السوق بشكل منظم ومقنن، مؤكدا أنهم لا يعترضون على التطوير ولكنهم يريدون البديل منعا لتشريدهم.

ومن جانبه قال مختار السيد أحد الباعة الجائلين، إن تطوير سوق العتبة وتأمين المنطقة ضد الكوارث، قرار جيد للغاية، ولكن لا بد من وضع الباعة وأصحاب المحلات فى الاعتبار، وتوفير البدائل المناسبة، كالأسواق الحضارية التى تتميز بموقعها الجاذب للزبائن، مشيرا إلى أن قرار التطوير سيكون سببا فى تشريد الآلاف من الأسر التى ليس لها مصدر رزق آخر، لافتا إلى أن المحافظة اتخذت قرارا منذ عدة سنوات بنقل الباعة الجائلين من العتبة والموسكى إلى سوق الخميس بالمطرية، ولكنهم رفضوا ذلك لأن السوق غير مناسب لهم، وعرضوا عليهم نقلهم إلى حديقة الأزبكية ولكن لم ينفذ القرار، مطالبا بضرورة توفير البدائل المناسبة قبل البدء فى التطوير.

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أصحاب المحلات

حمزة مسعود أحد أصحاب المحلات بالعتبة، قال لـ"التحرير"، إن المحافظة سبق أن قررت تطوير الأسواق التاريخية ومنها العتبة ولكن هذا لم يحدث، مؤكدا أن التطوير سيعيد لسوق العتبة مكانته وسيحافظ عليه من الحرائق والكوارث، التى تسببت فى خسائر فادحة لأصحابها.

وأوضح مسعود أن سوق العتبة منذ بدايته وهو يتميز بمكانته التجارية العالية ومحط أنظار كل الطبقات، ولكن بعد احتلال الباعة الجائلين له وفتح المحلات المخالفة للقوانين، أصبح أشبه بالأسواق العشوائية، بسبب عدم التنظيم، وهو ما جعل تجار العتبة يعتمدون على البضائع ذات الأسعار الرخيصة لتصبح في متناول الجميع، مطالبا الحكومة ليس فقط بتطوير واجهات المباني لاستعادة مظهرها الحضاري، ولكن بعمل دراسات تعيد للعتبة تاريخها التجاري، والحفاظ عليها كأقدم واشهر أسواق القاهرة.

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