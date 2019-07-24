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بائعو العتبة.. قرار التطوير يعنى طردنا وتشريدنا

حالة من الارتباك أصابت جميع البائعين وأصحاب المحلات بسوق العتبة، وذلك بعد قرار رئيس مجلس الوزراء بالبدء فى إخلاء السوق لتطويره وإعادة المظهر الحضارى إليه
تحرير:هالة صقر ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٧ م
سوق العتبة للملابس
سوق العتبة للملابس
تعرضت العتبة إلى العديد من الحرائق خلال السنوات الماضية، مما تسبب فى خسائر تقدر بملايين الجنيهات، إلى جانب ما تسببه النيران من تشويه للمبانى التراثية التى تحمل عبق التاريخ، وتتميز بها منطقة العتبة التى تضم واحدا من أقدم الأسواق فى مصر وأشهرها، وهو ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار بتطوير سوق العتبة وإعادة الوجه الحضارى له من جديد مع تأمين المنطقة والمحلات بكل الاحتياطات اللازمة لعدم تكرار الحوادث، وهو ما يتطلب إخلاء السوق من الباعة الجائلين، وكذلك إخلاء المحلات المخالفة للقانون، مما تسبب فى حالة من الارتباك لدى معظم العاملين بالسوق.
قرار إخلاء العتبة عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء منذ نحو يومين اجتماعا بحضور وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من المسئولين، لمناقشة فكرة تطوير سوق العتبة والبدء أولا
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مصطفى-مدبولى

4 كليات جديدة.. الحكومة تعدل اللائحة التنفيذية للجامعات

أعلن مجلس الوزراء خلال اجتماعه في مقره الجديد بمدينة العلمين الجديدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق بإضافة بعض الكليات إلى الجامعات، وذلك من منطلق الحرص على تزويد الجامعات بالتخصصات العلمية المطلوبة لسوق العمل، وتقليل الاغتراب، وهي "كلية العلاج الطبيعي لجامعة السويس، وكلية الحاسبات والمعلومات لجامعة دمياط، وكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي لجامعة القاهرة، وكلية الفنون التطبيقية بالنوبارية لجامعة دمنهور.
عبدالله-السناوي

نقل الكاتب الكبير عبد الله السناوي للعناية المركزة

نقل الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة، بسبب مضاعفات مرض السكر. والكاتب عبدالله السناوي، صاحب تاريخ طويل في عمر الصحافة المصرية، كما أنه من أكبر الصحفيين والمحللين السياسيين في مصر الآن، إذ ترأس رئاسة تحرير جريدة «العربي الأسبوعية المصرية» في مايو عام 2000 حتى 2011، كما عمل مديرًا لتحرير مجلة الموقف العربي، ثم جريدة صوت العرب في الثمانينات، قبل أن ينضم إلى جريدة «الأهالي» في مطلع التسعينات.
مجلس-النواب (3)

الجدل مستمر حول قانون المحال التجارية رغم إقراره

أثار قانون المحال التجارية العامة الجديد حالة كبيرة من الجدل، رغم موافقة مجلس النواب عليه بصورة نهائية منذ أيام وجيزة. فلا تزال البنود المتعلقة بالاشتراطات والعقوبات والأنشطة التي يمارسها أصحاب المحال التجارية والمواد المتعلقة بالترخيص وتقنين المحال المخالفة وتراخيص الشيشة وآليات تحصيل الرسوم والضرائب المقررة، في القانون الجديد، تشهد انقساما واختلافا وتباينا في الرؤى حتى اللحظة الراهنة. حيث يرى فريق من المؤيدين للقانون أنه سيقضي على العشوائية والفوضى التي تشهدها المحال التجارية بصورة نهائية وسينظم تلك القضايا بصورة كبيرة وسيزيد موارد الدولة.
مني-محرز-نائب-وزير-الزراعة

نقل مدير مكتب وسائق «منى محرز» لمستشفى بالقاهرة

قررت إدارة مستشفى المنيا الجامعي توفير سيارة مجهزة لنقل سائق نائب وزير الزراعة ومدير مكتبها إلى مستشفى الزراعيين بالقاهرة، وذلك بناءً على رغبتهما بعد استقرار حالتيهما الصحية جراء إصابتهما في حادث انقلاب سيارة كانت تستقلها الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة التى جرى نقلها في وقت سابق إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، لاستكمال علاجها، بعد إصابتها في نفس الحادث. وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أصيبت على أثر انقلاب سيارة كانت تستقلها بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.
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بعد حريقه في يونيو.. السيسي يوجه بتطوير سوق العتبة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الإثنين، اجتماعات بشأن العمل على تطوير سوق خضار العتبة بحي الموسكي، وصرح بأن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب الحريق الذي وقع في سوق العتبة، يونيو الماضي، بأن يتم تطويره والعمل على إعادة الوجه الحضاري للمنطقة العريقة، مطالبا بضرورة العمل على عودة الشكل الخارجي التاريخي للسوق مثلما كان، والحفاظ على البوابات التراثية الموجودة به، وتزويده بالاحتياطات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث.
خضار-وفاكهة (3)

بعد تراجع الدولار.. متى تنخفض أسعار السلع بالأسواق؟

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن انخفاض سعر الدولار في الفترة الأخيرة يجب أن يكون له مردود على أسعار السلع والمنتجات، خاصة أن تحريك أسعار المنتجات البترولية في الفترة الأخيرة لن يؤثر بصورة كبيرة على الأسعار أيضاً في ظل توافر السلع الأساسية بمخزون كبير، وزيادة المعروض عن الطلب. وشهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا ملحوظا أمام الجنيه المصري منذ بداية العام الجاري، لتفقد العملة الخضراء نحو 130 قرشا، لتصل إلى مستوى 16.65 جنيه للبيع، في مقابل نحو 17.95 جنيه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.
حريق-العتبة -تصوير-سامح-ابو حسن‎ (13)

نائب: حريق العتبة يؤكد أهمية إنهاء الأسواق العشوائية

تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول العشوائية والجهل بأهمية توفير سبل الأمن ووسائل الإطفاء داخل المحلات والمخازن، ما يتسبب في تكرار الحرائق خاصة في فصل الصيف، موضحا أن نشوب حريقي العتبة والجيزة أعادا فتح مشكلة عدم الالتزام باشتراطات الحماية المدنية المتعلقة بالإطفاء الذاتي، والتأمين، ومصدر الكهرباء، وغيرها من معايير الأمن الصناعي، بالإضافة إلى أن عدد كبير من العقارات تقع في مخالفات قانونية، إذ إنها تحولت من عقارات سكنية إلى تجارية بالمخالفة لقانون البناء.
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بعد حريق العتبة.. كيف نمنع تكرار الحرائق؟

لم تمضِ أيام قليلة على الحريق الهائل، الذى حدث بأحد المحلات بمنطقة باب الشعرية، وتصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء بالمنطقة، حتى تكرر الأمر صباح اليوم الخميس ونشب حريق هائل في عدد من المحلات بالسوق القديم بالعتبة، بوسط القاهرة، إلا أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد الحريق داخل السوق، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول أسباب تكرار هذه الحرائق فى تلك المناطق وكيفية منع تكرار حدوثها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.
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