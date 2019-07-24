مواعيد صدام تريزيجيه بصلاح والنني في البريميرليج

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٨ م

صلاح وتريزيجيه

بعدما أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي، رسميا، ضم محمود حسن (تريزيجيه)، من صفوف نادي قاسم باشا التركي، ينتظر عشاق الكرة المصرية مواجهات تريزيجيه مع المصريين في الدوري الإنجليزي، إذ سبقه كل من محمد صلاح (ليفربول)، ومحمد النني (أرسنال) وأحمد المحمدي (أستون فيلا)، إلى جانب وجود أحمد حجازي (وست بروميتش) ووسام مرسي (ويجان أتلتيك) في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب)، وفي الثالث عشر من يونيو الماضي أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مواعيد مباريات الموسم الجديد، التي ستشهد مواجهات بين تريزيجيه وصلاح والنني.

21 سبتمبر - أرسنال (النني) × أستون فيلا (المحمدي وتريزيجيه) في الجولة السادسة على ملعب الإمارات. 2 نوفمبر - أستون فيلا (المحمدي وتريزيجيه) × ليفربول (صلاح) في الجولة الـ11 على ملعب أستون فيلا. 11 أبريل 2020 - ليفربول (صلاح) × أستون فيلا (المحمدي وتريزيجيه) في الجولة الـ33 على ملعب