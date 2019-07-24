وحيد ومدمن.. كواليس مصرع رجل أعمال على الكورنيش

تحرير:أحمد الزغبي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:١٣ م

هيروين - صورة أرشيفية

انفصلت عنه زوجته بسبب تعاطيه المخدرات وسافرت أسرته للخارج فلجأ صاحب شركة استيراد في العقد الرابع من العمر للعيش، في شقة بمفرده وتدهورت حالته ليلقى مصرعه عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الـ"هيروين"، داخل سيارته الملاكي أمام مول سان ستيفانو بكورنيش شرق الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتوقف سيارة ملاكي أمام مول سان ستيفانو بطريق كورنيش الإسكندرية، وانتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص وجود سيارة، محركها يعمل، وبكسر الزجاج الخلفي عثر على جثة "ح.أ.م - 34 عامًا، صاحب مكتب استيراد، على مقعد القيادة، وفي ذراعه سرنجة، ووجود بواقي هيروين. وبسؤال المدعوة طليقته " هـ.إ.م - 25 عامًا"، ربة منزل، مقيمة بشارع جمال عبد الناصر ميامي، أكدت أنها انفصلت عن المذكور بسبب إدمانه المواد