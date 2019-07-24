حسب الله: علاقة البرلمان والحكومة ليست شد وجذب

تحرير:أحمد جاد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م

النائب صلاح حسب الله

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، أن مجلس النواب يمارس الرقابة بمفهومها الرشيد، والعلاقة بين البرلمان والحكومة ليست شد وجذب وإنما تصحيح المسار وليس استعراضا العضلات، موضحا أن المجلس مارس مهامه الرقابية بما يحقق الصالح العام، وما يقوم به البرلمان يدعم الدولة المصرية. وغير هادف للهدم، وأنه تم توجيه 901 سؤال الحكومة، أجابت كتابة على 52 سؤالا، لافتا إلى أن البرلمان ناقش 54 طلب مناقشة عامة، 793 اقتراح برغبة، 22 طلب رفع حصانة، 4 حالات خلو مكان بالوفاة.

وأوضح حسب الله، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس، اليوم الأربعاء، أن البرلمان قام بـ32 زيارة ميدانية خلال دور الانعقاد الرابع لدراسة المشكلات التي يتم إرسالها للمجلس سواء لمواقع عمل أو مشروعات، مشيرا إلى أن البرلمان سينجز في دور الانعقاد الاخير عدة قوانين، ومن أبرزها «انتخابات الشعب والشيوخ