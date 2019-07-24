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حسب الله: علاقة البرلمان والحكومة ليست شد وجذب

تحرير:أحمد جاد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٠ م
النائب صلاح حسب الله
النائب صلاح حسب الله
أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان، أن مجلس النواب يمارس الرقابة بمفهومها الرشيد، والعلاقة بين البرلمان والحكومة ليست شد وجذب وإنما تصحيح المسار وليس استعراضا العضلات، موضحا أن المجلس مارس مهامه الرقابية بما يحقق الصالح العام، وما يقوم به البرلمان يدعم الدولة المصرية. وغير هادف للهدم، وأنه تم توجيه 901 سؤال الحكومة، أجابت كتابة على 52 سؤالا، لافتا إلى أن البرلمان ناقش 54 طلب مناقشة عامة، 793 اقتراح برغبة، 22 طلب رفع حصانة، 4 حالات خلو مكان بالوفاة.
وأوضح حسب الله، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس، اليوم الأربعاء، أن البرلمان قام بـ32 زيارة ميدانية خلال دور الانعقاد الرابع لدراسة المشكلات التي يتم إرسالها للمجلس سواء لمواقع عمل أو مشروعات، مشيرا إلى أن البرلمان سينجز في دور الانعقاد الاخير عدة قوانين، ومن أبرزها «انتخابات الشعب والشيوخ
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

مدبولي من العلمين: أغسطس إطلاق منظومة التحول الرقمي

‏رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالوزراء، في مستهل أول اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء من المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين، قائلا إن ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعا بأن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة.
المؤتمر الصحفى للنائب صلاح حسب الله المتحدث الاعلامى لمجلس النواب (2)

البرلمان: عودة البث المباشر في دور الانعقاد الخامس

قال صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس للمجلس سيشهد بث الجلسات على الهواء مباشرة، ويأتي هذا الإجراء في ظل الممارسات البرلمانية الناضجة التي بات يتسم بها النواب، ولا يتعلق بأي استخدام انتخابي قبل انتخابات مجلس النواب المقررة العام المقبل، مشددا على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال والوفود البرلمانية لتوضيح ما يتم باستمرار في الدولة المصرية، وتصحيح الصورة المغلوطة التي تصدر عن جماعات الفتنة والإرهاب.
على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

برلماني للحكومة: ردودكم على طلباتنا لا تتعدى 30%

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بشأن انخفاض معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية بمجلس النواب، قائلا "إن هناك انخفاض لمعدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية التي تقدمنا بها على مدار الأربعة أدوار إنعقاد، بما يعيق تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريا، من أجل تحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية، ما يضر عديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع".
«صحوة-الموت»-رحلة-للتنقيب-في-بقايا-ثورة-يوليو

إنجليز وشركس.. تعرف على قادة الجيش قبل ثورة يوليو

67 عاما مضت على قيام ثورة 23 يوليو 1952 ولا تزال أحداثها عالقة محفورة فى أذهان المصريين لا يمكن نسيانها حتى اللحظة الراهنة، تلك الثورة التى عرفت تاريخيا بأنها أشبه بتحرك عسكرى قاده ضباط جيش مصريون ضد الحكم الملكى فى 23 يوليو 1952، إلى الحد الذى لقبها البعض باسم "الحركة المباركة" ثم أطلق عليها ثورة 23 يوليو عقب حل الأحزاب وإسقاط دستور 1923 وحظيت الثورة آنذاك بتأييد شعبى جارف من ملايين الفلاحين وطبقات الشعب العاملة التى ذاقت مرارة حكم الملك والإنجليز فى تلك الآونة، لاستمرار الملك فاروق فى تجاهله للأغلبية، وقيام حرب فلسطين وتوريطه للبلاد فيها.
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على-عبد-العال-رئيس-مجلس-النواب (4)

برلماني للحكومة: ردودكم على طلباتنا لا تتعدى 30%

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بشأن انخفاض معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية بمجلس النواب، قائلا "إن هناك انخفاض لمعدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية التي تقدمنا بها على مدار الأربعة أدوار إنعقاد، بما يعيق تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريا، من أجل تحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية، ما يضر عديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع".
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ترجيح نيابى بإقرار قانون «صندوق دعم المرأة المصرية»

«تمكين المرأة المصرية»، هذا ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه رئاسة مصر، بانحيازه ومساندته لكل حقوقها، واعتزامه العمل على تمكينها، ورغم انتهاء لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب من مناقشة مشروع قانون دعم المرأة المصرية، فإنه تم تأجيله لدور الانعقاد الأخير لإقراره. ويستهدف القانون المساهمة فى التنمية الاقتصادية للمرأة المصرية والارتقاء برعايتها من حيث التدريب والتمويل والمساعدة وإكسابها المهارات، لمنحها فرصا متكافئة بالتعيينات وتوفير الدعم والمساندة المجتمعية للمشاريع المخصصة لها، وتحقيق التمكين الاجتماعى والسياسى لها.
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عبد العال للسيسي: 23 يوليو ثورة بيضاء احتضنها الشعب

وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة. وقال رئيس البرلمان فى نص البرقية: «يحتفل شعب مصر بذكرى ثورة يوليو المجيدة، تلك الثورة البيضاء التى قادها الزعيم خالد الذكر، جمال عبد الناصر الذى خرج من نبت أرض مصر الطيبة، واحتضنتها الإرادة الشعبية، ولقد كان للمبادئ التي جاءت بها هذه الثورة المباركة من إقامة عدالة اجتماعية وبناء جيش قوى وامتلاك الشعب لقراره وسيادته، واسترداد كرامته، وإسقاط تحالف الإقطاع والقضاء على الاستعمار، القوة الدافعة لالتفاف الشعب حولها وحمايتها».
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«قرطام» يطالب الحكومة بحل مشاكل مصانع القطاع الخاص

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير التجارة والصناعة المهندس عمرو نصار، حول أسباب عدم حل مشاكل المصانع المتوقفة والتابعة للقطاع الخاص. وقال «قرطام»، إن طبقة العمال بقطاع الصناعة تعاني من مشاكل عديدة، وهو ما لا يتماشى مع رؤية الدولة في إطار جهودها المبذولة لتطوير وضع الصناعة المصرية على قدم المساواة مع صناعات الدول المنافسة، مطالبًا بوضع حلول عاجلة لهذه المشاكل، من خلال الاستفادة من التجربة الصينية والكورية، والحد من القيود ومزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص.
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