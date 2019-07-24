مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام المقاولون

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٢ م

المقاولون العرب - الأهلي

يحتضن استاد الجيش ببرج العرب في مدينة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، لقاء المقاولون العرب أمام الأهلي، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الممتاز (2018-2019). ويسعى الأهلي بقيادة مديره الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي، لتحقيق الثلاث نقاط للفوز رسميًا بلقب الدوري، دون النظر لنتيجة مواجهة الزمالك والإسماعيلي التي ستقام في نفس التوقيت، كما أن أي تعثر للقلعة البيضاء أمام الدراويش سواء بالتعادل أو الهزيمة، سيتوج أيضًا الأهلي باللقب دون النظر لنتيجة لقائه أمام ذئاب الجبل.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للأهلي: - حراسة المرمى: محمد الشناوي - خط الدفاع: أحمد فتحي - محمد نجيب - رامي ربيعة - علي معلول. - خط الوسط: حسام عاشور - عمرو السولية - وليد سليمان - حسين الشحات - رمضان صبحي. - خط الهجوم: وليد أزارو. وفيما يلي التشكيل المتوقع للمقاولون العرب: - حراسة المرمى: محمود