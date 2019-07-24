تطور جديد في قضية اغتصاب «طفلة العرفي» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م

صورة أرشيفية

أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس ربة منزل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتستر على زوجها الذي اغتصب الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميًا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلًا وهي لم تُكمل عامها الثالث عشر بعد، فيما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار زوج المتهمة الهارب للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.

كانت الطفلة «فاطمة.م.ال» 13 سنة، تتهم والدها بإجبارها على الزواج قبل نحو عامٍ ونصف، حيث طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الثالث، قبل أن يزوجها والدها لشاب آخر من محافظة الإسماعيلية، لكنه طلقها أيضًا بعد شهرين فقط، قبل أن تنتقل إلى منزل جارتها من أجل أن ترعاها وقت ولادتها، لكن بعد الولادة تعرضت