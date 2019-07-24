جريمة

تطور جديد في قضية اغتصاب «طفلة العرفي» بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٥ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أصدرت نيابة فاقوس العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس ربة منزل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامها بالتستر على زوجها الذي اغتصب الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميًا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلًا وهي لم تُكمل عامها الثالث عشر بعد، فيما أمرت النيابة العامة بسرعة ضبط وإحضار زوج المتهمة الهارب للتحقيق معه في التهم الموجهة إليه بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.
كانت الطفلة «فاطمة.م.ال» 13 سنة، تتهم والدها بإجبارها على الزواج قبل نحو عامٍ ونصف، حيث طلقها زوجها وهي حامل في الشهر الثالث، قبل أن يزوجها والدها لشاب آخر من محافظة الإسماعيلية، لكنه طلقها أيضًا بعد شهرين فقط، قبل أن تنتقل إلى منزل جارتها من أجل أن ترعاها وقت ولادتها، لكن بعد الولادة تعرضت
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هيروين

وحيد ومدمن.. كواليس مصرع رجل أعمال على الكورنيش

انفصلت عنه زوجته بسبب تعاطيه المخدرات وسافرت أسرته للخارج فلجأ صاحب شركة استيراد في العقد الرابع من العمر للعيش، في شقة بمفرده وتدهورت حالته ليلقى مصرعه عقب تعاطيه جرعة زائدة من مخدر الـ"هيروين"، داخل سيارته الملاكي أمام مول سان ستيفانو بكورنيش شرق الإسكندرية. تلقى اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول الرمل، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بتوقف سيارة ملاكي أمام مول سان ستيفانو بطريق كورنيش الإسكندرية، وانتقل مأمور وضباط القسم إلى موقع البلاغ.
حسم-ولواء-الثورة

تكليفات «الملثم» لأعضاء «حسم» تكشف مخطط الدم والنار

حصلت «التحرير» على تفاصيل جديدة من أوراق القضية التي يحاكم فيها 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، في القضية المقيدة برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون ارتكاب جرائم بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، وتنشر «التحرير» عبر السطور التالية، جانبا من اعترافات المتهمين خلال التحقيقات بخلاف شرح تفاصيل العمليات النوعية المتقدمة التي مارسها أعضاء الحركتين الإرهابيتين.
حريق بحديقة أطفال نادى الإتحاد السكندري (2)

السيطرة على حريقين بمصر الجديدة والسلام

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، على حريقين نشبا بشقتين في مناطق مصر الجديدة والسلام، دون وقوع إصابات أو وفيات، ونجح رجال الإطفاء في إخماد الحريقين قبل تفاقمهما للعقارات المجاورة، وانتقل خبراء المعمل الجنائى لفحص وتحديد أسباب الحريق، ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 3 سيارات إطفاء، فيما دلت التحريات الأولية أن الحريقين تسببا في بعض التلفيات البسيطة بمحتويات الشقتين، قبل أن تأمر النيابة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لبيان وتحديد أسباب الحريق وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.
حادث-تصادم-في-المنوفية ‎ (3)

شلل مروري في طريق الواحات نتيجة تصادم سيارتين

شهد طريق الواحات الصحراوي، توقف حركة المرور، اليوم الأربعاء، نتيجة تصادم سيارتين، انتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتسيير حركة المرور، وتم نقل المصابين إلى المستشفى. غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة، تلقت بلاغًا من الخدمات المعينة في طريق الواحات الصحراوى بوقوع حادث تصادم، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات، وتبين تصادم سيارتين وإصابة شخصين من مستقليها، تم الدفع بأوناش المرور والخدمات لرفع حطام الحادث واستئناف الحركة المرورية.
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زواج-القاصرات

ضحية العرفي.. قصة طفلة تزوجت مرتين وأنجبت واغتصبت في الشرقية

«زواج الأطفال».. باتت العبارة بمثابة عنوان لأزمة وظاهرة جديدة بدأت تطفو على سطح الأحداث رويدًا رويدًا، بل وتتخطى في تبعياتها زواج القاصرات، في ظل انعدام تام لأي دور رقابي من شأنه أن يساهم في تطبيق القانون، والذي يُجرم وبشدة زواج الأطفال والقاصرات قبل بلوغهن الثامنة عشرة من العمر، خوفًا من اختلاط الأنساب وما تشهده الشوارع من رضع وأطفال يلقون بقارعة الطرقات لا يُعرف لهم نسب أو أهل، لتكون المُحصلة أزمة جديدة تزيد العبء على الدولة وكاهلها دون وازع أو رادع.
تسول

«انزلي اشحتي».. أب يُعذب طفلته لإجبارها على التسول

تجرّد عامل، في نهاية العقد الخامس من عمره، من آدميته، بعدما سول له الشيطان تعذيب طفلته والنيل من براءتها؛ لا لشيء إلا لأنها رفضت النزول إلى الشارع لأجل التسول والإنفاق عليه بدلًا من أن يعمل هو ويُنفق عليها وعلى لهوها وطفولتها التي باتت بائسة في أحضان أبٍ غير مسئول، لينتهي به المطاف مُكبلًا بين رجال مباحث قسم شرطة فاقوس، التابع لمديرية أمن الشرقية، والذين إصطحبوه إلى حجز القسم، وجرى التحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، برئاسة المستشار عمرو الباز، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
زواج- القاصرات

عمرها 13 سنة.. القبض على أب زوّج طفلته بالشرقية

مأساة جديدة وقضية محل تحقيق تنضم لسجل «زواج الأطفال»، تلك التي حدثت بدائرة قسم شرطة فاقوس بمحافظة الشرقية. حيث ألقى رجال مباحث القسم القبض على عامل، في بداية العقد الخامس من العمر، على خلفية اتهامه بتزويج ابنته، الطفلة التي بالكاد أتمت سنوات عمرها نهاية المرحلة الابتدائية من مراحل التعليم والدراسة، إلا أن الصدمة في الأمر أن الطفلة أنجبت رضيعًا وهي بالكاد على وشك أن تُتم ربيعها الثالث عشر، بينما جرى التحفظ على الأب تحت تصرف النيابة العامة.
زواج-القاصرات

إخلاء سبيل مشروط لوالدي طفلة حاولا تزويجها بالشرقية

أصدرت نيابة الحسينية العامة، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، اليوم الجمعة، قرارًا بإخلاء سبيل أبوين على ذمة التحقيقات، مع أخذ تعهد عليهما بعدم زواج طفلتهما، البالغة خمسة عشر عامًا، إلا بعد بلوغها السن القانونية للزواج؛ وذلك على خلفية ورود بلاغ رسمي بإخراجهما الطفلة من نهاية المرحلة الإعدادية بالدراسة لأجل تزويجها بدلًا من استكمال تعليمها أو طفولتها، إذ كان مُقررًا أن يتم عقد القران والزفاف بعد غدٍ الأحد.
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