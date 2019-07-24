عماد السيد يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام الدراويش

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٨ م

عماد السيد

يواجه نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على استاد بترو سبورت، بالتجمع الخامس، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018-2019). وشهدت مباراة الدور الأول التي أقيمت بين الفريقين، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مواجهات الجولة العاشرة، فوز أبناء ميت عقبة بهدفين نظيفين، أحرزهما عمر السعيد ويوسف إبراهيم "أوباما"، وكان يدير اللقاء الحكم الصربي نوفاك سيموفيتش، وكان حينها السويسري كريستيان جروس مدربًا للزمالك، فيما كان البليجيكي سيدومير يانيفسكي مدربًا للدراويش.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للزمالك: - حراسة المرمى: عماد السيد. - خط الدفاع: حمدي النقاز - محمود علاء - محمد عبد الغني - عبد الله جمعة. - خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي - محمد إبراهيم - أحمد مدبولي - أيمن حفني. - خط الهجوم: عمر السعيد. ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث