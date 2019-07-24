برلماني للحكومة: ردودكم على طلباتنا لا تتعدى 30%

تحرير:أحمد جاد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٣٩ م

علي عبد العال

تقدم الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بطلب إحاطة إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، بشأن انخفاض معدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية بمجلس النواب، قائلا "إن هناك انخفاض لمعدلات ردود الوزراء على الأدوات الرقابية التي تقدمنا بها على مدار الأربعة أدوار إنعقاد، بما يعيق تحقيق الدور الرقابي المنصوص عليه دستوريا، من أجل تحقيق نمو سياسي وتنمية اقتصادية واجتماعية، ما يضر عديد من النواب في تناول قضايا برلمانية مهمة تؤثر في المجتمع".

وأوضح فؤاد أنه وفقا للنشاط الخاص به، جاءت معدلات الردود وفقا لكل دور انعقاد على حدى، كالتالي: بلغت نسبة الردود في دور الانعقاد الأول 34.4%، وبلغت ذروة الردود في دور الانعقاد الثاني، إذ وصلت إلى 60%، لكن بدأت بالانحدار مرة أخرى خلال الدور الثالث، والتي بلغت نسبته 23.4%، وكذا في الدور الرابع إذ بلغت 16.3%،