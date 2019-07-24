هل انتهت أزمة هواوي بعد لقاء ترامب بشركات الاتصالات؟

على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخلت شركة هواوي عملاق التكنولوجيا والاتصالات الصيني في أزمة هددت مبيعاتها على مدار الأسابيع الماضية

تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المديرين التنفيذيين لكبار شركات التكنولوجيا الأمريكية- بما في ذلك جوجل وأنتل وكوالكوم - لمناقشة القيود المفروضة على مبيعات شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، يأتي الاجتماع بين ترامب وكبار قادة التكنولوجيا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تغيير سياستها فيما يتعلق بشركة Huawei، التي تعد أكبر منتج لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم، والتي دخلت ضمن مفاوضات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وأثارت إدارة ترامب خلال الفترة الماضية مخاوف من أن تكنولوجيا هواوي قد تشكل خطرا على الأمن القومي وتضع الشركة الصينية في قائمة سوداء للتجارة، لكن التوترات بين هواوي وإدارة ترامب تراجعت في الأسابيع الأخيرة بعد اجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي، والذي وافق فيه ترامب على تأجيل

وأثارت إدارة ترامب خلال الفترة الماضية مخاوف من أن تكنولوجيا هواوي قد تشكل خطرا على الأمن القومي وتضع الشركة الصينية في قائمة سوداء للتجارة، لكن التوترات بين هواوي وإدارة ترامب تراجعت في الأسابيع الأخيرة بعد اجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي، والذي وافق فيه ترامب على تأجيل فرض رسوم إضافية على البضائع الصينية وتعهد بإرجاء هواوي.



والتقى ترامب يوم الاثنين مع مسؤولين تنفيذيين من سبع شركات تكنولوجية أمريكية كبرى لمناقشة "مجموعة من القضايا الاقتصادية"، بما في ذلك القيود الأمنية الوطنية المفروضة على مبيعات شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، حيث جلس ترامب مع قادة من Google وCisco وIntel وQualcomm وMicron وBroadcom وWestern Digital Corporation - وجميعهم من كبار المنتجين لمعدات التكنولوجيا الأمريكية - لمناقشة علاج لشركة التكنولوجيا الصينية، وفقًا للبيت الأبيض.



وقال البيت الأبيض في بيان "أعرب المديرون التنفيذيون للشركات عن دعمهم القوي لسياسات الرئيس ترامب بما في ذلك قيود الأمن القومي على شراء وبيع معدات الاتصالات لشركة هواوي في الولايات المتحدة، كما طلبوا قرارات الترخيص في الوقت المناسب من وزارة التجارة، ووافق الرئيس".



يأتي الاجتماع بين ترامب وكبار قادة التكنولوجيا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تغيير سياستها فيما يتعلق بشركة Huawei، أكبر منتج لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم، والتي دخلت مركز مفاوضات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.



أثارت إدارة ترامب في السابق مخاوف من أن تكنولوجيا هواوي قد تشكل خطرا على الأمن القومي، ويمكن استخدامها كخلفية للتجسس من جانب الحكومة الصينية، واعتبرت دول أخرى، بما في ذلك بريطانيا وكندا ونيوزيلندا وأستراليا، أن تقنية Huawei قد تشكل خطراً على الأمان.

أضافت وزارة التجارة الأمريكية Huawei إلى القائمة السوداء للتجارة في مايو، مما يمنع الشركة من شراء قطع غيار ومكونات من الشركات الأمريكية دون موافقة الحكومة الأمريكية، يمكن أن يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على عمليات Huawei، حيث تعتمد الشركة بشدة على الأجزاء الأمريكية.

وأدى وضع شركة Huawei في القائمة التجارية الأمريكية السوداء إلى توقف العديد من الشركات والموردين التقنيين الرئيسيين في الولايات المتحدة - بما في ذلك Google - عن توفير البرامج المهمة للشركة منها نظام تشغيل الهواتف الذكية الأشهر " أندرويد".



وبعد اجتماع بين ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ وافق الأول على تأجيل فرض رسوم إضافية على البضائع الصينية وناقش فرض القيود على شركة Huawei.



وقال ترامب للصحفيين بعد اجتماعه "يمكن للشركات الأمريكية بيع معداتها لهواوي، لا توجد مشكلة طوارئ وطنية كبيرة".



وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن وزير التجارة ويلبر روس تخفيف القيود المفروضة على الشركة الصينية تمشياً مع تصريحات ترامب بعد قمة مجموعة العشرين، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستصدر تراخيص للشركات الأمريكية التي تتطلع لبيعها إلى Huawei طالما أنها لا تفرض تهديدا للأمن القومي.



على الرغم من هذا التخفيف الواضح للقيود، لا تزال شركة Huawei مدرجة في القائمة السوداء التجارية للولايات المتحدة، في إشارة إلى أن الولايات المتحدة لا تزال حذرة لأنها تتحرك لتحسين علاقاتها التجارية مع الصين.