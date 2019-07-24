حياة

حكايات

موضة

أجهزة

سيارات

أبراج

هل انتهت أزمة هواوي بعد لقاء ترامب بشركات الاتصالات؟

على خلفية تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخلت شركة هواوي عملاق التكنولوجيا والاتصالات الصيني في أزمة هددت مبيعاتها على مدار الأسابيع الماضية
تحرير:أحمد البرماوي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٧ م
هواوي
هواوي
التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع المديرين التنفيذيين لكبار شركات التكنولوجيا الأمريكية- بما في ذلك جوجل وأنتل وكوالكوم - لمناقشة القيود المفروضة على مبيعات شركة الاتصالات الصينية العملاقة هواوي، يأتي الاجتماع بين ترامب وكبار قادة التكنولوجيا في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة تغيير سياستها فيما يتعلق بشركة Huawei، التي تعد أكبر منتج لمعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العالم، والتي دخلت ضمن مفاوضات الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.
وأثارت إدارة ترامب خلال الفترة الماضية مخاوف من أن تكنولوجيا هواوي قد تشكل خطرا على الأمن القومي وتضع الشركة الصينية في قائمة سوداء للتجارة، لكن التوترات بين هواوي وإدارة ترامب تراجعت في الأسابيع الأخيرة بعد اجتماع بين الرئيس ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ الشهر الماضي، والذي وافق فيه ترامب على تأجيل
اقرأ المزيد
Infinix-Smart-3-Plus-Reivew1

بـ3 كاميرات.. إنفينكس تطرح هاتف Smart 3 Plus في مصر

أطلقت شركة Infinix هاتف Smart 3 Plus في مصر، أحد الهواتف الموجهة للشباب بشكل أساسي ويأتي بشاشة عرض كبيرة 6.2 بوصة عالية السطوع بتصميم قطرة الماء مع معالج MediaTek Helio A22 لأول مرة فى هذه الفئة، ويأتي مزودا بـ3 كاميرات خلفية تعمل بخاصية الذكاء الاصطناعي، والكاميرا الأساسية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة 1.8، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بدقة 2 ميجابكسل، تستخدم في عزل الخلفية لأوضاع التصوير الاحترافية كالبورتريه، وكاميرا ثالثة للكشف عن الوضع الليلي لتعزيز لقطات الإضاءة المنخفضة، أما الكاميرا الأمامية فتأتي بقوة 8 ميجابكسل.
سلسلة A + صور هواتف سامسونج جلاكسي A50 و A30 ‎ (1)

بسبب المكونات اليابانية.. هل تدخل سامسونج دوامة هواوي؟

نقلت وكالة رويترز خبرًا على لسان مصدر يقول إن شركة سامسونج الكورية أرسلت خطابات لشركائها المحليين، تحثهم فيها على تخزين المزيد من المكونات اليابانية، تحسبا لتوسيع طوكيو قيودها على الصادرات. تأتي هذه الخطوة في ظل فرض طوكيو قيودا على بعض صادرات المواد التكنولوجية المتطورة لكوريا الجنوبية، الأمر الذي يهدد الإمدادات العالمية من الرقائق الدقيقة التي تستخدمها شركات التكنولوجيا في أنحاء العالم، وهو يفتح الباب لسؤال حول تكرار أزمة هواوي مع أمريكا بين سامسونج واليابان.
تطبيق-الفيس-اب (1)

دعوى لإجراء تحقيق ضد تطبيق FaceApp الجديد

تحدث السيناتور تشاك شومر عن مخاوفه بشأن كيفية استخدام التطبيق السائد FaceApp لبيانات المستخدمين. اكتسب التطبيق انتشارًا كبيرًا مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شارك المشاهير والمؤثرون عبر الإنترنت العديد من الصور لأنفسهم وهم أكبر سنًا لعقود من الزمن، وذلك بفضل الفلترات التي يمكن أن تغير صورة الشخص لبعد 20 عامًا أو أكثر في المستقبل. تسبب التطبيق، الذي ظهر لأول مرة في عام 2017 من مطور، مقره في روسيا، في إثارة مخاوف بشأن قضايا الخصوصية وكيف يستخدم بيانات وصور الوجوه التي يقدمها الأشخاص، حسب صحيفة تايمز.
اقرأ المزيد من الأخبار
سلسلة A + صور هواتف سامسونج جلاكسي A50 و A30 ‎ (1)

بسبب المكونات اليابانية.. هل تدخل سامسونج دوامة هواوي؟

نقلت وكالة رويترز خبرًا على لسان مصدر يقول إن شركة سامسونج الكورية أرسلت خطابات لشركائها المحليين، تحثهم فيها على تخزين المزيد من المكونات اليابانية، تحسبا لتوسيع طوكيو قيودها على الصادرات. تأتي هذه الخطوة في ظل فرض طوكيو قيودا على بعض صادرات المواد التكنولوجية المتطورة لكوريا الجنوبية، الأمر الذي يهدد الإمدادات العالمية من الرقائق الدقيقة التي تستخدمها شركات التكنولوجيا في أنحاء العالم، وهو يفتح الباب لسؤال حول تكرار أزمة هواوي مع أمريكا بين سامسونج واليابان.
هواوى (3)

بعد انفراج أزمتها| هواوي تقود الجيل الخامس والـWIFI6

قال بوب جاو الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي في شركة هواوي مصر إن "التحول الرقمي للمؤسسات يستلزم مراكز بيانات تعتمد على الحوسبة السحابية مما يجعلها بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات التي تدعم رقمنة الخدمة، ومع تطور المجتمع الذكي أصبح مركز البيانات السحابي بمثابة منصة ابتكار للخدمات في العديد من الصناعات، مثل الحكومة والأمن العام والخدمات المصرفية والنفط والغاز، وقد واصلت هواوي تعزيز أسس مراكز البيانات من خلال الابتكار في مجالات الرقائق والأجهزة والبرامج والبيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي.
هواوي-تبيع 10 مليون هاتف P30‎

رقم قياسي.. هواوي تبيع 10 ملايين هاتف P30 في 85 يوما

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن سلسلة هواتفها P30 حققت رقم مبيعات قياسيا جديدا، إذ باعت 10 ملايين وحدة من سلسلة هواتف P30 في وقت قصير جدا من إطلاقها في أواخر شهر مارس الماضي، وتضم السلسلة P30 ،P30 Pro، وقال "كيفين هو"، رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك: "لقد حققت هواوي إنجازا جديدا في أداء مبيعاتها، إذ وصل حجم مبيعات سلسلة هواتف P30 إلى 10 ملايين وحدة مبيعة في 85 يوما فقط، بينما وصل إجمالي عدد شحنات هواتف هواوي الذكية إلى 100 مليون وحدة، يوم 30 مايو من عام 2019".
الموبيلات-الصينى

كيف دعمت شركات الصين هواوي في أزمتها رغم المنافسة؟

على مدى أكثر من شهر مضى لم تنقطع الأخبار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، عن أزمة هواوي التي اشتعلت بعد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج العملاق الصيني هواوي في قائمة الشركات المحظورة، وهو الأمر الذي على خلفيته أعلنت شركة جوجل وقف دعمها لهواتف هواوي، وتبعتها شركات أخرى أمريكية مصنعة لمكونات مختلفة في الهواتف أعلنت مقاطعتها لهواوي، إلا أن الأزمة أظهرت على مدى الشهر الماضي حالة من التكاتف والتضامن غير المعلن بين الشركات الصينية وبعضها البعض، وقد يكون ذلك واضحا في السوق المصري، بل قد يصل إلى أنه قرار تم تعميمه من الحكومة الصينية ذاتها.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org