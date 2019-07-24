الحكومة تعلن إطلاق منظومة التحول الرقمي الشهر المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م

الدكتور مصطفى مبدولي رئيس الوزراء

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارا من بداية شهر أغسطس المقبل، والتي يتم عن طريقها إتاحة مجموعة من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونيا. وأكد مدبولي، أن تلك المنظومة ستحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وهو ما سيسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات، وفي الوقت نفسه التخفيف من المعاناة التي كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء فى الأجهزة الحكومية.

وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة المالية، عن بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظات، والبدء في تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية بالاستفادة من نجاح الوزارة في مد شبكة المعلومات المالية الحكومية لجميع مكاتب المحافظين بما يسمح لهم بمتابعة برامج