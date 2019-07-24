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الحكومة تعلن إطلاق منظومة التحول الرقمي الشهر المقبل

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٤٩ م
الدكتور مصطفى مبدولي رئيس الوزراء
الدكتور مصطفى مبدولي رئيس الوزراء
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارا من بداية شهر أغسطس المقبل، والتي يتم عن طريقها إتاحة مجموعة من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونيا. وأكد مدبولي، أن تلك المنظومة ستحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، وهو ما سيسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى تقديم هذه الخدمات، وفي الوقت نفسه التخفيف من المعاناة التي كان من الممكن التعرض لها في وقت سابق، وهو ما يأتي في إطار جهود الحكومة للارتقاء بمستوى الأداء فى الأجهزة الحكومية.
وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة المالية، عن بدء المشروع القومي للتحول الرقمي للدولة عبر إلغاء التعامل بالدفاتر الورقية في كل إدارات المحافظات، والبدء في تأهيل المحافظات للعمل بالمنظومة الرقمية بالاستفادة من نجاح الوزارة في مد شبكة المعلومات المالية الحكومية لجميع مكاتب المحافظين بما يسمح لهم بمتابعة برامج
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وزير-الاتصالات-عمرو طلعت-مع-محافظ-جنوب-سيناء‎ (1)

وزير الاتصالات يبحث التحضيرات لمؤتمر WRC بشرم الشيخ

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اجتماعا موسعا في مدينة شرم الشيخ لمتابعة الاستعدادات والتحضيرات للمؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية (WRC)، الذي تستضيفه مصر في الفترة من 21 أكتوبر حتى 26 نوفمبر المقبل في مدينة شرم الشيخ. حضر الاجتماع المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والدكتور عمرو بدوي رئيس المؤتمر، والدكتور السيد عزوز نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
الريال-والدولار

الدولار ينخفض في 10 بنوك.. والبنك الأهلي أقل سعر

شهدت أسعار الدولار الأمريكي تراجعا طفيفا أمام الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية اليوم، الأربعاء، في عدد من البنوك العاملة في مصر. وانخفض سعر الدولار في كل من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر بواقع قرش واحد ليسجل أقل سعر بنحو 16.65 جنيه للبيع، ونحو 16.55 جنيه للشراء، كما انخفض سعر الدولار الأمريكي في كل من بنك كريدي إجريكول، وبنك إتش إس بي سي، والبنك المصري الخليجي، وبنك الإسكندرية بواقع قرش واحد أيضا ليسجل نحو 16.66 جنيه للبيع، ونحو 16.56 جنيه للشراء.
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دعم التموين| شروط الحذف بالمرحلة الرابعة وطرق التظلم

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في أول يوليو الجاري، المرحلة الرابعة من حذف غير مستحقي الدعم التمويني، ومن المقرر استمرارها حتى يوم 25 أغسطس المقبل. وشهدت المراحل الثلاث السابقة، التي بدأت منذ شهر فبراير الماضي، حذف ما يقرب من 410 آلاف بطاقة تموينية فى المرحلة الأولى، ونحو 420 ألف بطاقة فى المرحلة الثانية، ونحو 460 ألف بطاقة فى المرحلة الثالثة، بإجمالى 1.29 مليون بطاقة مقيد عليها 500 ألف مواطن، وتم بالفعل وقف صرف المقررات التموينية لهم، بينما يستمر صرف الخبز المدعم لهم، بحسب تصريحات الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين.
بطاقة-خدمات-ذوى-الاعاقة

يبدأ توزيعها اليوم.. ما بطاقة خدمات ذوي الإعاقة؟

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي فى إصدار الدفعة الأولى من بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، بمكاتب البريد على مستوى محافظات الجمهورية. ويبدأ اليوم، الأربعاء، توزيع البطاقات في 6 محافظات، وهي بنى سويف، وأسيوط، والأقصر، وكفر الشيخ، والقليوبية، والإسكندرية، كما سيبدأ غدا، الخميس، توزيع البطاقات فى محافظات سوهاج، وقنا، والغربية، على أن يستكمل يوم الأحد المقبل، بمحافظتي المنوفية والفيوم، ثم محافظتي الجيزة والشرقية، يوم الإثنين الموافق 29 يوليو، ثم يبدأ توزيع البطاقات في محافظتي القاهرة والبحيرة يوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2019.
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البنك-الدولى

البنك الدولي: مصر حققت نجاحات يحتذى بها في إفريقيا

قال شريف حمدي ممثل البنك الدولي، إن مصر حققت نجاحات يحتذى بها في دول إفريقيا، مؤكدا أن حجم الإنجاز بالدولة المصرية أكبر بكثير مما يعلمه المواطن. وأضاف حمدي خلال كلمته في مؤتمر إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل اليوم، الاثنين، إن البنك الدولي يتشرف بمشاركة هذه المنظومة، مؤكدا أن البنك يدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة الأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن مصر حققت نجاحات غير مسبوقة، مثل مكافحة فيرس سي ومنظومة تكافل وكرامة، والتي توجه ناحية بناء الإنسان المصري.
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محافظ بورسعيد يتفقد منظومة التأمين الصحي الشامل(صور)

انطلقت بمحافظة بورسعيد صباح اليوم الاثنين منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة حيث فتحت المراكز والوحدات الصحية المدرجة بالمنظومة أبوابها اعتبارا من الثامنة صباحا لتسجيل المواطنين المستفيدين من القانون الجديد للتأمين الصحى، والذى سيحل بدلا من القانون السابق للخدمه الصحية الحكومية للعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمصالح الحكومية المطبق بتعديلاته على مدار العقود الست المنقضية. وكثف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد جولاته على الوحدات والمراكز الصحية للاطمئنان على كافة الأوضاع الإدارية والطبية الخاصة باستقبال المواطنين.
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جومانة.. أول مولودة بمنظومة التأمين الصحي (صور)

شهد مستشفى النساء والولادة بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، إجراء عملية ولادة أول طفلة يتم ولادتها بمستشفيات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، والتي سيستمر التشغيل التجريبي لها لمدة شهرين، قبل تدشين المنظومة رسميا في شهر سبتمبر من العام الجاري. وقالت فادية سعد بدر، مديرة العلاقات العامة بمستشفى النساء والولادة، إن "جومانه ربيع علي سعد" هي أول طفلة يتم ولادتها بالمنظومة الجديدة، وقد دخلت والدتها قسم الطوارئ صباحا بدون أي إجراءات سوي بطاقتها الشخصية هي وزوجها فضلا عن قسيمة الزواج، مؤكدة على أن الحالة لم تدفع أي مبلغ مقابل الخدمة.
مصطفى-مدبولى

بإجمالي 1021.. الحكومة تقنن أوضاع 127 كنيسة جديدة

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، وشؤون مجلس النواب، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق، والمجتمعات العمرانية، وممثلي عدد من الجهات المعنية. وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن اللجنة استعرضت نتائج عملية المراجعة، التي تمت منذ آخر اجتماع عُقد للجنة في 7-4-2019 في ما يخص أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التى طلبت تقنين أوضاعها، وبناءً عليه فقد وافقت اللجنة فى اجتماعها، اليوم، على تقنين أوضاع 127 كنيسة ومبنى تابعا.
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