البرلمان: عودة البث المباشر في دور الانعقاد الخامس

متحدث النواب: عدد مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس بدور الانعقاد الرابع 156 قانونا.. عقد 72 جلسة عامة و222 ساعة عمل.. الحديث عن وجود فراغ تشريعي ليس في محله

تحرير:أحمد جاد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٢ م

قال صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، إن دور الانعقاد الخامس للمجلس سيشهد بث الجلسات على الهواء مباشرة، ويأتي هذا الإجراء في ظل الممارسات البرلمانية الناضجة التي بات يتسم بها النواب، ولا يتعلق بأي استخدام انتخابي قبل انتخابات مجلس النواب المقررة العام المقبل، مشددا على أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية التي يقوم بها رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال والوفود البرلمانية لتوضيح ما يتم باستمرار في الدولة المصرية، وتصحيح الصورة المغلوطة التي تصدر عن جماعات الفتنة والإرهاب.

وأشار حسب الله، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إلى أن الدبلوماسية البرلمانية مثلت حائط صد ضد كل السهام الموجهة للدولة المصرية. وفيما يخص القرارات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، أشار إلى أن حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن تمثل علاجا ضروريا ومباشرا لوضع الاقتصاد المصري، مضيفا أن

وأشار حسب الله، في تصريحات له، اليوم الأربعاء، إلى أن الدبلوماسية البرلمانية مثلت حائط صد ضد كل السهام الموجهة للدولة المصرية.

وفيما يخص القرارات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي، أشار إلى أن حزمة القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية في هذا الشأن تمثل علاجا ضروريا ومباشرا لوضع الاقتصاد المصري، مضيفا أن بناء الدولة يستدعي وجود فاتورة يتحملها جميع المصريين.

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ونوه متحدث البرلمان إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي نسب نجاح هذه القرارات للشعب المصري في إطار السعي لبناء دولة مصرية حديثة، مضيفا أن الدول القوية لا تبنى مجانا وأنه لا بد من تعامل حقيقي مع المرض، ومن ثم جاءت المسئولية الوطنية فيما يخص التزام مجلس النواب بهذه القرارات.

وفيما يتعلق بإرجاء مناقشة مشروع القانون المتعلق بالأحكام الخاصة بالإيجار القديم للأماكن لغير غرض السكنى، قال المتحدث إن مشروع القانون سيتم مناقشته في دور الانعقاد الخامس، وذلك بعد النقاش والحوار الموسع الذي جرى حوله في نهاية دور الانعقاد الرابع، معتبرا أن هذه الحالة صحية وتأتي في إطار فاعل للديمقراطية.

وأضاف أن الجميع تحاور من أجل الصالح العام وليس المكاسب الشخصية، لافتا إلى أن النقاش الذي دار بين الأغلبية البرلمانية ورئيس مجلس النواب، يعبر عن إطار واسع من الديمقراطية والتعبير عن الآراء المختلفة، ومن ثم لا توجد إشكالية إطلاقا في إرجاء المناقشات لدور الانعقاد المقبل حرصا على المصلحة العامة.

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وأوضح حسب الله أن الحديث عن وجود فراغ تشريعي، بسبب عدم صدور مشروع القانون ليس في محله، مؤكدا أن تفسيره القانوني لهذا الأمر أن القانون الحالي قائم لحين إصدار قانون جديد ولا يوجد فراغ تشريعي بشأنه.

ولفت إلى أن القرار الخاص بإرجاء مناقشة مشروع القانون جاء في إطار المواءمة التشريعية للصالح العام، وهو إطار ديمقراطي جيد، إذ أنه لا أحد يتمسك برؤيته من أجل مصالح شخصية، وإنما من أجل مرجعيته والصالح العام والبيئة النيابية التي يمثلها.

واستعرض متحدث البرلمان إنجازات المجلس في دور الانعقاد الرابع، مشيرا إلى عقد 72 جلسة عامة، و222 ساعة عمل، وعدد المتحدثين بلغ 451 نائبا من الذين طلبوا مداخلات في الجلسات، ما يدل على وعي الأعضاء وجودة وأداء العمل بالمجلس، وبلغ عدد المدخلات الإجمالي 3 آلاف و263 طلب كلمة.

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وتابع المتحدث أن عدد مشروعات القوانين التي وافق عليها المجلس بدور الانعقاد الرابع، بلغ 156 قانونا، وهو أمر يدل على جهد تشريعي للمجلس، وتضم تلك القوانين 1701 نص قانوني، ونسبة تعديل المجلس على مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بلغت 35%، ما يدل على جهد المجلس.

ولفت أن من بين تلك القوانين، ما تتعلق بقطاع الاقتصاد ودفع معدلاته للزيادة، ومنها قوانين الضريبة العقارية، الضريبة على الدخل، ممنع الممارسات الاحتكارية، الدفع غير النقدي، تنظيم اتحاد الصناعات، الرقابة على الأسواق المالية، تعديل الاستثمار، الثروة المعدنية، أنشطة سوق الغاز.