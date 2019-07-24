الصبار وزيت جوز الهند لعلاج تشققات الشفايف

الشفايف لابد أن يكون لها عناية خاصة؛ لأنها حساسة للغاية وتتأثر بكل شيء مثل الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة والبرد أكتر من باقي أجزاء جسمك، إذا عليك باستخدام الصبار
تحدث المشكلات الجلدية في أي وقت من السنة، وبالرغم من أنه توجد حالات استثنائية خاصة بفصل الشتاء مثل جفاف البشرة، إلا أن تشقق الشفايف لن ينتج عن تغير في الفصول ولكن اتباع نظام روتيني فقير فيما يتعلق بالعناية بالبشرة، وفي بعض الأحيان تنتج من الإصابة المتكررة بالبرد، واستخدام مستحضرات تجميل سيئة، أو نتيجة التعرض المستمر للشمس، لا تشعر بالقلق فتوجد كثير من الطرق التي يمكنك اتباعها لتحصل على ترطيب دائم للشفايف، وذلك من خلال استخدام زيت جوز الهند والزيوت الأخرى، نقلا عن "healthline".
بينما يساعد بلسم الشفايف بشكل كبير في التخلص من التشقق، توجد مجموعة متنوعة من العلاجات المنزلية تعطيك شعورا بالراحة وتقلل ظهور التشققات، وما يلي بعض من الطرق التي تساعدك في الحصول على شفايف وردية لامعة:
1- ابدأ بمقشر البشرة
عندما تجد الشفايف متشققة وجافة، لا تشعر بالقلق ولكن كل ما عليك أن تفعله استخدام
بينما يساعد بلسم الشفايف بشكل كبير في التخلص من التشقق، توجد مجموعة متنوعة من العلاجات المنزلية تعطيك شعورا بالراحة وتقلل ظهور التشققات، وما يلي بعض من الطرق التي تساعدك في الحصول على شفايف وردية لامعة:
1- ابدأ بمقشر البشرة
عندما تجد الشفايف متشققة وجافة، لا تشعر بالقلق ولكن كل ما عليك أن تفعله استخدام مقشر طبيعي للتخلص من الجلد الميت الذي يمنع وصول بلسم الشفايف إلى الشفايف نفسها، والحصول على القدر المرجو من الترطيب للتخلص من التشقق، كما تستطيع صنع اسكراب منزلي خاص بك دون الحاجة إلى شراء منتجات باهظة الثمن، وليس لديها تأثير كبير، وما يلي المكونات التي تحتاجها:
1- ملعقة من مقشر طبيعي مثل الملح أو السكر.
2- ملعقة من مرطب مثل العسل أو زيت من الزيوت الطبيعية (زيتون- لوز).
3- وعاء صغير لخلط المكونات معًا.
4- قطنة لتطبيق الاسكراب على الشفايف.
5- منشفة رطبة لإزالته.
كيف تحصلين على شفايف وردية جذابة؟
بعد أن تقوم بالتقشير الجيد للشفايف، عليك باستخدام أحد الطرق العلاجية الآتية للمساعدة في التهدئة والترطيب والتخلص من الشفايف المشقوقة:
1- زيت جوز الهند
على عكس بشرة جسمك ككل، فالشفايف لابد أن يكون لها عناية خاصة؛ لأنها حساسة للغاية وتتأثر بكل شيء مثل الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة والبرد أكثر من باقي أجزاء جسمك، وبالتالي استخدام زيت جوز الهند باعتباره مرطبا طبيعيا من الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها أمامك؛ لأنه لم يرطب الشفايف فقط، ولكن وفقًا لدراسة حديثة يحمي أيضًا من خلال التعزيز من وظائفها، كما توجد عدة فوائد أخرى وخاصة علاج الشفايف المتشققة، لتميزه بخصائص مضادة للالتهابات والميكروبات، ضع زيت جوز الهند طوال اليوم على الأجزاء المتشققة، باستخدام قطنة وحاول التدليك بلطف.
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2- زيت الصبار
يتميز الصبار بعدة فوائد واستخدامات، وأكثر ما يميزه قدرته على علاج حروق الشمس، ونظرًا لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ويعمل كمرطب للبشرة، فهو خيار جيد لعلاج الشفايف المتشققة، كما تحتوي الإنزيمات الموجودة في الصبار على خصائص تقشير خفيفة، لذلك ستحتاج إلى استخدامه على مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.
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3- العسل
توجد عدة دراسات أجريت على الخصائص التي يتميز بها العسل مثل شفاء الجروح ومضاد للالتهابات والمايكروبات، وكشفت النتائج أنه كان يُستخدم منذ القدم كعلاج طبيعي منزلي للعناية بالبشرة، ومشكلات صحية أخرى، يساعد العسل أيضًا بشكل كبير في ترطيب الشفايف والحماية من التشقق الناتج عن التغيرات المناخية أو العدوى، كما أنه يعمل كمقشر خفيف لإزالة الجلد الميت والجاف.
4- زبدة الأفوكادو
وفقًا لاستعراض من بعض الدراسات، تعمل زبدة الأفوكادو كمرطب كثيف للشفايف، وهي أحد مكونات بلسم الشفايف، حيث تحتوي على العديد من الأحماض الدهنية ومضادات الأكسدة المعروف أنها تفيد الجلد، بما في ذلك حمض الأوليك واللينوليك.
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