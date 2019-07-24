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الصبار وزيت جوز الهند لعلاج تشققات الشفايف

الشفايف لابد أن يكون لها عناية خاصة؛ لأنها حساسة للغاية وتتأثر بكل شيء مثل الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة والبرد أكتر من باقي أجزاء جسمك، إذا عليك باستخدام الصبار
تحرير:إسراء سليمان ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
الشفايف المتشققة
الشفايف المتشققة
تحدث المشكلات الجلدية في أي وقت من السنة، وبالرغم من أنه توجد حالات استثنائية خاصة بفصل الشتاء مثل جفاف البشرة، إلا أن تشقق الشفايف لن ينتج عن تغير في الفصول ولكن اتباع نظام روتيني فقير فيما يتعلق بالعناية بالبشرة، وفي بعض الأحيان تنتج من الإصابة المتكررة بالبرد، واستخدام مستحضرات تجميل سيئة، أو نتيجة التعرض المستمر للشمس، لا تشعر بالقلق فتوجد كثير من الطرق التي يمكنك اتباعها لتحصل على ترطيب دائم للشفايف، وذلك من خلال استخدام زيت جوز الهند والزيوت الأخرى، نقلا عن "healthline".
بينما يساعد بلسم الشفايف بشكل كبير في التخلص من التشقق، توجد مجموعة متنوعة من العلاجات المنزلية تعطيك شعورا بالراحة وتقلل ظهور التشققات، وما يلي بعض من الطرق التي تساعدك في الحصول على شفايف وردية لامعة: 1- ابدأ بمقشر البشرة عندما تجد الشفايف متشققة وجافة، لا تشعر بالقلق ولكن كل ما عليك أن تفعله استخدام
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حورية البحر

المكشكش والحورية.. هذه الفساتين تناسب السهرات

الفساتين أشكال وألوان، وإذا كنتِ تريدين الاستعداد للخروج في الليل أو لحضور مناسبة، هناك بعض الأمور التي يجب اتخاذها على محمل الجد، لتظهري بشكل لائق بداية من شكل جسمك وحتى لون بشرتك وتصميم الفستان الذي يليق بك. كما عليك أخذ حالة الجو في الاعتبار، فقد يكون لديك خيارات لا حصر لها ولكن طبيعة الجو تجعلك تختارين موديلات معينة، كما أن المكان المدعوة إليه يحتاج منكِ أن تفكري فيما ترتدينه بشكل جيد، لذا إليك مجموعة من أنواع الفساتين التي تليق بالمناسبات والخروجات وفقا لما ذكره موقع The Trend Spotter.
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عروس نجل إيلي صعب تتزين بتصميماته في حفل زفافها

إيلي صعب من مصممي الأزياء الذين برزت موهبتهم منذ الصغر، إذ كان يصمم الفساتين لشقيقاته ويرسمها على الورق، ولم يتوقف طموحه عند لبنان فقط، بل سافر إلى باريس للدراسة، وبعدها عاد ليصبح من أشهر مصممي الأزياء، ومشاركا في أسابيع الموضة والمهرجانات العالمية، والمصمم الخاص للنجمات في هوليوود والعالم. بالطبع، يتساءل البعض عن ما يصممه «صعب» لزوجته، ولكن الأمر لم يقتصر عليها فقط، إذ فوجئت الجماهير بتصميم فستان زفاف زوجة ابنه، الذي أقيم حفل زفافه أمس في عرس ملكي يشهد له الجميع.
مطابخ 2019

الأزرق الغامق.. اختر لون مطبخك حسب الموضة

على الرغم من أن المطابخ ذات الألوان المحايدة دائما ما تتربع على عرش موضة المطابخ لكل عام، إلا أن هذا العام لابد من وجود الألوان الداكنة والباهتة بداخل مطبخك، سواء من جانب التركيبات أو الخزانات. ولأن المطبخ مملكة المرأة، ففي العادة يترك لها شريكها حرية الاختيار لأانها ستقضي ساعات بداخله، وبالطبع تحب النساء اتباع الموضة، وتبحث عن كل جديد واختيار الأفضل منه، لذا هناك مجموعة من ألوان المطابخ الرائجة لهذا العام ويمكن اختيار إحداها ليكون مطبخك على الموضة، وفقا لما ذكره موقع Martha Stewart.
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