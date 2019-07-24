الصبار وزيت جوز الهند لعلاج تشققات الشفايف

الشفايف لابد أن يكون لها عناية خاصة؛ لأنها حساسة للغاية وتتأثر بكل شيء مثل الرياح ودرجات الحرارة المرتفعة والبرد أكتر من باقي أجزاء جسمك، إذا عليك باستخدام الصبار

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

الشفايف المتشققة

تحدث المشكلات الجلدية في أي وقت من السنة، وبالرغم من أنه توجد حالات استثنائية خاصة بفصل الشتاء مثل جفاف البشرة، إلا أن تشقق الشفايف لن ينتج عن تغير في الفصول ولكن اتباع نظام روتيني فقير فيما يتعلق بالعناية بالبشرة، وفي بعض الأحيان تنتج من الإصابة المتكررة بالبرد، واستخدام مستحضرات تجميل سيئة، أو نتيجة التعرض المستمر للشمس، لا تشعر بالقلق فتوجد كثير من الطرق التي يمكنك اتباعها لتحصل على ترطيب دائم للشفايف، وذلك من خلال استخدام زيت جوز الهند والزيوت الأخرى، نقلا عن "healthline".

بينما يساعد بلسم الشفايف بشكل كبير في التخلص من التشقق، توجد مجموعة متنوعة من العلاجات المنزلية تعطيك شعورا بالراحة وتقلل ظهور التشققات، وما يلي بعض من الطرق التي تساعدك في الحصول على شفايف وردية لامعة: 1- ابدأ بمقشر البشرة عندما تجد الشفايف متشققة وجافة، لا تشعر بالقلق ولكن كل ما عليك أن تفعله استخدام