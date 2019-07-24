تمديد دفع تعويضات هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

هجمات 11 سبتمبر - صورة أرشيفية

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، بأغلبية ساحقة مشروع قانون يمدد تمويل دفع تعويضات للمسعفين والجرحى الذين أصيبوا خلال هجمات 11 سبتمبر حتى عام 2092، أي بما يسمح بتعويض الأشخاص الذين ساعدوا في عمليات الإنقاذ وإزالة الأنقاض وسط ظروف محفوفة بالمخاطر بشكل دائم. وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، أن القانون ينص على تأمين تمويل بمليارات الدولارات لصندوق التعويضات، بما في ذلك نحو 10 مليارات مخصصة للعقد المقبل، تم إقراره بموافقة 97 عضوا بالمجلس مقابل معارضة اثنين.

ومن المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على القانون عند إرساله إلى البيت الأبيض كونه حظى سابقا بموافقة مجلس النواب أيضا. وينهي تأمين تمويل دائم لصندوق تعويضات ضحايا هجمات 11 سبتمبر معاناة المتضررين الذين لجأوا الى الكونجرس لالتماس تمديد التمويل.وجدد الكونجرس تمويل الصندوق بين عامي 2011 و2015