إغلاق صفحتين.. خريطة التيارات الكنسية على السوشيال

اختفت صفحة «ابطل جنونهم»بعد نشر صور حماة الإيمان في مؤتمر أبو تلات وكذلك صفحة «أخلاقهم» المضادة لها..مناصرو الأساقفة القدامى سيطروا.. من يطلق عليهم «مستنيرون» ليسوا واحدا

تحرير:بيتر مجدي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م

يبدو أن المؤتمر الذي عقدته أسقفية الشباب خلال الأسبوع الماضي عن «العقيدة القبطية»، كان بمثابة النهاية لواحدة من حلقات الصراع على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووجود تيارين بشكل رئيسي أحدهما مجدد والآخر قديم يتصارعان وتخرج منهما بعض التفريعات الأخرى، فبعد ساعات قليلة من نشر صفحة «ابطل شرهم وجنونهم» لصور من داخل محاضرات المؤتمر في أبو تلات بالإسكندرية، أغلقت الصفحة تماما، وفي نفس الوقت أغلقت صفحة أخرى مضادة لها اسمها «أخلاقهم»، كانت تنتقد من تسميهم رموز التيار المستنير على مواقع التواصل الاجتماعي.

لعدة سنوات منذ مجيء البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مرقس في 18 نوفمبر 2012، وساحة مواقع التواصل الاجتماعي يسيطر عليها مهاجموه من صفحات تدعى «حماية الإيمان»، وأنهم منتمون للبابا الراحل شنودة الثالث، ويروجون لأفكار بعض الأساقفة بعينهم. وفي المقابل التيار الذي يصفونه بأنه مستنير على مواقع

لعدة سنوات منذ مجيء البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مرقس في 18 نوفمبر 2012، وساحة مواقع التواصل الاجتماعي يسيطر عليها مهاجموه من صفحات تدعى «حماية الإيمان»، وأنهم منتمون للبابا الراحل شنودة الثالث، ويروجون لأفكار بعض الأساقفة بعينهم.

وفي المقابل التيار الذي يصفونه بأنه مستنير على مواقع التواصل الاجتماعي، لم يتجمع في صفحات كبرى، بل هو عبارة عن أفراد، كل شخص فيهم يتحدث من خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوجهون انتقادات لـ«حماة الإيمان»، وليس بالضرورة يقف هؤلاء في صف البابا تواضروس للنهاية فأحيانا يوجهون انتقادات له، لكهنم يدعمون خطواته الإصلاحية في الحقل الإداري بالكنيسة وفيما يخص ملف التقارب والوحدة مع الكنائس الأخرى. (اقرأ أيضا: مؤتمر أبو تلات.. هل يحشد الأساقفة الأربعة الشباب؟)

تعادل الميزان

ورغم أن الميزان كان يميل في كفة مهاجمي البابا، الذين يوجه انتقادات لبعض الأشخاص بدعمهم ماليا وترويج صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، أي أنه عمل منظم، خرجت صفحة «ابطل جنونهم وشرهم»، والتي لم تستمر سوى فترة قصيرة لم تتجاوز عدة أشهر وأغلقت.

ورغم أنه لم يتضح من يقف وراء هذه الصفحة وهل تحظى بدعم كالذي لدى الصفحات المهاجمة للبابا إلا أنهم قالوا عن أنفسهم إنهم كانوا «جزءا من حماة الإيمان ويعرفون تفاصيل داخلية عنهم وخرجوا منهم» أو انقلبوا عليهم.

بدأت «ابطل شرهم وجنونهم» في معادلة كفة الميزان ولو قليلا، بأنها كانت تهاجم مهاجمي البابا ورموزهم وداعميهم بطريقتهم، وبدأت في إعلان بعض الأمور عنهم، وبدأت تلقى الصفحة دعما على مواقع التواصل الاجتماعي من المستائين من صفحات «حماة الإيمان»، وما على شاكلتها من صفحات.

ظهور «أخلاقهم»

بعد فترة وجيزة من ظهور صفحة «ابطل شرهم وجنونهم»، ظهرت صفحة جديدة في الاتجاه المضاد اسمها «أخلاقهم»، وكانت لا تفعل شيئا سوى تجميع منشورات لشخصيات مختلفة من الشباب وخدام الكنيسة المعروفين ونشرها على فيسبوك، في محاولة للتشكيك فيهم وفي أخلاقهم، وكانت هذه الصفحة بمثابة تطور جديد للصفحات المهاجمة للبابا، فهي لا تهاجم البابا، بقدر ما تهاجم من يساندونه أو من يعتبرون من التيار المستنير في الكنيسة.

إغلاق في ذات التوقيت

بعد نشر الصور للمحاضرين في مؤتمر أبو تلات وهم مؤسسي الصفحات التي تهاجم البابا تواضروس على صفحة «ابطل شرهم وجنونهم»، والتقاط الصحافة طرف الخيط ومتابعة هذا المؤتمر وما يدور حوله، فجأة اختفت الصفحة من على موقع فيسبوك ولحقتها صفحة «أخلاقهم»، ولم يتضح بعد ماذا دار في الكواليس، خاصة أن الصور التي ظهرت من المؤتمر توضح جيدا المكان الذي كان يجلس فيه ملتقط الصور بقاعة المحاضرة. (اقرأ أيضا: مؤتمر أبو تلات.. بين الأساقفة الأربعة وحماة الإيمان)

خريطة التيارات الكنسية

بعد أيام ستحل الذكرى السنوية الأولى لرحيل الأنبا إبيفانيوس رئيس دير أنبا مقار والذي وجد مقتولا في الطريق المؤدي لكنيسة الدير فجر الأحد 29 يوليو 2018، بمثابة الحد الفاصل التي لفتت النظر لما يدور داخل الكنيسة، ومن يومها بدأ كثيرون كانوا قد ابتعدوا عن الاهتمام بالشئون الداخلية للكنيسة في العودة للاهتمام بها مجددا ومساندة أي خطوة يرونها إيجابية لتصحيح أوضاع مرت عليها سنوات في الكنيسة القبطية.

ولا يمكن تصنيف من يطلق عليهم «المستنيرون» بأنهم كتلة واحدة أو جماعة موحدة، فهم بضعة اتجاهات بينها تباينات كبيرة، فجزء منهم يتخذ خط «الدراسات الآبائية»، وهم بالمعنى الدارج لكلمة «محافظة»، هم محافظون لكنهم مختلفون عن التيار القديم من الأساقفة من زمن البابا شنودة وأتباعهم فهؤلاء يدرسون ويترجمون ويتبنون الخط الأرثوذكسي، ويدعمون خطوات البابا الخاصة بدعم التعليم الكنسي وإعادة إحياء الترجمة.

وهناك تيار آخر يمكن وصفه بـ«الليبرالي» هو أيضا له ثقافة واطلاع بتاريخ الكنيسة، لكنه يميل لخطوات التقارب والتوحيد ولا يميل لكتابات الآباء القدامى في الكنيسة في القرون الأربعة الأولى بقدر ميله لمراجعة التاريخ وتدقيقه، وهم يساندون خطوات البابا الإصلاحية ويختلفون معه في أمور أخرى.

أما التيار الموالي للأساقفة القدامى، فهو يتمرس حول اسم البابا شنودة وادعاء الحفاظ على الإيمان ويريد أن تبقى الأمور كما هي دون تفكير أو تجديد أو تدقيق، ويحظى هذا التيار بدعم بعض الأساقفة القدامى والمؤثرين، أو بمعنى آخر تلك الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تعبر عن هؤلاء الأساقفة وأفكارهم ومصالحهم.

هذا التيار له مساندون، ليسوا بالضرورة ضمن قيادات الصفحات لكنهم متأثرون بما حصلوا عليه من قدر من التعليم الكنسي الذي ساد الكنيسة في السنوات الأخيرة وبالتالي لم تتح لهم المساحة لدراسة ومعرفة المزيد.

إلى ماذا يؤدي الحراك؟

فقدت الكنيسة واحدا من أبرز الأساقفة الذين على دراسة وعلم بشكل أكاديمي، وهو الأنبا إبيفانيوس، لكن رحيله كان سببا في صدمة ورغبة الكثير في البحث والمعرفة، وأصبحت كتبه تتداول أي أنه حرك كثيرا من المياه الراكدة داخل الكنيسة، ورغم أنه ما يدور حاليا يمكن وصفه بالصراع إلا أنه يمكن أن ينتج عنه حراك حقيقي ومراجعات داخل الكنيسة وتطوير في اتجاه تطوير التعليم الكنسي ليكون معترفا به دوليا وهي خطوة إن حدثت ستنقل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لمساحات أخرى مختلفة حول العالم خاصة في ظل اتساعها جغرافيا بكل قارات العالم.