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إغلاق صفحتين.. خريطة التيارات الكنسية على السوشيال

اختفت صفحة «ابطل جنونهم»بعد نشر صور حماة الإيمان في مؤتمر أبو تلات وكذلك صفحة «أخلاقهم» المضادة لها..مناصرو الأساقفة القدامى سيطروا.. من يطلق عليهم «مستنيرون» ليسوا واحدا
تحرير:بيتر مجدي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٧ م
الكنيسة
الكنيسة
يبدو أن المؤتمر الذي عقدته أسقفية الشباب خلال الأسبوع الماضي عن «العقيدة القبطية»، كان بمثابة النهاية لواحدة من حلقات الصراع على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ووجود تيارين بشكل رئيسي أحدهما مجدد والآخر قديم يتصارعان وتخرج منهما بعض التفريعات الأخرى، فبعد ساعات قليلة من نشر صفحة «ابطل شرهم وجنونهم» لصور من داخل محاضرات المؤتمر في أبو تلات بالإسكندرية، أغلقت الصفحة تماما، وفي نفس الوقت أغلقت صفحة أخرى مضادة لها اسمها «أخلاقهم»، كانت تنتقد من تسميهم رموز التيار المستنير على مواقع التواصل الاجتماعي.
لعدة سنوات منذ مجيء البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مرقس في 18 نوفمبر 2012، وساحة مواقع التواصل الاجتماعي يسيطر عليها مهاجموه من صفحات تدعى «حماية الإيمان»، وأنهم منتمون للبابا الراحل شنودة الثالث، ويروجون لأفكار بعض الأساقفة بعينهم. وفي المقابل التيار الذي يصفونه بأنه مستنير على مواقع
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عبدالله-السناوي

نقل الكاتب الكبير عبد الله السناوي للعناية المركزة

نقل الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة، بسبب مضاعفات مرض السكر. والكاتب عبدالله السناوي، صاحب تاريخ طويل في عمر الصحافة المصرية، كما أنه من أكبر الصحفيين والمحللين السياسيين في مصر الآن، إذ ترأس رئاسة تحرير جريدة «العربي الأسبوعية المصرية» في مايو عام 2000 حتى 2011، كما عمل مديرًا لتحرير مجلة الموقف العربي، ثم جريدة صوت العرب في الثمانينات، قبل أن ينضم إلى جريدة «الأهالي» في مطلع التسعينات.
مني-محرز-نائب-وزير-الزراعة

نقل مدير مكتب وسائق «منى محرز» لمستشفى بالقاهرة

قررت إدارة مستشفى المنيا الجامعي توفير سيارة مجهزة لنقل سائق نائب وزير الزراعة ومدير مكتبها إلى مستشفى الزراعيين بالقاهرة، وذلك بناءً على رغبتهما بعد استقرار حالتيهما الصحية جراء إصابتهما في حادث انقلاب سيارة كانت تستقلها الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة التى جرى نقلها في وقت سابق إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، لاستكمال علاجها، بعد إصابتها في نفس الحادث. وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أصيبت على أثر انقلاب سيارة كانت تستقلها بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.
مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة تخصص قطعة أرض بـ«الروبيكي» لبناء مصانع غراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على إصدار أمر إسناد لأحد المكاتب الاستشارية الفرنسية، للقيام بالخدمات الاستشارية الخاصة بطرح تنفيذ مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد "مترو أبو قير"، بنظام التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتمويل، والاستثمار. ويأتي هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية في خدمة مدينة الإسكندرية، وفقا للمخطط الاستراتيجي للمدينة ومشروعات التنمية الجارية بها وللعمل على زيادة الحيز العمراني شرقا وغربا.
جمال-عبد-الناصر (1)

مصنع الحديد والصلب أول إنجازات يوليو.. ينتظر الإغلاق

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو، تلك الثورة التى قادها رجال الجيش المصرى، لتلحق الجماهير بهم، ضد الحكم الملكى عام 1952، وعرفت فى البداية باسم "الحركة المباركة"، ثم أطلق عليها ثورة يوليو، ليعلن حينها حل جميع الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923. ثورة يوليو خرجت لتقضى على الملكية وتحويل البلاد لجمهورية، ولمحاربة الفساد الذى انتشر فى البلاد بطولها وعرضها، ولتنتشلها من مغبة الفقر والجهل، والظلم والعبودية، لتدخل مصر بعدها عصرها الذهبى فى الصناعة والزراعة والتعليم، حتى إنها كانت أحد الأسباب الرئيسية فى حصول المرأة على حقوقها.
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الاب-جون -غبريال (7)

دير الدومنيكان بالقاهرة تخصُّص في الدراسات الإسلامية

من الطبيعي أن يكون الدير متخصصا في دراسة الكتاب المقدس أو الدراسات المسيحية المختلفة، لكن معهد الدرسات الشرقية التابع لدير الآباء الدومنيكان بالقاهرة يقدم نموذجا مختلفا حيث يتخصص في الدراسات الإسلامية، سيرا على نهج الكنيسة الكاثوليكية التي ينتمي لها والتي قررت الانفتاح على الآخر، وفي الخمسينيات قررت أن تفهم الإسلام بشكل أفضل وفقا لمبدأ اسمع الآخر بنفسه ولا تسمع عنه، الأب جون غبريال الدومنيكاني قاد «التحرير»، في جولة للتعرف على مكتبة الدير وما تقدمه لخدمة البحث العلمي وكيف تخدم الباحثين وخصوصا طلبة الأزهر.
الأنبا-موسى-أسقف-الشباب-في-معهد-الرعاية-والتربية

مؤتمر أبو تلات.. بين الأساقفة الأربعة وحماة الإيمان

ما كان يتم إنكاره في الشهور الماضية، بوجود صراع مستتر داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بين اتجاهين أحدهما يوصف بـ«المستنير»، والآخر يوصف بـ«القديم»، كُشفت الآن بعض أوراقه المختفية، صفحات مثل «حماة الإيمان»، و«عضمة زرقا»، ومن على شاكلتهما من صفحات تهاجم البابا تواضروس وعددا من الأساقفة مثل الراحل الأنبا إبيفانيوس، وتعلن انتماءها للبابا الراحل شنودة الثالث، لم تعد مجرد صفحات والمسؤولون عنها ليسوا مجرد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بل أصبحوا في الصورة بجانب الأساقفة الذين يمثلون التيار التقليدي، وصارت مواقع التواصل ساحة للتباري بين الطرفين.
تواضروس-والانبا-موسى

مؤتمر أبو تلات.. هل يحشد الأساقفة الأربعة الشباب؟

يبدو أن الأساقفة الذين أصدروا بيانا الشهر الماضي قبيل انعقاد الجلسة العامة والختامية لاجتماع المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، لم يتوقف حراكهم عند حدود هذا البيان الذي وضعوا فيه مجموعة من الشروط والمطالبات التي اعتبروها للحفاظ على إيمان ومنهج الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وهي كلها أمور عكس النهج الذي يتبعه البابا تواضروس، إذ دعا الأنبا بنيامين مطران المنوفية والأنبا موسى أسقف الشباب والأنبا أغاثون أسقف مغاغة والعدوة لمؤتمر لمدة 5 أيام في أبو تلات بالإسكندرية لمؤتمر عن العقيدة بحضور عدد كبير من شباب الكنيسة.
البابا تواضروس في صلوات الجمعة العظيمة (1)

البابا تواضروس يترأس قداس سيامة 23 كاهنا جديدا

ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، صلاة القداس الإلهي من دير القديس الأنبا بيشوي بوادى النطرون بمحافظة البحيرة، إذ يتمم سيامة مجموعة من الأباء الكهنة الجدد للخدمة في عدد من الكنائس داخل مصر وفي كندا وأستراليا، بحضور مجموعة من الأباء الأساقفة أعضاء المجمع المقدس والأباء الكهنة وعدد كبير من شعب الكنيسة، ومن المقرر أن يتمم البابا والآباء الأساقفة، طقس سيامة 23 كاهنا جديدا للخدمة بعددٍ من كنائس القاهرة والإسكندرية وإسنا وأستراليا وكندا.
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