كيف أصبحت مصر أكبر متلقّ للاستثمار الأجنبي بإفريقيا؟

حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر نحو 4.6 مليار دولار خلال 9 شهور، وهو ما جعلها أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا خلال العام الماضي 2018

تحرير:رنا عبد الصادق ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٥٨ م

سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

أصبحت مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال عام 2018، بحسب تصريحات جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مؤكدا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، ما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات العالمية بإفريقيا. وأكد زان أن حجم الاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية سجل نحو 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة قدرها 11% على العام السابق له 2017، لافتا إلى أن مصر ظلت الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.

مصر على قائمة الدول الإفريقية في تدفق الاستثمارات قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية ارتفع بنسبة 3% لتبلغ قيمتها نحو 694 مليار دولار، واستحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى