كيف أصبحت مصر أكبر متلقّ للاستثمار الأجنبي بإفريقيا؟

حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر نحو 4.6 مليار دولار خلال 9 شهور، وهو ما جعلها أكبر متلق للاستثمارات الأجنبية في إفريقيا خلال العام الماضي 2018
أصبحت مصر أكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا خلال عام 2018، بحسب تصريحات جيمس زان، رئيس قسم الاستثمار والمشاريع بمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مؤكدا أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر وصل إلى نحو 7.9 مليار دولار، ما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات العالمية بإفريقيا.
وأكد زان أن حجم الاستثمار الأجنبي في القارة الإفريقية سجل نحو 46 مليار دولار عام 2018، بزيادة قدرها 11% على العام السابق له 2017، لافتا إلى أن مصر ظلت الأكثر استقطابا للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة.
مصر على قائمة الدول الإفريقية في تدفق الاستثمارات
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية ارتفع بنسبة 3% لتبلغ قيمتها نحو 694 مليار دولار، واستحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى
مصر على قائمة الدول الإفريقية في تدفق الاستثمارات
قالت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، إن حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول النامية ارتفع بنسبة 3% لتبلغ قيمتها نحو 694 مليار دولار، واستحوذت الدول النامية على نسبة 58% من إجمالى تدفقات الاستثمار الأجنبى العالمية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 6% فى إفريقيا.
وأضافت المنظمة أن هذه الاستثمارات تركزت فى عدد محدود من الدول، على رأسها مصر، وتليها جنوب إفريقيا، و5% فى آسيا، بينما انخفضت بنسبة 4% فى أمريكا اللاتينية.
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر أكثر 30% من المعلن
حقق صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر نحو 4.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الماضي، الفترة من يوليو إلى مارس 2018- 2019.
وقال جيمس زان إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر تعد أكثر بنحو 30% من المعلن، مرجعا ذلك إلى طرق القياس التى قال إنها لم تذكر توسعات الشركات وشراء المعدات.
وأوضح أنه بإضافة النسبة الجديدة سيرتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 6 مليارات دولار بزيادة تصل إلى 1.4 مليار دولار خلال نفس الفترة، تمثل تقديرات التوسعات وشراء المعدات.
وأكد زان أن مصر حققت نجاحا كبيرا فى تحسين البيئة الاستثمارية بشكل أفضل من التقارير، لافتا إلى ضرورة تطبيق أفضل المعايير الدولية لجمع وإنتاج بيانات الاستثمار، حتى تعكس التقارير الصورة الحقيقية للاستثمار فى مصر.
وأوضح أنه وفقا لتقديرات «الأونكتاد» تمثل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر فى مصر نحو 17% من إجمالى رأس المال، كما تمثل قيمة الأسهم فى سوق الأوراق المالية نحو 46.7% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو رقم مرتفع مقارنة بباقى دول العالم.
اقتصاديون: زيادة معدلات النمو دافع قوي لزيادة الاستثمارات
يرى هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن مصر نجحت على مدار السنوات الماضية في تهيئة مناخ استثماري قوي لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، وذلك من خلال إقرار عدد من التشريعات المهمة، وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد.
وأضاف توفيق أن تحسّن تصنيف مصر ومكانتها في تقارير المؤسسات الدولية، إلى جانب ارتفاع معدل النمو، ساهم أيضا في طمأنة المستثمرين الأجانب وهو ما أدى إلى تدفق هذه الاستثمارات إلى مصر.
وكانت وكالة بلومبيرج الأمريكية قد أكدت في تقرير لها، أن قرار تعويم الجنيه ساهم في تحويل مصر إلى مركز مفضل للمستثمرين.
وذكرت الوكالة أن مصر تواصل جذب استثمارات أجنبية مباشرة بمعدلات أعلى من أي دولة أخرى بالقارة الإفريقية، ما يؤكد ثقة المستثمرين، مشيرة أيضا إلى ارتفاع الأسهم المصرية بنسبة 12% منذ بداية العام الجاري 2019، بالمقارنة بدول إفريقيا.
من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين الشواربي، أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة، أن طمأنة المستثمر الأجنبي على جاذبية الاستثمار لأى دولة من خلال تقارير المنظمات تدفعه للنظر إلى التنافسية بالسوق، والتزام الحكومة بتشجيع القطاع الخاص واستقلاليته، وحريته في الخروج باستثماراته في أي وقت.
ويعد الاستثمار الأجنبي المباشر أحد أهم مصادر العملة الصعبة للبلاد، حيث تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن نحو 80% من تدفق هذه الاستثمارات يأتى من دول الاتحاد الأوروبى، والولايات المتحدة، ودول الخليج.
وتستهدف الحكومة جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تبلغ نحو 11.2 مليار دولار خلال عام 2022، بحسب تصريحات الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.