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اتحرمت منها 7 سنين.. ماذا قالت يسرا عن والدتها؟

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٧ م
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
تحرص الفنانة يسرا دوما في كل ظهور لها على التعبير عن حبها الشديد لأمها ربما بكلمات مؤثرة أو ارتداء شنطة أو أكسسوار مكتوب عليه (أمى) وغيرها من الطرق التي اختارتها للتعبير عن امتنانها الشديد لرفيقة رحلتها، ولن تجد أى لقاء تليفزيوني أو حوار صحفى للنجمة يسرا يخلو من الحديث عن علاقتها بوالدتها، وقد رحلت اليوم الأربعاء، السند الحقيقي لها، بعد صراع مع المرض، وقالت يسرا فى ندوة سابقة عن العنف ضد المرأة، «الست مش عورة، هي الأم والأخت والزوجة، كيف يراها الرجل عورة وهو جاء منها، أمى سيدة مطلقة، وقفت ضد المجتمع وكافحت عشان تربيني».
وأوضحت يسرا، أنها تحرص دوما على عدم خذلان والدتها، التي حرمت منها لمدة 7 سنوات، فى صغرها، عندما منعها والدها من رؤيتها عندما كانت فى الـ14 من عمرها. وحكت، أنها فى إحدى المرات طلبت منه أن تتصل بها لتسمع صوتها، وبعد أن تحدثت إليها كادت تبكي، فهددها لو ذرفت دموعها، ستكون هذه آخر مرة تحدثها فيها طيلة عمرها،
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