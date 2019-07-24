جريمة

بعد مأساة شبرا..طبيب يقطع العضو الذكري لطفل بالشرقية

تحرير:إسلام عبد الخالق ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بعد أيام قليلة من بتر ممرضة لعضو ذكري لطفل بمستشفى شبرا بالقليوبية، تكررت المأساة مرة ثانية في الشرقية، بعدما تقدم عامل بإحدى شركات مدينة العاشر من رمضان، اليوم الأربعاء، ببلاغ يتهم فيه طبيبا وممرضة بمستشفى «الزوامل» المركزي، التابع لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالتسبب بالإهمال الطبي في تعريض حياة نجله الرضيع للخطر وبتر عضوه الذكري، وذلك حال قيامهما بإجراء عملية «طهارة» للصغير، البالغ من العمر تسعة أشهر. وقد أُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات برئاسة المستشار عمرو عبد العاطي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بورود بلاغ من «رضا.ش.ع» 25 عامًا، عامل بشركة بمدينة العاشر من رمضان، مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، يتهم فيه كلا من: «محمد.س» طبيب بمستشفى «الزوامل» المركزي، و«ناهد.ش» ممرضة بالمستشفى نفسه، بالإهمال الطبي والتسبب في بتر العضو الذكري لنجله «أحمد»
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النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يومًا في «الرشوة»

قرر قاضي المعارضات بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس النائب صلاح عيسي واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوى بمبلغ مالي مليون ومائتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
انتحار

حزنا على صديقه.. انتحار موظف من أعلى «كهرباء قها»

تخلص موظف بشركة كهرباء مدينة قها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من حياته بالانتحار قفزًا من أعلى الشركة، بسبب مروره بضائقة نفسية بسبب وفاة صديقه المقرب، وظروف مرضه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بانتحار "ح. أ. ح"، 56 عاما، حاصل على دبلوم زراعة ويعمل موظفا بشركة كهرباء قها، ومقيم بعزبة الحسين خلف السكة الحديد بمدينة قها.
اغتصاب

جارنا اغتصبني قدام مراته وصورني عريانة.. مأساة طفلة

«صوروني عريانة وهددوني»، بهذه الكلمات لخصت الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلا وهي لم تكمل عامها الثالث عشر بعد، ما جرى لها في منزل جارتها، التي كانت حاضرة وقت قيام زوجها باغتصاب الطفلة وتصويرها عارية، بينما أوضحت المجني عليها أنها تعرضت للاغتصاب أمام أعين جارتها دون أن تحرك ساكنا، وأصدرت النيابة قرارا بحبس الجارة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة التستر على زوجها «المغتصِب»، وأمرت كذلك بسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب، واتهمته بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.
المستشار-محمد شيرين-فهمى (1)

«لم يستخدم المطرقة يوما».. المستشار «شيرين» مشرفا لقضايا الإرهاب

خبرته القضائية أهلته من جانب وكفاءته وصرامته من جانب آخر، لتولي منصب الإشراف على الإدارة الجنائية الخاصة بدوائر الإرهاب، إشرافا كاملًا بالتنسيق مع المستشار رئيس محكمة استئناف القاهره المستشار بدري عبد الفتاح، فللعام القضائي الثاني على التوالي، يسند إلى المستشار محمد شيرين فهمي -رئيس الدائرة 11 إرهاب، رئيس محكمة جنايات القاهرة بمجمع المحاكم بطرة- الإشراف على الإدارة الجنائية لقضايا الإرهاب، على أن تمنح له الاختصاصات الكاملة لرئيس محكمة الاستئناف في هذا الصدد.
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تسمم

بطيخ فاسد يقتل طفلين ويصيب والدتهما في الشرقية

لفظ طفلان -أكبرهما أتم ربيعه الخامس- أنفاسهما الأخيرة، بينما أصيبت والدتهما بارتفاع في درجة حرارة جسدها وحالة تسمم غذائي، اليوم السبت؛ على أثر تناولهم وجبة بطيخ «فاسد» داخل منزل الأسرة بقرية «سنهوا» التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح، بمحافظة الشرقية. وجرى نقل الأم إلى مستشفى «الزقازيق» الجامعي، لمحاولة إسعافها، وأخطرت نيابة منيا القمح العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
المشاجرة -بين-الاهلى-بوسط البلد.

إصابة طفل بطلق ناري في مشاجرة بين عائلتين بالشرقية

أصيب طفل، بالكاد أتم ربيعه الرابع عشر، بطلق ناري في البطن، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس؛ إثر وقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات على قطعة أرض زراعية بناحية عزبة «منازع» التابعة لقرية «جزيرة سعود» بدائرة مركز شرطة الحسينية، فيما جرى نقل الطفل المصاب إلى مستشفى «فاقوس» المركزي، لتلقي الإسعافات الطبية اللازمة، وأخطرت نيابة الحسينية العامة لمباشرة تحقيقاتها، برئاسة المستشار محمد جاد، وإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية.
جثة-فى-شقة

التوصيلة الأخيرة.. حكاية جريمة عجوز وابن الأخ العاق

هرج ومرج، حركة غريبة بعيدة عن المألوف لأهالي القرية البسيطة، صوت سارينة سيارات الشرطة يثير انتباه الحضور، يتجمع قاطنو القرية من كل حدب وصوب بحثًا عن إجابة للسؤال الأبرز حينها "إيه اللي بيحصل.. الشرطة دي كلها علشان إيه؟" حتى جاءت الإجابة قاطعة من أحد أفراد إدارة البحث الجنائي "إحنا جايين نمثل جريمة قتل حصلت هنا من كام يوم.. الواد اللي قتل عمته" بدت الصورة جلية لدى الحضور مع تذكرهم تفاصيل تلك الجريمة المؤسفة بعد العثور على جثة عجوز ملقاة بأحد المصارف.
كلب

كلاب ضالة تهاجم طفلا وتمزقه في شبرا الخيمة (صور)

هاجمت كلاب ضالة، اليوم الخميس، طفلا فى أحد شوارع منطقة بيجام بشبرا الخيمة وعقرته في عدة مناطق متفرقة من جسده، ونجح بعض الأهالي في تخليصه من بين أنياب الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة. تلقى حى غرب شبرا الخيمة بلاغًا من بعض المواطنين بهجوم مجموعة كلاب ضالة على طفل يدعى "عبد الرحمن أشرف- 14 عامًا" وإصابته بجروح وعقرات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى حميات العباسية، وتم حجزه للعلاج وسط حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين بسبب انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة في الشوارع بشكل يهدد حياتهم وحياة أبنائهم.
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