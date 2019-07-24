مقتل عامل وإصابة والده وزوجته في مشاجرة بالدقهلية

تحرير:رانيا الديداموني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٣ م

صورة أرشيفية

قُتل عامل وأصيبت زوجته ووالده بإصابات بالغة بطعنات من آلة حادة وكسور متفرقة، في مشاجرة عنيفة بينهم وبين جيرانهم في قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين بوصول شخص جثة هامدة على أثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، وإصابة زوجته وأبيه واحتجازه في العناية المركزة لحين استقرار حالته وسماع أقواله.

توجه ضباط البحث الجنائي إلى مكان البلاغ، وتبين أن الجثة لشخص يدعى "محمد عبد العاطى إبراهيم- 43 عاما"، عامل، ووالده مصاب بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وزوجته مصابة بطعنة نافذة في الكتف. وبسؤال شهود العيان وإجراء التحريات اللازمة، تبين أن خلافات الجيرة السبب، ونشوب مشادات بينهم تطورت إلى استخدام الأسلحة