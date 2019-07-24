مدبولي من العلمين: أغسطس إطلاق منظومة التحول الرقمي

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:١٧ م

مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

‏رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالوزراء، في مستهل أول اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء من المقر الجديد لرئاسة مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، مشيرا إلى الإنجاز الكبير الذي تحقق في تنفيذ العديد من المشروعات المختلفة بالمدينة، والتي لم تتجاوز فترة تنفيذها عامين، قائلا إن ما تم إنجازه من مشروعات في مدينة العلمين الجديدة يؤكد أننا نسير على المسار الصحيح في تنفيذ المدن الجديدة، والتوسع العمراني المخطط له، متوقعا بأن تصبح هذه المدينة في المستقبل العاصمة الثانية للدولة.

وأعلن مدبولي أنه من المقرر إطلاق منظومة التحول الرقمي اعتبارا من بداية شهر أغسطس المقبل، التي يتم عن طريقها إتاحة عددٍ من الخدمات المختلفة المقدمة للمواطنين إلكترونيا، مؤكدا أن تلك المنظومة ستحدث نقلة نوعية في مجال توفير الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات، ما سيسهم في تيسير الإجراءات وتحسين مستوى تقديم