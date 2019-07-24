رياضة

سولسكاير واثق بترحيب جماهير اليونايتد ببوجبا

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م
بول بوجبا
بول بوجبا
توقع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير أن يحظى النجم الفرنسي بول بوجبا باستقبال مميز من قبَل جماهير مانشستر يونايتد، عند عودته للعب على ملعب أولد ترافورد في بداية الموسم المقبل، وذلك على الرغم من إعلانه عن رغبته في الرحيل، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "تعرف الجماهير جيدا ما قدمه بوجبا من أجل النادي، وما يمكنه أن يقدمه، فكان بوجبا من أفضل اللاعبين في المجموعة، وذلك بشهادتي وبشهادة اللاعبين، ولم يتسبب في أي مشكلة مع الفريق حتى لو لثانية واحدة، ونشعر بالامتنان عندما يقدم أفضل مستوياته كما اعتاد على فعل ذلك".
وعن نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، أكد سولسكاير أنه سيغيب عن المباراة الرابعة للفريق في الفترة الإعدادية أمام توتنهام، غدا الخميس؛ بسبب الإصابة، وعن ندمه على اصطحاب لوكاكو في الفترة الإعدادية، قال سولسكاير: "تعرض لوكاكو للإصابة في أثناء التدريبات، وكان لا بد من بقائه، ولو كانت الإصابة سيئة، لكان سيسافر
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تعرف على حكام مواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري

علمت «التحرير» من مصادر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة استقرت على تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، كما استقرت اللجنة على تعيين الحكم محمد معروف لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر لها أيضا في الثامنة مساءً، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.
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بث مباشر.. مصر Vs صربيا في مونديال اليد للشباب

يلعب المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، أمام نظيره صربيا، في المباراة المقامة بينهما حاليًا في إسبانيا، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور الـ16، وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد». وصعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفنى طارق محروس، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية
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مهاجم الزمالك ينتقل إلى الرجاء المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن انتقال حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف فريق الرجاء لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي)، حيث ذكرت قناة «الرياضية» المغربية التابعة للتليفزيون الحكومي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «أحداد سيرتدي قميص الرجاء في الموسم المقبل على سبيل الإعارة»، وكان سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم الرجاء، قد قال في تصريحات تليفزيونية، إن ناديه في مفاوضات متقدمة مع الزمالك لضم اللاعب.
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باولو ديبالا يرفض الرحيل إلى البريميرليج

تلقى نادي مانشستر يونايتد ردا حاسما من جانب الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم يوفنتوس، بشأن الانتقال إلى صفوف الشياطين الحمر في الموسم المقبل. ووفقا لصحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية، فإن مانشستر يونايتد تواصل مع ديبالا في الأيام الماضية، لإقناعه باللعب في أولد ترافورد خلال الموسم المقبل، وأشارت إلى أن ديبالا رد على مسؤولي الشياطين الحمر بأنه يريد البقاء مع يوفنتوس وإثبات قدراته مجددا، رفقة السيدة العجوز، بعد أن قدم موسما مخيبا تحت قيادة ماسيمليانو أليجري، ولكنه يراهن على العودة إلى طريق التألق مع المدرب الجديد، ماوريسيو ساري.
لوكاكو (1)

إنتر يتقدم بعرض جديد لضم روميلو لوكاكو

من المنتظر أن يتقدم إنتر بعرض جديد لضمن مهاجم مانشستر يونايتد، البلجيكي روميلو لوكاكو، حيث سيصل العرض إلى 60 مليون جنيه إسترليني إضافة إلى الحوافز، وذلك بحسب موقع "سكاي سبورتس" البريطاني، ويعتمد عرض الإنتر على ضم لوكاكو بشكل نهائي بمبلغ قريب من الثمن الذي حدده الشياطين الحمر للموافقة على التفريط في خدمات لوكاكو، وأخبر اليونايتد الأسبوع الماضي، المدير الرياضي لإنتر، بيرو أوزيليو، بأن الإدارة لن توافق على رحيل لوكاكو بأقل من 79 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ الذي دفعته لإيفرتون في عام 2017 لضم النجم البلجيكي.
بوجبا‎

مانشستر يونايتد يرفع راية التحدي في وجه بوجبا

يبدو أن مانشستر يونايتد قرر الدخول في حرب مع مينو رايولا، وكيل أعمال النجم الفرنسي بول بوجبا، وذلك بعدما رفعت إدارة الشياطين الحمر سقف تطلعاتها، بوضع 180 مليون جنيه إسترليني ثمنا لبوجبا لأي ناد يرغب في ضم اللاعب، وذلك بعدما تعاقد اليونايتد مع بوجبا من صفوف يوفنتوس في صيف 2016 مقابل 89 مليون جنيه إسترليني في صفقة قياسية وقتها، وسبق أن قدرت مانشستر قيمة بوجبا ما بين 150 و160 مليون إسترليني، قبل أن تقرر الإدارة رفع ثمن اللاعب، حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية.
بوجبا

سولسكاير يفتح النار على الإعلام بسبب بوجبا

قلل أولي جونار سولسكاير، مدرب مانشستر يونايتد، من أهمية التكهنات حول رغبة بول بوجبا في مغادرة النادي، وقال إن وسائل الإعلام لديها أجندة ضد اللاعب الفرنسي الفائز بكأس العالم. وأبلغ وكيل أعمال بوجبا صحيفة تايمز أخيرا بأن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما ينوي الرحيل عن يونايتد، بينما قال اللاعب نفسه في طوكيو الشهر الماضي إنه يعتقد أن الوقت حان من أجل تحد جديد في مكان آخر. وذكرت تقارير أن يوفنتوس وريال مدريد يرغبان في ضم بوجبا ولاحقت التكهنات يونايتد في رحلته لأستراليا استعدادا للموسم الجديد، حيث يواجه بيرث جلوري يوم السبت وديا.
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