سولسكاير واثق بترحيب جماهير اليونايتد ببوجبا

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

بول بوجبا

توقع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير أن يحظى النجم الفرنسي بول بوجبا باستقبال مميز من قبَل جماهير مانشستر يونايتد، عند عودته للعب على ملعب أولد ترافورد في بداية الموسم المقبل، وذلك على الرغم من إعلانه عن رغبته في الرحيل، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "تعرف الجماهير جيدا ما قدمه بوجبا من أجل النادي، وما يمكنه أن يقدمه، فكان بوجبا من أفضل اللاعبين في المجموعة، وذلك بشهادتي وبشهادة اللاعبين، ولم يتسبب في أي مشكلة مع الفريق حتى لو لثانية واحدة، ونشعر بالامتنان عندما يقدم أفضل مستوياته كما اعتاد على فعل ذلك".

وعن نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، أكد سولسكاير أنه سيغيب عن المباراة الرابعة للفريق في الفترة الإعدادية أمام توتنهام، غدا الخميس؛ بسبب الإصابة، وعن ندمه على اصطحاب لوكاكو في الفترة الإعدادية، قال سولسكاير: "تعرض لوكاكو للإصابة في أثناء التدريبات، وكان لا بد من بقائه، ولو كانت الإصابة سيئة، لكان سيسافر

وعن نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو، أكد سولسكاير أنه سيغيب عن المباراة الرابعة للفريق في الفترة الإعدادية أمام توتنهام، غدا الخميس؛ بسبب الإصابة، وعن ندمه على اصطحاب لوكاكو في الفترة الإعدادية، قال سولسكاير: "تعرض لوكاكو للإصابة في أثناء التدريبات، وكان لا بد من بقائه، ولو كانت الإصابة سيئة، لكان سيسافر لتلقي العلاج".



وتابع المدرب النرويجي: "بالطبع من السيئ أن يغيب لاعب عن التدريبات البدنية والجماعية مع الفريق من المنظور الخططي، لكنه سيعمل عليها لاحقا".



وعن ميركاتو مانشستر يونايتد، قال: "أؤمن باللاعبين الحاليين، وأثق بقدرتنا على تقديم مستوى جيد، سواء على المدى القصير أو البعيد، علينا التحلي بالصبر واختيار اللاعبين المناسبين للتعاقد معهم".