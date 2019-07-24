جيرمي هانت يرفض تولي وزارة الدفاع في حكومة جونسون

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣١ م

جيرمي هانت وبوريس جونسون - صورة أرشيفية

كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية، في تقرير حصري نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن بوريس جونسون الذي من المقرر أن يتولي رئاسة الوزراء البريطانية، عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت تولي حقيبة الدفاع في حكومته الجديدة، غير أن الأخير رفض العرض إذ أنه اعتبره خفضا لرتبته، وأبلغ هانت رئيس الوزراء الجديد أنه لن يقبل أي شيء باستثناء منصبه الحالي كوزير الخارجية. ولفتت الصحيفة إلى خلاف اندلع بين جونسون وهانت في ضوء تحدي هنت لبوريس لإقالته من مجلس الوزراء تماما.

وقال أحد المسؤولين المطلعين لصحيفة ذا صن: "لقد أخبر هنت، بوريس أنه وزير خارجية اللاشيء". وذكر مصدر أخر مقرب من هانت: "إنه لن يقبل تخفيض رتبته". وسيتولى جونسون، الذي فاز على هنت في السباق على زعامة حزب المحافظين الحاكم، رئاسة الوزراء في وقت لاحق اليوم ومن المقرر أن يختار كبار أعضاء فريقه.وأعلن حزب