مهاجم الزمالك ينتقل إلى الرجاء المغربي

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٢ م

الزمالك

كشفت تقارير صحفية مغربية عن انتقال حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف فريق الرجاء لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي)، حيث ذكرت قناة «الرياضية» المغربية التابعة للتليفزيون الحكومي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «أحداد سيرتدي قميص الرجاء في الموسم المقبل على سبيل الإعارة»، وكان سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم الرجاء، قد قال في تصريحات تليفزيونية، إن ناديه في مفاوضات متقدمة مع الزمالك لضم اللاعب.

سعيد وهبي، رئيس الرجاء، قال في تصريحات عبر قناة «تايم سبورتس»، الثلاثاء الماضي، إن فريقه اقترب من التعاقد مع حميد أحداد، لاعب الزمالك، ويرى أن مستوى خالد بوطيب لاعب الأخير، لا يجعله هدفا للنادي المغربي، وأوضح: «محسن ياجور رحل عنا إلى السعودية؛ لذلك نبحث عن بديل له، والمفاوضات مع الزمالك

سعيد وهبي، رئيس الرجاء، قال في تصريحات عبر قناة «تايم سبورتس»، الثلاثاء الماضي، إن فريقه اقترب من التعاقد مع حميد أحداد، لاعب الزمالك، ويرى أن مستوى خالد بوطيب لاعب الأخير، لا يجعله هدفا للنادي المغربي، وأوضح: «محسن ياجور رحل عنا إلى السعودية؛ لذلك نبحث عن بديل له، والمفاوضات مع الزمالك مستمرة وتنتهي قريبا بشأن أحداد».



واستبعد وهبي التفكير في انتداب المغربي وليد أزارو، لاعب الأهلي، أو مواطنه خالد بوطيب، لتعويض ياجور الذي انتقل إلى ضمك السعودي.



وكان أحداد انضم إلى صفوف الزمالك قبل انطلاق الموسم الماضي آتيًا من صفوف الدفاع الحسني الجديدي، وشارك صاحب الـ24 عاما مع الزمالك في 21 مباراة في كل البطولات، سجل خلالها هدفا وحيدا.