«لم يستخدم المطرقة يوما».. المستشار «شيرين» مشرفا لقضايا الإرهاب

يتولى رئاسة الدائرة 11 إرهاب بجنايات القاهرة، هامته عالية مهندم الثياب مهيب الطلعة، يطول بصره الحاضرين في قضاياه سواء من المحامين أو المتهمين بنظرات حادة لا تقبل التهاون
خبرته القضائية أهلته من جانب وكفاءته وصرامته من جانب آخر، لتولي منصب الإشراف على الإدارة الجنائية الخاصة بدوائر الإرهاب، إشرافا كاملًا بالتنسيق مع المستشار رئيس محكمة استئناف القاهره المستشار بدري عبد الفتاح، فللعام القضائي الثاني على التوالي، يسند إلى المستشار محمد شيرين فهمي -رئيس الدائرة 11 إرهاب، رئيس محكمة جنايات القاهرة بمجمع المحاكم بطرة- الإشراف على الإدارة الجنائية لقضايا الإرهاب، على أن تمنح له الاختصاصات الكاملة لرئيس محكمة الاستئناف في هذا الصدد.
بمقتضى هذا القرار يخول للمستشار «شيرين فهمي» كل الصلاحيات الممنوحة في هذا الإطار، ومنها تحديد أدوار الانعقاد، تواريخ الجلسات، تحديد جلسات تجديد حبس المتهمين، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب، وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل في قضايا الإرهاب.
المستشار محمد
بمقتضى هذا القرار يخول للمستشار «شيرين فهمي» كل الصلاحيات الممنوحة في هذا الإطار، ومنها تحديد أدوار الانعقاد، تواريخ الجلسات، تحديد جلسات تجديد حبس المتهمين، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب، وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل في قضايا الإرهاب.
المستشار محمد شيرين فهمي، اسم يعرفه المترددون على دوائر الإرهاب بمجمع محاكم طرة، ترددت صوره واسمه خلال الآونة الأخيرة ليس فقط لرئاسته هيئة المحكمة التي كانت تحاكم الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي وقيادات الإخوان في قضيتي «اقتحام السجون والتخابر الكبرى»، بل لصرامته المعهودة التي يتجلى بها على منصة العدالة.
القاضي الذي يتولى رئاسة الدائرة 11 إرهاب بجنايات القاهرة، هامته عالية، مهندم الثياب، مهيب الطلعة، يطول بصره الحاضرين في قضاياه سواء من المحامين والمتهمين بنظرات حادة لا تقبل التهاون أو الخلل بسير الجلسات، لم يحتج يوما إلى ما يعرف بـ«مطرقة القضاة»، التي يدب بها على منضدته للحد من الضوضاء المحتمل خلال محاكماته، فسيرته المنضبطة وألفاظه القوية الحاسمة بنبرة متوازنة كفيلة بألا ينطق أحد من الموجودين بأي حرف دون إذنه.
أرسى القاضي المهيب، خلال جلساته قواعد لا يمكن الاستغناء عنها، يأتي على رأسها غلق الهواتف المحمولة من قبل المحامين ومندوبي وسائل الإعلام والصحافة، وإلا تعرض من يخالف تعليماته لعقوبة الحبس 24 ساعة، وكذلك أرسى مبدأً مهمًّا وهو منع الحديث بين المتهمين داخل القفص، أو النطق بكلمة إلا بتوجيه شخصي منه تحديدا، وإلا حركت ضده دعوى إهانة القضاة والإخلال بسير الدعوى.
ذاع اسم المستشار محمد شيرين فهمي، وعرف عنه الانضباط في إدارة الجلسات بحسم ووضوح، ليس فيما يتعلق بالمتهمين داخل قفص الاتهام فقط، ولكن مع كل الموجودين داخل قاعة المحاكمة، سواء كان محاميا أو إعلاميا أو صحفيا، يتخذ تطبيق مواد القانون سبيلا رادعا لتسير الجلسة بانضباط وهدوء منقطع النظير، وكانت قراراته رمانة الميزان في سبيل تحقيق أكبر قدر من التوازن المنشود في قضايا الإرهاب، التي تضم متهمين في خلايا مسلحة وتشكيلات إجرامية إرهابية، موجه إليها اتهامات بقلب نظام الحكم.
منذ أن التحق المستشار محمد شيرين فهمي بالسلك القضائي، ولم تشبه شائبة تؤثر على سير عمله، فقد تدرج في كل المناصب الطبيعية وصولا لمنصبه الحالي، إذ تقلد منصب رئيس نيابة التهرب الضريبي، ورئيس نيابة الشئون المالية والتجارية، وكذا رئيس نيابات مجمع مصر الجديدة، ورئيس نيابة الأموال العامة العليا، كما شغل منصب المحامي العام الأول لنيابات الإسماعيلية، وتنقل محاميا عاما بين دوائر وقطاعات شمال وشرق القاهرة.
تولى قاضي الإرهاب عضوية محكمة الجنايات منذ عام 1995 وحتى 1999، وشغل منصبًا قياديا بمكتب شئون أمن الدولة منذ 1999 حتى 2005، ويرأس حاليا الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، وهى الدائرة المخصصة للفصل والتحقيق في العديد من قضايا الإرهاب التي تتعلق بقيادات وأعضاء وكوادر جماعة الإخوان.
أسند إلى «شيرين فهمي» طيلة السنوات الماضية، عددٌ من القضايا التي أثارت الرأي العام، وحظيت باهتمام شرائح المجتمع المختلفة، حتى بات أحد أبرز وجوه السلك القضائي، وهو ما وضح من خلال كم القضايا المثيرة التي عرضت عليه، فقوة شخصيته ربما هي السمة المميزة له، وجعلت منه قدوة لكثير ممن رافقوه ليس في الجانب العملي فقط، ولكن في أمور الحياة جميعها.
قضية «خلية الظواهري»، واحدة من القضايا التي أدارها القاضي بحنكة شديدة، حتى أصدر حكما ببراءة المتهم الرئيسي في القضية، محمد ربيع الظواهري، شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وإعدام 10، والمؤبد لـ32، والسجن المشدد 15 عامًا لـ18 ، وبراءة 16 آخرين.
وقادته كفاءته وصرامته في تولي كبرى القضايا مثل «اقتحام السجون»
و«التخابر الكبرى»، التي يُحاكم على ذمتها الرئيس المعزول المتوفى محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان، ليست بالأمر الجديد، فخلال سماع شهادة رئيس الجمهورية المخلوع حسنى مبارك، ومن قبله وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، اتسم المستشار محمد شيرين فهمي بالهدوء والحنكة في إدارة سير الجلسات حتى انتهى سماع أقوال الشهود بالطريقة المتزنة التي خرجت بها تلك الجلسات التي شغلت الرأى العام.