«لم يستخدم المطرقة يوما».. المستشار «شيرين» مشرفا لقضايا الإرهاب

يتولى رئاسة الدائرة 11 إرهاب بجنايات القاهرة، هامته عالية مهندم الثياب مهيب الطلعة، يطول بصره الحاضرين في قضاياه سواء من المحامين أو المتهمين بنظرات حادة لا تقبل التهاون

تحرير:تهامى البندارى ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م

المستشار محمد شيرين فهمي

خبرته القضائية أهلته من جانب وكفاءته وصرامته من جانب آخر، لتولي منصب الإشراف على الإدارة الجنائية الخاصة بدوائر الإرهاب، إشرافا كاملًا بالتنسيق مع المستشار رئيس محكمة استئناف القاهره المستشار بدري عبد الفتاح، فللعام القضائي الثاني على التوالي، يسند إلى المستشار محمد شيرين فهمي -رئيس الدائرة 11 إرهاب، رئيس محكمة جنايات القاهرة بمجمع المحاكم بطرة- الإشراف على الإدارة الجنائية لقضايا الإرهاب، على أن تمنح له الاختصاصات الكاملة لرئيس محكمة الاستئناف في هذا الصدد.

بمقتضى هذا القرار يخول للمستشار «شيرين فهمي» كل الصلاحيات الممنوحة في هذا الإطار، ومنها تحديد أدوار الانعقاد، تواريخ الجلسات، تحديد جلسات تجديد حبس المتهمين، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب، وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل في قضايا الإرهاب. المستشار محمد