جريمة

«لم يستخدم المطرقة يوما».. المستشار «شيرين» مشرفا لقضايا الإرهاب

يتولى رئاسة الدائرة 11 إرهاب بجنايات القاهرة، هامته عالية مهندم الثياب مهيب الطلعة، يطول بصره الحاضرين في قضاياه سواء من المحامين أو المتهمين بنظرات حادة لا تقبل التهاون
تحرير:تهامى البندارى ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٠ م
المستشار محمد شيرين فهمي
المستشار محمد شيرين فهمي
خبرته القضائية أهلته من جانب وكفاءته وصرامته من جانب آخر، لتولي منصب الإشراف على الإدارة الجنائية الخاصة بدوائر الإرهاب، إشرافا كاملًا بالتنسيق مع المستشار رئيس محكمة استئناف القاهره المستشار بدري عبد الفتاح، فللعام القضائي الثاني على التوالي، يسند إلى المستشار محمد شيرين فهمي -رئيس الدائرة 11 إرهاب، رئيس محكمة جنايات القاهرة بمجمع المحاكم بطرة- الإشراف على الإدارة الجنائية لقضايا الإرهاب، على أن تمنح له الاختصاصات الكاملة لرئيس محكمة الاستئناف في هذا الصدد.
بمقتضى هذا القرار يخول للمستشار «شيرين فهمي» كل الصلاحيات الممنوحة في هذا الإطار، ومنها تحديد أدوار الانعقاد، تواريخ الجلسات، تحديد جلسات تجديد حبس المتهمين، وكذا متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن دوائر الإرهاب، وكل ما من شأنه تحقيق صالح العمل وسرعة الفصل في قضايا الإرهاب. المستشار محمد
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النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يومًا في «الرشوة»

قرر قاضي المعارضات بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس النائب صلاح عيسي واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوى بمبلغ مالي مليون ومائتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
انتحار

حزنا على صديقه.. انتحار موظف من أعلى «كهرباء قها»

تخلص موظف بشركة كهرباء مدينة قها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من حياته بالانتحار قفزًا من أعلى الشركة، بسبب مروره بضائقة نفسية بسبب وفاة صديقه المقرب، وظروف مرضه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بانتحار "ح. أ. ح"، 56 عاما، حاصل على دبلوم زراعة ويعمل موظفا بشركة كهرباء قها، ومقيم بعزبة الحسين خلف السكة الحديد بمدينة قها.
اغتصاب

جارنا اغتصبني قدام مراته وصورني عريانة.. مأساة طفلة

«صوروني عريانة وهددوني»، بهذه الكلمات لخصت الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلا وهي لم تكمل عامها الثالث عشر بعد، ما جرى لها في منزل جارتها، التي كانت حاضرة وقت قيام زوجها باغتصاب الطفلة وتصويرها عارية، بينما أوضحت المجني عليها أنها تعرضت للاغتصاب أمام أعين جارتها دون أن تحرك ساكنا، وأصدرت النيابة قرارا بحبس الجارة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة التستر على زوجها «المغتصِب»، وأمرت كذلك بسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب، واتهمته بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.
جثة (3)

مقتل عامل وإصابة والده وزوجته في مشاجرة بالدقهلية

قُتل عامل وأصيبت زوجته ووالده بإصابات بالغة بطعنات من آلة حادة وكسور متفرقة، في مشاجرة عنيفة بينهم وبين جيرانهم في قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين بوصول شخص جثة هامدة على أثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، وإصابة زوجته وأبيه واحتجازه في العناية المركزة لحين استقرار حالته وسماع أقواله.
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المستشار-محمد-شيرين-فهمى-قضية-التخابر-مع-حماس-

«التخابر وأحداث مسجد الفتح» أبرز محاكمات الخميس

يمر قطار المحاكمات، اليوم الخميس، بالعديد من القضايا الهامة المعروفة إعلاميًا، يتقدمها قضية اتهام الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، بالتخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وتنظر دائرة الإرهاب كذلك محاكمة 46 متهمًا بأحداث مسجد الفتح.
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قاضي «تخابر إيران»: «غافلون.. باعوا وطنهم بثمن بخس»

قبيل إصدار حكمه بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد لـ5 آخرين بينهم سيدة، لإدانتهم في القضية المعروفة بـ«التخابر مع إيران»، وجه المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، كلمة وصفَ فيها المتهمين المحكوم عليهم في القضية بالخائنين لأوطانهم، وذلك قبل أن يقرر مصادرة الحواسب الآلية والهواتف المحمولة والأقراص الصلبة والوثائق والمستندات، ووضعها تحت تصرف جهاز المخابرات، وإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية، ووقف دعوى غسيل الأموال تعليقًا لحين الفصل في جريمة المصدر.
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