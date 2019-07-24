بريطانيا توضح حقيقة إرسال وسيط إلى إيران

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م

ناقلة نفط - صورة أرشيفية

قال مصدر بريطاني، اليوم الأربعاء، إن لندن لم ترسل أي وسطاء إلى إيران، لبحث مسألة ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها إيران منذ أيام، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وكان مدير مكتب مرشد النظام الإيراني محمد كلبايكاني، قد قال في وقت سابق اليوم، إن لندن أرسلت وسيطا إلى طهران لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة منذ الجمعة. ولم يقدم كلبايكاني مزيدا من التفاصيل حول زيارة المبعوث البريطاني، وذلك وفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن احتجاز الحرس الثوري الناقلة البريطانية كان عملا قويا ودقيقا واحترافيا، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. ويأتي ذلك في وقت عبرت سفينة بريطانية مضيق هرمز في أول عملية عبور منذ واقعة الاحتجاز.وكانت إيران قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن الحرس الثوري احتجز ناقلة