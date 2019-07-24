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بريطانيا توضح حقيقة إرسال وسيط إلى إيران

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٢ م
ناقلة نفط - صورة أرشيفية
ناقلة نفط - صورة أرشيفية
قال مصدر بريطاني، اليوم الأربعاء، إن لندن لم ترسل أي وسطاء إلى إيران، لبحث مسألة ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها إيران منذ أيام، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وكان مدير مكتب مرشد النظام الإيراني محمد كلبايكاني، قد قال في وقت سابق اليوم، إن لندن أرسلت وسيطا إلى طهران لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة منذ الجمعة. ولم يقدم كلبايكاني مزيدا من التفاصيل حول زيارة المبعوث البريطاني، وذلك وفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن احتجاز الحرس الثوري الناقلة البريطانية كان عملا قويا ودقيقا واحترافيا، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. ويأتي ذلك في وقت عبرت سفينة بريطانية مضيق هرمز في أول عملية عبور منذ واقعة الاحتجاز.وكانت إيران قد أعلنت، يوم الجمعة الماضي، أن الحرس الثوري احتجز ناقلة
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أول تعليق من تركيا على تقارير وفاة أردوغان

أصدرت تركيا، اليوم الأربعاء، أول تعليق على التقارير التي تحدثت عن وفاة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرت في عدد من وسائل الإعلام، إذ أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، أن أردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، نافيا صحة ما تردد من أنباء عن وفاته، قائلا: "لا أساس من الصحة للأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية وعربية حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، وغيابه يؤدي لمثل هذه الادعاءات والتوقعات"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
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رويترز: تعيين مدير حملة البريسكت مستشارا لجونسون

قال مصدر من فريق رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن جونسون سيعين دومينيك كامينجز المدير السابق لحملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي مستشارا كبيرا له، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. ويشيد بعض المشاركين في حملات تأييد الخروج من الاتحاد بكامينجز لمنافسته حملة حظيت بتمويل أفضل بكثير للدعوة لبقاء بريطانيا في التكتل في استفتاء أجري في عام 2016، لكن آخرين ينتقدونه بسبب أسلوبه الفظ وفكره المنطوي على روح التحدي.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

جيرمي هانت يرفض تولي وزارة الدفاع في حكومة جونسون

كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية، في تقرير حصري نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن بوريس جونسون الذي من المقرر أن يتولي رئاسة الوزراء البريطانية، عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت تولي حقيبة الدفاع في حكومته الجديدة، غير أن الأخير رفض العرض إذ أنه اعتبره خفضا لرتبته، وأبلغ هانت رئيس الوزراء الجديد أنه لن يقبل أي شيء باستثناء منصبه الحالي كوزير الخارجية. ولفتت الصحيفة إلى خلاف اندلع بين جونسون وهانت في ضوء تحدي هنت لبوريس لإقالته من مجلس الوزراء تماما.
ترامب-وجونسون

بعد فوزه.. هل يصبح جونسون «ترامب البريطاني»؟

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوريس جونسون بعد فوزه في انتخابات حزب المحافظين، ووصوله لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، أمس الثلاثاء، مشيدا بالرجل الذي يشار إليه باسم "ترامب البريطاني". ودائما ما يصف ترامب جونسون بأنه صديق، ووصفه بأنه رئيس وزراء محتمل حتى أثناء تولي تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة المنصب، كما أشار الرجلان إلى رغبتهما في العمل مع بعضهما البعض في حالة فوز جونسون في الانتخابات. ويبدو أن ترامب كان محقا في الإشارة إلى جونسون بأنه النسخة البريطانية منه، حيث يرى كاس مودي أستاذ العلاقات الدولية، أن أوجه التشابه بينهما مذهلة حقا.
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طهران: بريطانيا أرسلت وسيطا للإفراج عن ناقلة النفط

صرح مساعد لمرشد النظام الإيراني آية الله خامنئي، اليوم الأربعاء، بأن بريطانيا أرسلت وسيطا إليها لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط المحتجزة في إيران منذ أيام، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز"، دون ذكر المزيد من التفاصيل، أو توضيح اسم مساعد المرشد. ومن ناحية أخرى، صرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، بأن احتجاز الحرس الثوري الناقلة البريطانية كان عملا قويا ودقيقا واحترافيا، وذلك حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية. ويأتي ذلك في وقت عبرت سفينة بريطانية مضيق هرمز في أول عملية عبور منذ واقعة الاحتجاز.
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رغم التوترات الأخيرة.. بريطانيا لا تزال تدعم إيران

على الرغم من تأكيدات بريطانيا بدراسة الموقف في مضيق هرمز بعد احتجاز إيران لناقلة نفط تابعة لها خلال الأيام القليلة الماضية، ردًا على توقيف قوات النخبة البريطانية لناقلة تابعة لطهران في جبل طارق منذ أسبوعين، فإن لندن لا تزال مترددة في اتخاذ قرارات حاسمة على المستوى السياسي ضد إيران. وبدا من الواضح أن التحركات العسكرية الأخيرة لبريطانيا، والتي شملت إرسال بعض الوحدات البحرية إلى مضيق هرمز لتأمين السفن البريطانية العابرة لهذا الممر الملاحي، لم تكن مرضية للأوساط السياسية بشكل رئيسي في لندن.
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«التحالف» أمل بريطانيا الوحيد لتأمين سفنها بالخليج

لا تزال بريطانيا تدرس الخيارات المتاحة لها في الوقت الحالي من أجل الرد على احتجاز إيران لناقلتها النفطية في مضيق هرمز، يوم الخميس الماضي، خاصة بعد أن رفضت طهران الإفراج عنها خلال الساعات القليلة الماضية، مما دفع بريطانيا للتفكير بشكل أكثر فعالية. الخيارات المتاحة لبريطانيا في الوقت الحالي تشمل زيادة التواجد العسكري في مضيق هرمز، لا سيما وأنه الضامن الرئيسي لسلامة السفن والناقلات البحرية البريطانية في مضيق هرمز والخليج العربي، لا سيما في ظل التوترات الضخمة التي تعيشها المنطقة بالوقت الحالي.
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أزمات تواجه خيارات بريطانيا العسكرية ضد إيران

لم يعد التعامل الدبلوماسي والسياسي وحده قادرا على إخماد نيران الأزمة السياسية المشتعلة بين بريطانيا وإيران خلال الوقت الحالي، وتحديدا في أعقاب احتجاز الأخيرة ناقلة نفط تحمل العلم البريطاني في أثناء مرورها في المياه الدولية بمضيق هرمز خلال الأيام القليلة الماضية. وبدا واضحًا أن هناك اتجاها للتعامل بشكل صارم مع الأنشطة الإيرانية في مضيق هرمز، لا سيما أن هناك بالفعل دراسة للقرارات المتعلقة برد الفعل البريطاني داخل الحكومة في لندن، وذلك لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين مسارات الناقلات التجارية البريطانية في مضيق هرمز.
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