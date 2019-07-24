ما سر الصورة التي جمعت كريم عبد العزيز وأمير كرارة؟

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

الفنان كريم عبد العزيز

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن حلوله ضيفا فى برنامج «سهرانين» الذى يقدمه النجم أمير كرارة، إذ نشر صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام» وعلق عليها: «مع أمير كرارة، الإنسان المحترم والنجم الكبير في حلقة من برنامجه (سهرانين) هيتذاع آخر أغسطس. صباحكم رضا»، ليأتي الرد سريعا من (كرارة) الذى علق على الصورة قائلا: «صباحك عسل يا أجمد واحد فينا، ربنا يكرمك وتكسر الدنيا دايما، وشرف لي إن أخويا الكبير النجم كريم عبد العزيز»، وفى سياق آخر، ينتظر كريم عبد العزيز طرح فيلمه الجديد «الفيل الأزرق 2» فى دور العرض، غدا الخميس.

ويأتي الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» استكمالا لأحداث الجزء الأول الذي عرض عام 2014، وتخطت إيراداته 33 مليون جنيه، والجزء الجديد من بطولة نيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار وتارا عماد، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها المنتج تامر مرسي. قد يهمك| قبل