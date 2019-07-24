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ما سر الصورة التي جمعت كريم عبد العزيز وأمير كرارة؟

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
الفنان كريم عبد العزيز
الفنان كريم عبد العزيز
كشف الفنان كريم عبد العزيز عن حلوله ضيفا فى برنامج «سهرانين» الذى يقدمه النجم أمير كرارة، إذ نشر صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام» وعلق عليها: «مع أمير كرارة، الإنسان المحترم والنجم الكبير في حلقة من برنامجه (سهرانين) هيتذاع آخر أغسطس. صباحكم رضا»، ليأتي الرد سريعا من (كرارة) الذى علق على الصورة قائلا: «صباحك عسل يا أجمد واحد فينا، ربنا يكرمك وتكسر الدنيا دايما، وشرف لي إن أخويا الكبير النجم كريم عبد العزيز»، وفى سياق آخر، ينتظر كريم عبد العزيز طرح فيلمه الجديد «الفيل الأزرق 2» فى دور العرض، غدا الخميس.
ويأتي الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» استكمالا لأحداث الجزء الأول الذي عرض عام 2014، وتخطت إيراداته 33 مليون جنيه، والجزء الجديد من بطولة نيللي كريم، وهند صبري، وإياد نصار وتارا عماد، ومن تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وإنتاج سينرجي فيلمز لمالكها المنتج تامر مرسي. قد يهمك| قبل
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قبل عرضه| 10معلومات يجب أن تعرفها عن «الفيل الأزرق2»

3 أيام تفصلنا عن طرح الجزء الثاني من فيلم «الفيل الأزرق» بطولة كريم عبدالعزيز، وسط تشوق الكثيرين لدخول الفيلم، خاصة بعد نزول البرومو التشويقي للجزء الجديد، الذي تسبب في عمل حالة من الإثارة والتشويق بشأن قصة الجزء الثاني، مع ظهوره الكثير من التفاصيل التي تؤكد أن الحبكة الدرامية ستكون مليئة بالمفاجآت غير المتوقعة، ورغم أن الفيلم ينافس ضمن موسم أفلام عيد الأضحى، إلا أن منتج العمل قرر أن يسبق الجميع ويخطف الجمهور، ويطرحه قبل الموسم بنحو 15 يوما، خاصة أن المنافسة هذا الموسم صعبة؛ لوجود أكثر من نجم شباك.
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«عبود على الحدود».. مات بطله و5 من المشاركين فيه

ليس هناك اثنان يختلفان على فيلم «عبود على الحدود» بطولة علاء ولى الدين، فهو من الأعمال الكوميدية المفضلة للجميع، يجعلك لا تتوقف عن الضحك في أثناء مشاهدته، لتستمتع بحالة البهجة التي خلقها كل من بطل الفيلم وصديقيه كريم عبد العزيز وأحمد حلمى، وطريقتهم الساخرة فى تناول مشكلات الشباب فى تلك الفترة. وتمر اليوم الذكرى السنوية الـ20 على العرض السينمائي الأول للفيلم الذى حقق نجاحا كبيرا وقتها. ومن المفارقات أن أغلب من شاركوا في الفيلم ماتوا، وهي أدوار، رغم بساطة أغلبها، فإنها محفورة فى أذهان المشاهدين.
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نجوم موسم عيد الأضحى مهمومون بأفلام العام المقبل

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