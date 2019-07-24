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إجراءات من محافظ الإسماعيلية لحل مشكلة انقطاع المياه

تحرير:محمد مصباح ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م
اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية
اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية
تعرضت مناطق: أبو بلح، الخشاية، كوبرى سيناء، الجمالين، المنايف، بمركزي أبو صوير والإسماعيلية، لانقطاع المياه بعد احتراق 3 مواتير رفع بمنطقة بوستر أبو سالم الواقعة بقرية أبو بلح بالقرب من طريق "الإسماعيلية - فايد"، ما أدى إلى توقف ضخ مياه الشرب تماما، وتجمع عدد من المواطنين أمام غرفة الرفع الرئيسية التي تغذي مناطق واسعة بتلك القرى، مطالبين المحافظ بسرعة التدخل لحل المشكلة وعودة المياه إلى منازلهم خاصة أن المشكلة مستمرة منذ عدة أسابيع ولم يتم حلها حتى الآن.
وصرح اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، بأنه لن يكون في المحافظة بمختلف قطاعاتها قرية واحدة بدون مياه شرب نقية وكهرباء، وسيتم الانتهاء من توصيل تلك المرافق والخدمات لجميع القرى والمناطق المحرومة قبل نهاية العام المالي الجاري 2019 - 2020. وأشار عثمان إلى أنه يجرى العمل حاليا في مد وتوصيل المرافق والخدمات
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة تخصص قطعة أرض بـ«الروبيكي» لبناء مصانع غراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على إصدار أمر إسناد لأحد المكاتب الاستشارية الفرنسية، للقيام بالخدمات الاستشارية الخاصة بطرح تنفيذ مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد "مترو أبو قير"، بنظام التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتمويل، والاستثمار. ويأتي هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية في خدمة مدينة الإسكندرية، وفقا للمخطط الاستراتيجي للمدينة ومشروعات التنمية الجارية بها وللعمل على زيادة الحيز العمراني شرقا وغربا.
جمال-عبد-الناصر (1)

مصنع الحديد والصلب أول إنجازات يوليو.. ينتظر الإغلاق

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو، تلك الثورة التى قادها رجال الجيش المصرى، لتلحق الجماهير بهم، ضد الحكم الملكى عام 1952، وعرفت فى البداية باسم "الحركة المباركة"، ثم أطلق عليها ثورة يوليو، ليعلن حينها حل جميع الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923. ثورة يوليو خرجت لتقضى على الملكية وتحويل البلاد لجمهورية، ولمحاربة الفساد الذى انتشر فى البلاد بطولها وعرضها، ولتنتشلها من مغبة الفقر والجهل، والظلم والعبودية، لتدخل مصر بعدها عصرها الذهبى فى الصناعة والزراعة والتعليم، حتى إنها كانت أحد الأسباب الرئيسية فى حصول المرأة على حقوقها.
طائرة الأحلام (3)

مطار القاهرة يستقبل طائرة الأحلام الخامسة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، طائرة مصر للطيران رقم MSR3330 من طراز B787-9 Dreamliner القادمة من مدينة سياتل بولاية واشنطن، وتعد هي الطائرة الخامسة من أصل 6 طائرات من ذات الطراز، المعروف باسم "طائرة الأحلام". وكان فى استقبالها بمطار القاهرة الدولي أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة. واحتفلت شركة مصر للطيران، باستلام الطائرة الخامسة من طراز بوينج "B787-9Dreamliner" التي يتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي.
ضباط -ثورة-يوليو (1)

كيف طمأنت ثورة يوليو الأجانب على ممتلكاتهم؟

حاولت ثورة يوليو طمأنة الأجانب المقيمين فى مصر على أموالهم ومصالحهم الاقتصادية وظهر ذلك جليا من خلال البيان الأول للثورة والذى أعلنه أنور السادات قائلا فى نهاية البيان: "إنى أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم ويعتبر الجيش نفسه مسئولا عنهم". كان الوضع الاقتصادى السائد فى ذلك الوقت وقبل الثورة مباشرة يعكس تباينا شديدا فى توزيع كل من الثروات والدخول، أدى إلى درجة عالية من التمايز الطبقى لصالح أقلية كانت تملك المال والأرض والثروة العقارية.
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عادل-الغضبان

70 مليون جنيه في 4 أيام لإزالة ورد النيل ببورسعيد

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن المحافظة واجهت مشكلة ضعف تدفق مياه الشرب وعدم وصولها إلى الأدوار العليا، مؤكدا أن جهود أجهزة الدولة تضافرت على مدار 4 أيام لتطهير ترعة مياه الشرب من العوائق وورد النيل، بمتابعة على مدار الساعة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري. وأكد أنه تم إنفاق 70 مليون جنيه لإزالة كميات ورد النيل التي تدفقت بشكل غير مسبوق في تاريخ ترعة بورسعيد، وأثرت فى حصة المياه الواردة للمحافظة.
انقطاع-مياه

كسر ماسورة مفاجئ.. انقطاع مياه الشرب بغرب الإسكندرية

أعلنت شركة مياه الشرب في محافظة الإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، قطع مياه الشرب عن عدد من المناطق غرب المحافظة، بسبب وقوع كسر مفاجئ بإحدى المواسير الرئيسية على طريق القباري، صباح اليوم، كما أعلنت الشركة أنه تم البدء في أعمال إصلاح الكسر المفاجئ، وطالبت المواطنين بتوخي الحذر وسرعة الاتصال عبر الخط الساخن حال تعرضهم لأى أزمات بسبب نقص مياه الشرب للعمل على توفير "تنكات" وسيارات تابعة للشركة. وأشار البيان الصادر عن الشركة، إلى أنه من المقرر أن يتم فتح المياه عقب الانتهاء من عملية الإصلاح.
وزير-الرى-محمد-عبد العاطى -يتابع-أزمة تكرار-انقطاع-مياه الشرب-في-بورسعيد (3)

وزير الري عن «انقطاع المياه في بورسعيد»: حصتكم بتوصل

تفقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، محطة مياه القنطرة، للوقوف على أزمة انقطاع المياه المتكررة بمحافظة بورسعيد. وبدأ الوزير جولته بتفقد محطة مياه القنطرة بالإسماعيلية واطلع على منطقة المضخات، ووحدة الكهرباء، والترعة، واطمأن على منسوب المياه بها. واستمع الوزير لشرح من المسئولين بالشركة عن سبب تكرار الأزمة، مطالبًا بتكثيف أعمال تطهير المداخل من الحشائش خاصة ورد النيل، والحفاظ على التعاون مع مسئولي الري ومحافظة بورسعيد لضمان وصول حصة مياه الشرب للمنازل.
انقطاع-مياه

انقطاع المياه عن عدة مناطق في طنطا لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، في بيان اليوم السبت، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة، عن بعض مناطق مدينة طنطا، وبالأخص حي أول طنطا، بدءًا من مساء اليوم. وأوضحت الشركة أن الانقطاع يبدأ في السابعة مساءً وحتى السابعة من صباح غد الأحد، لإجراء أعمال ربط الخطوط الأرضية بمحطة مياه المرشحة الملاحية بطنطا، تمهيدا لتشغيلها لزيادة كمية المياه المنتجة لمركز ومدينة طنطا. وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
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