إجراءات من محافظ الإسماعيلية لحل مشكلة انقطاع المياه

تحرير:محمد مصباح ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٤٤ م

اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

تعرضت مناطق: أبو بلح، الخشاية، كوبرى سيناء، الجمالين، المنايف، بمركزي أبو صوير والإسماعيلية، لانقطاع المياه بعد احتراق 3 مواتير رفع بمنطقة بوستر أبو سالم الواقعة بقرية أبو بلح بالقرب من طريق "الإسماعيلية - فايد"، ما أدى إلى توقف ضخ مياه الشرب تماما، وتجمع عدد من المواطنين أمام غرفة الرفع الرئيسية التي تغذي مناطق واسعة بتلك القرى، مطالبين المحافظ بسرعة التدخل لحل المشكلة وعودة المياه إلى منازلهم خاصة أن المشكلة مستمرة منذ عدة أسابيع ولم يتم حلها حتى الآن.

وصرح اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، بأنه لن يكون في المحافظة بمختلف قطاعاتها قرية واحدة بدون مياه شرب نقية وكهرباء، وسيتم الانتهاء من توصيل تلك المرافق والخدمات لجميع القرى والمناطق المحرومة قبل نهاية العام المالي الجاري 2019 - 2020. وأشار عثمان إلى أنه يجرى العمل حاليا في مد وتوصيل المرافق والخدمات