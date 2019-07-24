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الجيش اليمني: الحسم العسكري السبيل لإعادة الشرعية

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م
آثار الحرب اليمنية - صورة أرشيفية
آثار الحرب اليمنية - صورة أرشيفية
صرح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، أن الحسم العسكري هو السبيل لحماية الشعب اليمني من عمليات القتل الممنهج، الذي ترتكبه المليشيا الحوثية الانقلابية، والتي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء الغارات التي شنها طيران التحالف العربي، والعمليات التي ينفذها الجيش، لافتا إلى استمرار العمليات العسكرية للسيطرة على باقي المدن اليمنية، إذ أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبهات كثيرة في محافظات: الجوف وصعدة وحجة ومأرب شمالي اليمن، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.
وحول عدم التزام المليشيا باتفاق "ستوكهولم" قال مجلي إن مليشيا الحوثي ألقت بالاتفاقات عرض البحر، وإنها لا تلقي بالا لتلك الاجتماعات البرية والبحرية الخاصة باللجنة المشتركة في "الحديدة" حيث قامت بزراعة الألغام ، ونقض العهود والمواثيق، منوها إلى أن الجيش اليمني هو المسيطر الآن على العمليات القتالية.واعتبر
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اسرائيل.

أهداف إستراتيجية بسوريا في مرمى نيران إسرائيل

يبدو أن سوريا تحولت إلى ساحة للصراع الدائر بين إيران وإسرائيل، بعد أن كثف الاحتلال في الآونة الأخيرة من هجماته على الأراضي السورية، ولم تعد الأزمة تقتصر على الصراع الداخلي المستمر منذ سنوات، حيث حوّل العدوان الإسرائيلي دمشق إلى مسرح لحرب بالوكالة. فقد شنت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا، منذ اندلاع الصراع المسلح بها عام 2011، مستهدفةً القوات الموالية للرئيس بشار الأسد وحلفاءه من ميليشيات تتبع إيران وحزب الله. كانت أحدث هذه الهجمات عندما شنت إسرائيل هجوما صاروخيا على مواقع عسكرية جنوبي محافظة درعا السورية، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء.
علم-الكويت

العراق تسلم الكويت 270 مليون دولار من تعويضات الغزو

أصدرت لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، بيانا صحفيا، تعلن فيه أن الكويت تسلمت، اليوم الأربعاء، دفعة جديدة من التعويضات عن الأضرار الناجمة عن الغزو العراقي الذي وقع عام 1990 تبلغ 270 مليون دولار، مشيرة إلى أن الكويت تسلمت بتلك الدفعة، نحو 48.7 مليار دولار، من إجمالي 52.4 مليار دولار، ليتبقى لها 3.7 مليار دولار من التعويضات المقررة لها عن الغزو العراقي. ويذكر أن اللجنة أجبرت على وقف الدفعات المالية بين عامي 2014 و2018، بسبب الأزمة الأمنية في العراق.
العسكري السوداني

العسكري السوداني يعتقل ضباطا كبارا: دبروا انقلابا

اعتقل المجلس العسكري السوداني، اليوم الأربعاء، ضباطا كبارا واثنين من قيادات النظام السابق بتهمة تدبير انقلاب، وذلك حسبما صرح مصدر عسكري لوكالة "الأناضول" التركية، فيما أكدت وكالة "روسيا اليوم" وجود محاولة انقلابية في السودان، وأن المجلس العسكري شن حملة اعتقالات في صفوف الجيش. يذكر أن وسائل إعلام سودانية نشرت بعض أسماء ضباط الجيش السوداني المعتقلين، وجاء من بينهم رئيس الأركان المشتركة الفريق أول هاشم عبد المطلب، قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، قائد المنطقة المركزية اللواء بحر، والقياديين علي كرتي والزبير أحمد الحسن.
صحف-سعودية1

صحف سعودية: طهران تتحدى التحركات لضمان أمن الممرات

طالعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على العديد من القضايا والموضوعات التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي، وتصدرت انتهاكات إيران مانشيتات الصحف. في افتتاحيتها ، ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران تحدت أمس، التحركات الدولية الساعية لضمان أمن الممرات المائية في الخليج، فيما أكد مجلس الوزراء السعودي أهمية حرية الملاحة البحرية في المنطقة، ودعا المجتمع الدولي لردع أي مساس بها. وقال وزير الخارجية الإيراني أمس، إن بلاده "لا تسعى للمواجهة، لكن لدينا ساحل بطول 1500 ميل على الخليج؛ هذه مياهنا وسوف نحميها".
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صحف-الإمارات

صحف الإمارات: مفاوضات الحديدة بعرض البحر بسبب الحوثي

تنوعت عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، بين استعراض تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت الدعوة الأوروبية لوقف التصعيد في الملف النووي بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. تحت عنوان "واشنطن تبحث معاقبة تركيا بسبب إس-400"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا أمس الأحد، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، إلى إيجاد حل وسط، لتجنيب بلاده العقوبات، جراء تسلمها منظومة "إس-400" الروسية، معتبراً أن الاتفاق كان ضرورة.
ميناء-الحديدة

اجتماع لجنة إعادة الانتشار بالحديدة..هل تنتهي الحرب؟

وصل فريق الحكومة اليمنية للجنة تنسيق إعادة الانتشار في مدينة الحديدة إلى السفينة الأممية التابعة لبرنامج الغذاء العالمي قبالة ميناء الحديدة للمشاركة في الاجتماع الخامس المشترك في لجنة إعادة الانتشار، ويعقد الاجتماع الثلاثي بين الوفد الحكومي برئاسة اللواء الركن صغير عزيز، والوفد الأممي برئاسة مايكل لوليسجارد، ووفد ميليشيا الحوثي. وذكرت قناة "العربية"، اليوم الأحد، أن الاجتماع سيعقد في المياه الدولية نظرا لإغلاق الميليشيات الانقلابية المنفذ بمدينة الحديدة، ومن المتوقع أن يصل وفد الميليشيات، ظهرا، وسيتم بعد ذلك عقد الاجتماع في المياه الدولية.
الحوثيون

«بينهم قيادي».. مقتل 20 حوثيا وأسر 13 أخرين في اليمن

لقي 20 عنصرا من ميليشيا الحوثي الانقلابية بينهم قيادي بارز مصرعهم، وأسِر 13 آخرون، اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية بمديرية قعطبة شمالي محافظة الضالع جنوبي اليمن، إذ ذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قوات الجيش أفشلت محاولة تسلل لميليشيا الحوثي باتجاه منطقتي "باب غلق وشخب" بمديرية قعطبة، مؤكدًا أن المواجهات أسفرت عن مصرع 20 حوثيا، بينهم قيادي بارز يدعى "أبو محمد السفياني" وجرح آخرين، بالإضافة إلى تدمير أسلحة، وفقَا لما ذكرته العربية.
آثار-الحرب-فى-اليمن (1)

الجيش اليمني يقصف مواقع لميليشيا الحوثي

قصفت مدفعية الجيش اليمني، صباح اليوم السبت، مواقع لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في جبهة حجر شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، واستهدف القصف مواقع الميليشيا الانقلابية في أطراف منطقة باجة غربي مديرية قعطبة، ما أسفر عن تكبيد الميليشيا خسائر في الأرواح والعتاد، وذلك بحسب ما ذكره الموقع الرسمي للجيش اليمني "سبتمبر نت". ويوم الخميس الماضي، أعلنت مصادر عسكرية يمنية أن القوات المشتركة دمرت مخزن أسلحة، وآلية قتالية تابعة لميليشيات الحوثي الموالية لإيران في شمال شرق مطار الحديدة.
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