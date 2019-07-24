الجيش اليمني: الحسم العسكري السبيل لإعادة الشرعية

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥١ م

آثار الحرب اليمنية - صورة أرشيفية

صرح المتحدث باسم الجيش اليمني العميد عبده مجلي، أن الحسم العسكري هو السبيل لحماية الشعب اليمني من عمليات القتل الممنهج، الذي ترتكبه المليشيا الحوثية الانقلابية، والتي تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد جراء الغارات التي شنها طيران التحالف العربي، والعمليات التي ينفذها الجيش، لافتا إلى استمرار العمليات العسكرية للسيطرة على باقي المدن اليمنية، إذ أن المليشيا الانقلابية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد بجبهات كثيرة في محافظات: الجوف وصعدة وحجة ومأرب شمالي اليمن، جاء ذلك في اتصال هاتفي مع قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، اليوم الأربعاء.

وحول عدم التزام المليشيا باتفاق "ستوكهولم" قال مجلي إن مليشيا الحوثي ألقت بالاتفاقات عرض البحر، وإنها لا تلقي بالا لتلك الاجتماعات البرية والبحرية الخاصة باللجنة المشتركة في "الحديدة" حيث قامت بزراعة الألغام ، ونقض العهود والمواثيق، منوها إلى أن الجيش اليمني هو المسيطر الآن على العمليات القتالية.واعتبر