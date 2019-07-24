بث مباشر.. مصر Vs صربيا في مونديال اليد للشباب

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م

المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد

يلعب المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، أمام نظيره صربيا، في المباراة المقامة بينهما حاليًا في إسبانيا، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور الـ16، وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد». وصعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفنى طارق محروس، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية

على الخماسي أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة. وتأهلت مصر إلى تلك البطولة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في المغرب في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز بكل مبارياتها في البطولة التي اعتمدت على نظام الدوري. وتعد روسيا أكثر