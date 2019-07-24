رياضة

بث مباشر.. مصر Vs صربيا في مونديال اليد للشباب

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٥٨ م
المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد
المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد
يلعب المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، أمام نظيره صربيا، في المباراة المقامة بينهما حاليًا في إسبانيا، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور الـ16، وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد». وصعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفنى طارق محروس، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية
على الخماسي أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد، لتتصدر مصر ترتيب المجموعة الثانية بالعلامة الكاملة.  وتأهلت مصر إلى تلك البطولة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في المغرب في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز بكل مبارياتها في البطولة التي اعتمدت على نظام الدوري. وتعد روسيا أكثر
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تعرف على حكام مواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري

علمت «التحرير» من مصادر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة استقرت على تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، كما استقرت اللجنة على تعيين الحكم محمد معروف لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر لها أيضا في الثامنة مساءً، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.
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مهاجم الزمالك ينتقل إلى الرجاء المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن انتقال حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف فريق الرجاء لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي)، حيث ذكرت قناة «الرياضية» المغربية التابعة للتليفزيون الحكومي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «أحداد سيرتدي قميص الرجاء في الموسم المقبل على سبيل الإعارة»، وكان سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم الرجاء، قد قال في تصريحات تليفزيونية، إن ناديه في مفاوضات متقدمة مع الزمالك لضم اللاعب.
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سولسكاير واثق بترحيب جماهير اليونايتد ببوجبا

توقع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير أن يحظى النجم الفرنسي بول بوجبا باستقبال مميز من قبَل جماهير مانشستر يونايتد، عند عودته للعب على ملعب أولد ترافورد في بداية الموسم المقبل، وذلك على الرغم من إعلانه عن رغبته في الرحيل، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "تعرف الجماهير جيدا ما قدمه بوجبا من أجل النادي، وما يمكنه أن يقدمه، فكان بوجبا من أفضل اللاعبين في المجموعة، وذلك بشهادتي وبشهادة اللاعبين، ولم يتسبب في أي مشكلة مع الفريق حتى لو لثانية واحدة، ونشعر بالامتنان عندما يقدم أفضل مستوياته كما اعتاد على فعل ذلك".
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مصر تواجه صربيا في مونديال اليد للشباب

يواصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، مشواره في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، اليوم الأربعاء، وذلك حين يواجه صربيا، في تمام الساعة الثانية والربع عصرا، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور الـ16. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد».
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أجيري يشدد على صلاح الالتزام بالأدوار الدفاعية

طالب الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، الدولي محمد صلاح، نجم ليفربول والفريق القومي، بالالتزام بالأدوار الدفاعية في لقاء جنوب إفريقيا، المقرر له في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليا في مصر، حتى يوم 19 يوليو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
مصر-والكونغو (3)

المنتخب يحدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء

كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة، حدد 5 لاعبين لتسديد ركلات الجزاء، حال تعادل المنتخب الوطني، أمام نظيره جنوب إفريقيا، والمقرر لها في التاسعة مساء اليوم السبت، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يوليو الجاري، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0).
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الموعد والقنوات الناقلة لمواجهة مصر ضد جنوب إفريقيا

يواجه المنتخب الوطني، اليوم السبت، نظيره الجنوب إفريقي، على ملعب القاهرة الدولي، في اليوم الثاني من منافسات دور الـ16 من النسخة رقم 32 من بطولة كأس الأمم الإفريقية، المقامة حاليًا في مصر، حتى يوم 19 يونيو، ووصلت مصر إلى هذا الدور بعد تصدرها ترتيب المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بـ9 نقاط، بالفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، والفوز على كل من الكونغو الديمقراطية وأوغندا (2-0)، أما جنوب إفريقيا فصعدت ضمن أفضل ثوالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بعد الخسارة من المغرب وكوت ديفوار (1-0) والفوز على ناميبيا بنفس النتيجة.
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