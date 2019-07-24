سائق «توك توك» بأسوان يشعل النار في زميله

تحرير:عوض سليم ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م

صورة أرشيفية

«الدنيا ماعدش فيها خير»، مقولة شعبية شهيرة تجسد انعدام الأخلاق الذي يعيشه بعض الناس داخل مجتمعنا من معدومى الضمير، حيث شهدت قرية الغابة بمركز كوم أمبو بأسوان جريمة بشعة، كاد يذهب ضحيتها سائق توك توك، كان كل همه البحث عن لقمة العيش لمساعدة أسرته الفقيرة، التى كانت تنتظر عودته فى آخر النهار لسد حاجتها ببعض الجنيهات القليلة التى يتكسبها من عمله يوميا، وذلك بعد أن استوقفه اليوم زميل له، وأشعل النيران فى التوك توك الخاص به بغرض قتله حرقا انتقاما منه، بسبب خلاف قديم نشب بينهما على أولوية التحميل، ثم فر هاربا تاركا زميله يصارع الموت.

كانت البداية ببلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة دراو بأسوان من مستشفى دراو المركزى، يفيد العثور على شاب يدعى "محمود. ع- 19 عاما" سائق توك توك، مصابا بحروق من الدرجة الثانية على أثر اشتعال التوك توك الخاص به. وبالبحث والتحري، تبين نشوب خلاف بين الشخص المصاب وزميل له يعمل سائق توك توك يدعى "محمود. أ"، 26 عاما،