جريمة

سائق «توك توك» بأسوان يشعل النار في زميله

تحرير:عوض سليم ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٠٩ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«الدنيا ماعدش فيها خير»، مقولة شعبية شهيرة تجسد انعدام الأخلاق الذي يعيشه بعض الناس داخل مجتمعنا من معدومى الضمير، حيث شهدت قرية الغابة بمركز كوم أمبو بأسوان جريمة بشعة، كاد يذهب ضحيتها سائق توك توك، كان كل همه البحث عن لقمة العيش لمساعدة أسرته الفقيرة، التى كانت تنتظر عودته فى آخر النهار لسد حاجتها ببعض الجنيهات القليلة التى يتكسبها من عمله يوميا، وذلك بعد أن استوقفه اليوم زميل له، وأشعل النيران فى التوك توك الخاص به بغرض قتله حرقا انتقاما منه، بسبب خلاف قديم نشب بينهما على أولوية التحميل، ثم فر هاربا تاركا زميله يصارع الموت.
كانت البداية ببلاغ تلقاه مأمور مركز شرطة دراو بأسوان من مستشفى دراو المركزى، يفيد العثور على شاب يدعى "محمود. ع- 19 عاما" سائق توك توك، مصابا بحروق من الدرجة الثانية على أثر اشتعال التوك توك الخاص به. وبالبحث والتحري، تبين نشوب خلاف بين الشخص المصاب وزميل له يعمل سائق توك توك يدعى "محمود. أ"، 26 عاما،
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إطلاق نار - أرشيفية

مختل يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

شهدت منطقة أحمد حلمي برمسيس، الملاصق لمحطة سكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، سقوط عدد من المصابين، بعدما تمكن مختل عقليا من خطف بندقية آلية من أمين شرطة وقيامه بإطلاق الرصاص بشكل عشوائى صوب المواطنين بموقف أحمد حلمي، وتمكنت القوات من السيطرة عليه عقب إصابته في تبادل لإطلاق النار وضبطه. انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف للمكان لنقل المصابين للمستشفيات القريبة، لتلقي العلاج بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة.
العثور-على-جثمان طفل-في-البحر الصغير-وجار-البحث عن-شقيقه (2)

مأساة بالمنصورة.. العثور على جثة طفل والبحث عن شقيقه

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها، لكشف ملابسات اختفاء شقيقين (12 عاما، و15 عاما) من قرية محلة دمنة التابعة لمركز المنصورة، والعثور على جثمان أحدهما غارقا في مياه البحر الصغير ناحية مركز دكرنس، والمبلغ باختفائهما منذ يوم. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد عثور أهالى مدينة دكرنس على جثة طافية ومسجاة على وجهها لطفل بمياه البحر الصغير.
انتحار

بحبة حفظ الغلال.. خلافات تنهي حياة «عريس الدقهلية»

أنهى شاب في بداية العقد الثاني من عمره، من قرية برمبال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حياته متناولًا حبة حفظ الغلال السامة، بسبب خلافات أسرية بينه وبين أسرته ومروره بحالة نفسية سيئة، لعدم قدرته على إنهاء استعدادات الزواج قبل حفل زفافه المقرر إقامته مطلع الأسبوع المقبل. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مستشفى منية النصر المركزي، عن وصول "علي.ع.م - 24 عامًا، ومقيم برمبال الجديدة، مصابا بحالة إعياء شديد وقيء مستمر بداعي التسمم.
النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يومًا في «الرشوة»

قرر قاضي المعارضات بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس النائب صلاح عيسي واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوى بمبلغ مالي مليون ومائتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
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أجهزة تنصت

جمارك قسطل بأسوان تُحبط تهريب أجهزة تنصت وسماعات

تمكن رجال الجمارك باللجنة الثانية بمنفذ قسطل البرى جنوب أسوان، برئاسة سلامة هلال مهدي مدير الإدارة، من إحباط محاولة تهريب عدد من أجهزة التنصت والسماعات بالمخالفة لأحكام القانون، وقد بلغت قيمة التعويضات المستحقة لصالح الدولة 218 ألف جنيه، ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب والأتوبيسات القادمة من الخرطوم اشتبه محمد عادل مأمور الحركة وناصر العبد بإدارة الأمن الجمركي بالمنفذ فى الراكب المصرى "ا.ا" قادم من الخرطوم والذى يحمل 3 حقائب، وبتفتيشه ظهرت عليه علامات القلق والارتباك.
محكمة

سجن 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد شعيب، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار أشرف داوود بهجت، والمستشار أحمد صبري ذكري، وأمانة سر السيد جودة الوزيري، بالسجن 15 عامًا لكل من "ح. ال. س"، و"أ. م. خ" و"م. م. ع"، والسجن 3 سنوات لـ"ع. م. ح"؛ لانتحالهم صفة رجال شرطة وسرقة المجني عليه "ع. م. م". تعود الواقعة في القضية رقم 2951 لعام 2019 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بورود بلاغ من سائق توك توك بقيام أربعة أشخاص بسرقة متعلقاته بأحد الشوارع.
اعدام

إحالة أوراق طالب للمفتي قتل سائق «توك توك» لسرقته

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار وحيد صبري، وعضوية المستشارين مجدي سلامة وطارق حافظ، وأمانة سر فايز بيومي القطعاني، بإحالة أوراق المتهم "ع.غ.م - طالب" إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لقتله المجني عليه "ع.م.م"، سائق توك توك. تعود أحداث القضية رقم 37943 لسنة 2017 جنايات قسم شرطة العامرية أول، والمقيدة كلي برقم 648 غرب، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، بالعثور على جثة سائق توك توك ملقاة على طريق زاوية عبد القادر.
تصادم

قتيل ومصابان من أسرة واحدة في حادث تصادم بالبحيرة

لقي شاب مصرعه وأصيبت شقيقته وزوجها، اليوم الجمعة، على أثر وقوع حادث تصادم سيارة مع "توك توك" بطريق العشرة آلاف بدائرة مركز شرطة أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وذلك في أثناء سير السيارة على الطريق، حيث قطع التوك توك الطريق أمامها، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقى العلاج اللازم، والجثة إلى ذات المستشفى. تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من المقدم ماجد الحبشي رئيس مباحث مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع الحادث.
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