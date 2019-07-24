رويترز: تعيين مدير حملة البريسكت مستشارا لجونسون

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:١٥ م

بوريس جونسون

قال مصدر من فريق رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن جونسون سيعين دومينيك كامينجز المدير السابق لحملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي مستشارا كبيرا له، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. ويشيد بعض المشاركين في حملات تأييد الخروج من الاتحاد بكامينجز لمنافسته حملة حظيت بتمويل أفضل بكثير للدعوة لبقاء بريطانيا في التكتل في استفتاء أجري في عام 2016، لكن آخرين ينتقدونه بسبب أسلوبه الفظ وفكره المنطوي على روح التحدي.

وأكد المصدر تعيين كامينجز، الذي واجه اتهاما بازدراء البرلمان عندما لم يمثل أمام نواب يجرون تحقيقا بشأن أخبار كاذبة والاستفتاء. وقال كامينجز، الذي قاد الحملة الرسمية الداعية للتصويت لصالح لخروج من التكتل، إنه عرض تقديم أدلة.من ناحية أخرى، كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية، في تقرير حصري نشرته على موقعها