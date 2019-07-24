جريمة

حزنا على صديقه.. انتحار موظف من أعلى «كهرباء قها»

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تخلص موظف بشركة كهرباء مدينة قها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من حياته بالانتحار قفزًا من أعلى الشركة، بسبب مروره بضائقة نفسية بسبب وفاة صديقه المقرب، وظروف مرضه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بانتحار "ح. أ. ح"، 56 عاما، حاصل على دبلوم زراعة ويعمل موظفا بشركة كهرباء قها، ومقيم بعزبة الحسين خلف السكة الحديد بمدينة قها.
على الفور انتقل رجال المباحث، وتبين من التحريات الأولية أن المنتحر كان يمر بظروف نفسية سيئة بسبب إصابته بـ"فيروس سي"، ووفاة صديقه المقرب منذ عدة أيام، ما أثر بالسلب في حالته النفسية، فصعد إلى أعلى مبنى شركة الكهرباء وألقى بنفسه من أعلى، ولقي مصرعه في الحال. وتم نقل الجثة لمشرحة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة
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النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يومًا في «الرشوة»

قرر قاضي المعارضات بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس النائب صلاح عيسي واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوى بمبلغ مالي مليون ومائتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
اغتصاب

جارنا اغتصبني قدام مراته وصورني عريانة.. مأساة طفلة

«صوروني عريانة وهددوني»، بهذه الكلمات لخصت الطفلة «فاطمة» المعروفة إعلاميا بـ«ضحية العرفي»، والتي تزوجت مرتين وأنجبت طفلا وهي لم تكمل عامها الثالث عشر بعد، ما جرى لها في منزل جارتها، التي كانت حاضرة وقت قيام زوجها باغتصاب الطفلة وتصويرها عارية، بينما أوضحت المجني عليها أنها تعرضت للاغتصاب أمام أعين جارتها دون أن تحرك ساكنا، وأصدرت النيابة قرارا بحبس الجارة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لها تهمة التستر على زوجها «المغتصِب»، وأمرت كذلك بسرعة ضبط وإحضار الزوج الهارب، واتهمته بهتك عرض الطفلة رغمًا عنها أمام أعين زوجته.
المستشار-محمد شيرين-فهمى (1)

«لم يستخدم المطرقة يوما».. المستشار «شيرين» مشرفا لقضايا الإرهاب

خبرته القضائية أهلته من جانب وكفاءته وصرامته من جانب آخر، لتولي منصب الإشراف على الإدارة الجنائية الخاصة بدوائر الإرهاب، إشرافا كاملًا بالتنسيق مع المستشار رئيس محكمة استئناف القاهره المستشار بدري عبد الفتاح، فللعام القضائي الثاني على التوالي، يسند إلى المستشار محمد شيرين فهمي -رئيس الدائرة 11 إرهاب، رئيس محكمة جنايات القاهرة بمجمع المحاكم بطرة- الإشراف على الإدارة الجنائية لقضايا الإرهاب، على أن تمنح له الاختصاصات الكاملة لرئيس محكمة الاستئناف في هذا الصدد.
جثة (3)

مقتل عامل وإصابة والده وزوجته في مشاجرة بالدقهلية

قُتل عامل وأصيبت زوجته ووالده بإصابات بالغة بطعنات من آلة حادة وكسور متفرقة، في مشاجرة عنيفة بينهم وبين جيرانهم في قرية كفر الروك التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى السنبلاوين بوصول شخص جثة هامدة على أثر إصابته بطعنة نافذة في البطن، وإصابة زوجته وأبيه واحتجازه في العناية المركزة لحين استقرار حالته وسماع أقواله.
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انتحار

بمادة سامة.. انتحار ربة منزل في طوخ بسبب الطلاق

أقدمت ربة منزل على الانتحار وتخلصت من حياتها، اليوم الثلاثاء، بتناول مادة سامة داخل منزلها بإحدى قرى مركز طوخ بعد فشلها وطلاقها عقب زواجها بـ6 أشهر، وجرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لمناظرة الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، حيث تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد الوزير، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد فوزى عبد ربه، مأمور مركز شرطة طوخ، بورود بلاغ بانتحار ربة منزل داخل منزلها بقرية أجهور الكبرى التابعة لدائرة المركز.
جثة (3)

انتحار سائق توكتوك بسبب حالة اكتئاب في شبرا الخيمة

أقدم سائق "توكتوك" بمنطقة شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية على التحلص من حياته، إذ شنق نفسه في صالة الشقة محل سكنه إلى أن أكتشف شقيقه الواقعة وأبلغ الشرطة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا يفيد ورود بلاغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة من المدعو "مصطفى م ع - 35 عاما - سائق توك توك" ومقيم عزبة بدران – دائرة القسم، بقيام شقيقه "محمود - 25 عاما - سائق توك توك" ومقيم ذات العنوان، بالانتحار شنقا داخل شقته.
طعن-بالسكين

قاتل زوجته بطعنة في الفخذ يمثل الجريمة أمام النيابة

اصطحب فريق من النيابة العامة بإشراف أسامة علي، وكيل أول نيابة القناطر الخيرية، وأمانة سر أحمد طه، اليوم الخميس، عاطلا متهما بقتل زوجته لشكه في سلوكها لتمثيل جريمته أمام فريق النيابة بمكان حدوث الواقعة على كورنيش القناطر، ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد. وكان اللواء رضا طبلية مدير الأمن، تلقى إخطارًا من العميد أحمد عبد الحفيظ مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية من المستشفى بوصول "ف. ا. 20"، عامًا ربة منزل، مصابة بطعنة نافذة في الفخذ ولفظت أنفاسها في أثناء محاول إسعافها.
كلب

كلاب ضالة تهاجم طفلا وتمزقه في شبرا الخيمة (صور)

هاجمت كلاب ضالة، اليوم الخميس، طفلا فى أحد شوارع منطقة بيجام بشبرا الخيمة وعقرته في عدة مناطق متفرقة من جسده، ونجح بعض الأهالي في تخليصه من بين أنياب الكلاب، وتم نقله إلى المستشفى في حالة خطرة. تلقى حى غرب شبرا الخيمة بلاغًا من بعض المواطنين بهجوم مجموعة كلاب ضالة على طفل يدعى "عبد الرحمن أشرف- 14 عامًا" وإصابته بجروح وعقرات بالغة، وتم نقله إلى مستشفى حميات العباسية، وتم حجزه للعلاج وسط حالة من الاستياء والغضب بين المواطنين بسبب انتشار الكلاب الضالة بأعداد كبيرة في الشوارع بشكل يهدد حياتهم وحياة أبنائهم.
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