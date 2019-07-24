حزنا على صديقه.. انتحار موظف من أعلى «كهرباء قها»

تحرير:هيثم بطاح ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

صورة أرشيفية

تخلص موظف بشركة كهرباء مدينة قها بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، من حياته بالانتحار قفزًا من أعلى الشركة، بسبب مروره بضائقة نفسية بسبب وفاة صديقه المقرب، وظروف مرضه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيق. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة بانتحار "ح. أ. ح"، 56 عاما، حاصل على دبلوم زراعة ويعمل موظفا بشركة كهرباء قها، ومقيم بعزبة الحسين خلف السكة الحديد بمدينة قها.

على الفور انتقل رجال المباحث، وتبين من التحريات الأولية أن المنتحر كان يمر بظروف نفسية سيئة بسبب إصابته بـ"فيروس سي"، ووفاة صديقه المقرب منذ عدة أيام، ما أثر بالسلب في حالته النفسية، فصعد إلى أعلى مبنى شركة الكهرباء وألقى بنفسه من أعلى، ولقي مصرعه في الحال. وتم نقل الجثة لمشرحة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة