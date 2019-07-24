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مطار القاهرة يستقبل طائرة الأحلام الخامسة

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م
طائرة الأحلام - صورة أرشيفية
طائرة الأحلام - صورة أرشيفية
استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، طائرة مصر للطيران رقم MSR3330 من طراز B787-9 Dreamliner القادمة من مدينة سياتل بولاية واشنطن، وتعد هي الطائرة الخامسة من أصل 6 طائرات من ذات الطراز، المعروف باسم "طائرة الأحلام". وكان فى استقبالها بمطار القاهرة الدولي أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة. واحتفلت شركة مصر للطيران، باستلام الطائرة الخامسة من طراز بوينج "B787-9Dreamliner" التي يتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي.
ووصلت الطائرة إلى قادمة من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت بسياتل بالولايات المتحدة، وأوضحت مصر للطيران أنه شارك في الحفل عدد من الشركات الرائدة في صناعة النقل الجوي وهي بوينج، وآيركاب، ورولزرويس، وشركة اپيك، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الوقود الحيوي، مشيرة إلى أن الطائرة ستقلع من أمريكا خلال
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مصطفى-مدبولى-رئيس-الوزراء

الحكومة تخصص قطعة أرض بـ«الروبيكي» لبناء مصانع غراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على إصدار أمر إسناد لأحد المكاتب الاستشارية الفرنسية، للقيام بالخدمات الاستشارية الخاصة بطرح تنفيذ مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد "مترو أبو قير"، بنظام التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتمويل، والاستثمار. ويأتي هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية في خدمة مدينة الإسكندرية، وفقا للمخطط الاستراتيجي للمدينة ومشروعات التنمية الجارية بها وللعمل على زيادة الحيز العمراني شرقا وغربا.
جمال-عبد-الناصر (1)

مصنع الحديد والصلب أول إنجازات يوليو.. ينتظر الإغلاق

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو، تلك الثورة التى قادها رجال الجيش المصرى، لتلحق الجماهير بهم، ضد الحكم الملكى عام 1952، وعرفت فى البداية باسم "الحركة المباركة"، ثم أطلق عليها ثورة يوليو، ليعلن حينها حل جميع الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923. ثورة يوليو خرجت لتقضى على الملكية وتحويل البلاد لجمهورية، ولمحاربة الفساد الذى انتشر فى البلاد بطولها وعرضها، ولتنتشلها من مغبة الفقر والجهل، والظلم والعبودية، لتدخل مصر بعدها عصرها الذهبى فى الصناعة والزراعة والتعليم، حتى إنها كانت أحد الأسباب الرئيسية فى حصول المرأة على حقوقها.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

إجراءات من محافظ الإسماعيلية لحل مشكلة انقطاع المياه

تعرضت مناطق: أبو بلح، الخشاية، كوبرى سيناء، الجمالين، المنايف، بمركزي أبو صوير والإسماعيلية، لانقطاع المياه بعد احتراق 3 مواتير رفع بمنطقة بوستر أبو سالم الواقعة بقرية أبو بلح بالقرب من طريق "الإسماعيلية - فايد"، ما أدى إلى توقف ضخ مياه الشرب تماما، وتجمع عدد من المواطنين أمام غرفة الرفع الرئيسية التي تغذي مناطق واسعة بتلك القرى، مطالبين المحافظ بسرعة التدخل لحل المشكلة وعودة المياه إلى منازلهم خاصة أن المشكلة مستمرة منذ عدة أسابيع ولم يتم حلها حتى الآن.
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كيف طمأنت ثورة يوليو الأجانب على ممتلكاتهم؟

حاولت ثورة يوليو طمأنة الأجانب المقيمين فى مصر على أموالهم ومصالحهم الاقتصادية وظهر ذلك جليا من خلال البيان الأول للثورة والذى أعلنه أنور السادات قائلا فى نهاية البيان: "إنى أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم ويعتبر الجيش نفسه مسئولا عنهم". كان الوضع الاقتصادى السائد فى ذلك الوقت وقبل الثورة مباشرة يعكس تباينا شديدا فى توزيع كل من الثروات والدخول، أدى إلى درجة عالية من التمايز الطبقى لصالح أقلية كانت تملك المال والأرض والثروة العقارية.
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«مصر للطيران»: قرار «بريتش إيرويز» بلا أي سبب منطقي

أبدى شريف عزت بدروس نائب رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، تعجبه من القرار المفاجئ لشركة الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيرويز"، بتعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام، مؤكدا أنه "لم يكن متوقعا بالمرة وبلا أي سبب منطقي"، مشددا في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية رويترز، اليوم الثلاثاء، على أن مطار القاهرة آمن، وأن شركة مصر للطيران تواصل العمل في "بيئة آمنة للغاية".. وكان السفير البريطاني قدم اعتذارًا لوزير الطيران، لكن الاعتذار لم يكن عن القرار، بل عن عدم إبلاغ السلطات المصرية به، ما يؤكد علم الإدارة البريطانية وموافقتها عليه.
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غدا.. مصر تستلم طائرة الأحلام الخامسة

احتفلت شركة مصر للطيران، باستلام الطائرة الخامسة من طراز بوينج "B787-9Dreamliner" التي يتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي، وتصل القاهرة، غدا الأربعاء، قادمة من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت بسياتل بالولايات المتحدة، موضحة أنه شارك في الحفل عدد من الشركات الرائدة في صناعة النقل الجوي وهي بوينج، وآيركاب، ورولزرويس، وشركة اپيك، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الوقود الحيوي، مشيرة إلى أن الطائرة ستقلع من أمريكا خلال ساعات في أطول رحلة طيران في تاريخ الطيران المدني المصري.
صحف-امراتية

صحف الإمارات: لندن تبحث خيارات الرد على احتجاز ناقلة

تصدرت تداعيات احتجاز إيران الناقلة البريطانية عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، كما تناولت تطورات الأوضاع في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، إضافة إلى العديد من القضايا الأخرى. تحت عنوان "بريطانيا تحقق في استخدام تقنية روسية لاحتجاز الناقلة"، ذكرت صحيفة "البيان" أن تقارير صحفية كشفت عن أن أجهزة المخابرات الخارجية في بريطانيا تخشى أن تكون إيران قد لجأت إلى تكنولوجيا روسية، خلال عملية احتجاز ناقلة نفط تحمل علم المملكة المتحدة، يوم الجمعة الماضي.
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شركة طيران روسية تخطط لتنظيم رحلات سياحية لمصر

بعد ساعات من البيانات الغامضة التي أصدرتها شركتي الخطوط الجوية البريطانية "بريتش إيروايز"، والألمانية "لوفتهانزا"، تخطط شركة الخطوط الجوية الروسية "بوبيدا" لإعداد رحلات سياحية لمصر، إذ أعلن المدير العام للشركة أندريه كالميكوف، يوم الأحد، أنهم ينتظرون الرد من السلطات المصرية لبدء تنظيم رحلات جوية سياحية للعديد من المدن المصرية، قائلا: في تصريحات للصحفيين نقلتها سبوتنيك: "نحن ندرك أن لدينا عددا كبيرا من المجالات التي يمكننا تطويرها بشكل جيد للغاية، على سبيل المثال، نحن في انتظار رد من مصر".
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