مطار القاهرة يستقبل طائرة الأحلام الخامسة

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢١ م

طائرة الأحلام - صورة أرشيفية

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، طائرة مصر للطيران رقم MSR3330 من طراز B787-9 Dreamliner القادمة من مدينة سياتل بولاية واشنطن، وتعد هي الطائرة الخامسة من أصل 6 طائرات من ذات الطراز، المعروف باسم "طائرة الأحلام". وكان فى استقبالها بمطار القاهرة الدولي أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة. واحتفلت شركة مصر للطيران، باستلام الطائرة الخامسة من طراز بوينج "B787-9Dreamliner" التي يتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي.

ووصلت الطائرة إلى قادمة من مركز تسليم الطائرات بمقر مصنع ايفيريت بسياتل بالولايات المتحدة، وأوضحت مصر للطيران أنه شارك في الحفل عدد من الشركات الرائدة في صناعة النقل الجوي وهي بوينج، وآيركاب، ورولزرويس، وشركة اپيك، إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع الوقود الحيوي، مشيرة إلى أن الطائرة ستقلع من أمريكا خلال