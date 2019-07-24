الإفراط في تناول الفلفل الحار يعرضك لضعف الذاكرة

الأشخاص الذين يتميزون بوزن صحي وكتلة جسم صغيرة يكونون حساسين للفلفل الحار أكثر من ذوي الوزن الثقيل؛ لذا يجب تناوله بكميات معقولة للحفاظ على صحة الجسم

تحرير:إسراء سليمان ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

أضرار الفلفل الحار للبالغين

يضيف الفلفل الأحمر الحار مذاقا رائعا إلى الطعام، بجانب الفوائد التي يقدمها للجسم؛ فعلى سبيل المثال، يزيد من سرعة حرق الدهون المتراكمة، ويساعد أيضا في رفع معدلات الشفاء من مرض السكري، والتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، كما ينظم ضغط الدم ويخفف من الاحتقان ويعالج الروماتيزم. ولكن كشفت دراسة عن أن البالغين الذين يتناولون أكثر من 50 جرامًا من الفلفل الحار في اليوم، يتشكل لديهم خطر كبير، يصل إلى الإصابة بفقدان الذاكرة، فإن كنت تحب التوابل، تناولها بكميات معقولة، حسبما ذكر موقع "daily mail".

يعد الكاري من التوابل الأساسية في بعض البلاد مثل الهند، ولكن اقترحت بعض الأبحاث أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يحفز بشكل كبير فقدان الذاكرة، فوجدت دراسة أجريت على 4500 شخص أن هؤلاء الذين يتناولون 50 جراما من الفلفل الأحمر، تتزايد لديهم الإصابة بفقدان الذاكرة إلى الضعف، فالإفراط في تناوله