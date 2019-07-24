الإفراط في تناول الفلفل الحار يعرضك لضعف الذاكرة
الأشخاص الذين يتميزون بوزن صحي وكتلة جسم صغيرة يكونون حساسين للفلفل الحار أكثر من ذوي الوزن الثقيل؛ لذا يجب تناوله بكميات معقولة للحفاظ على صحة الجسم
تحرير:إسراء سليمان
٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
أضرار الفلفل الحار للبالغين
يضيف الفلفل الأحمر الحار مذاقا رائعا إلى الطعام، بجانب الفوائد التي يقدمها للجسم؛ فعلى سبيل المثال، يزيد من سرعة حرق الدهون المتراكمة، ويساعد أيضا في رفع معدلات الشفاء من مرض السكري، والتخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي، كما ينظم ضغط الدم ويخفف من الاحتقان ويعالج الروماتيزم. ولكن كشفت دراسة عن أن البالغين الذين يتناولون أكثر من 50 جرامًا من الفلفل الحار في اليوم، يتشكل لديهم خطر كبير، يصل إلى الإصابة بفقدان الذاكرة، فإن كنت تحب التوابل، تناولها بكميات معقولة، حسبما ذكر موقع "daily mail".
يعد الكاري من التوابل الأساسية في بعض البلاد مثل الهند، ولكن اقترحت بعض الأبحاث أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يحفز بشكل كبير فقدان الذاكرة، فوجدت دراسة أجريت على 4500 شخص أن هؤلاء الذين يتناولون 50 جراما من الفلفل الأحمر، تتزايد لديهم الإصابة بفقدان الذاكرة إلى الضعف، فالإفراط في تناوله
يعد الكاري من التوابل الأساسية في بعض البلاد مثل الهند، ولكن اقترحت بعض الأبحاث أن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالتوابل يحفز بشكل كبير فقدان الذاكرة، فوجدت دراسة أجريت على 4500 شخص أن هؤلاء الذين يتناولون 50 جراما من الفلفل الأحمر، تتزايد لديهم الإصابة بفقدان الذاكرة إلى الضعف، فالإفراط في تناوله مرتبط بشكل كبير بـ56% من التدهور في الذاكرة خلال 15 سنة. وذلك وفقا لما كشفت عنه بعض الأبحاث.
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لم يتأكد العلماء من العلاقة بين تناول الفلفل الحار وفقدان الذاكرة، في حين أن بعض الدراسات الأخرى قالت إن وجود مكون فعال مثل كابسيسين يجعل متناوليه يتمتعون بذاكرة جيدة، ومع ذلك فالكميات الكبيرة من كابسيسين تم استخدامها لـ"إلغاء تنشيط" الأعصاب التي تسبب الألم، وبناءً على ذلك قال الباحثون إنها تؤثر فى قدرة الأعصاب، ولكن حذرت إحدى النظريات من أن النتائج قد تكون متضاربة، وأكد خبراء آخرون أن محبي الفلفل الحار ليسوا بحاجة إلى أن يتجنبوا تناول الصلصة الحارة.
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قاد علماء من جامعة قطر هذه الدراسة، وكانت تشتمل أيضا على أكاديميين من جامعة أستراليا الجنوبية، وقال قائد الدراسة، الطبيب زومين شي: "استهلاك الفلفل الحار يفيد بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد وضغط الدم في الدراسات القديمة، ومع ذلك في هذه الدراسة، كشفت النتائج عن آثار سلبية تتعلق بالمهارات الإدراكية بين البالغين المتقدمين في العمر"، ويؤثر الخرف (بوصفه أحد الأشكال الشائعة لمرض الزهايمر) فى 850.000 شخص حول العالم، وذلك وفقا لجمعية الزهايمر، كما توجد مجموعة كبيرة من الأشخاص (نحو 5.7 مليون شخص) يعيشون بهذا المرض.
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كتب أيضا الباحثون في جريدة العناصر الغذائية، أن النظام الغذائي يشكل عامل خطر قابلا للتعديل، بجانب التدخين وعدم ممارسة تمرينات رياضية، كما يعد الفلفل الحار أحد التوابل المستخدمة عالميا، ويتم استهلاكه بشكل مستمر في بعض الدول، ويرتبط الفلفل الحار بتقليل خطورة السمنة وضغط الدم المرتفع، وحتى الموت المبكر، وذلك يرجع إلى وجود المكون النشط "كابسيسين" الذي يعمل على التقليل من التوتر الداخلي.
وللتأكد بشكل عملي، قام الباحثون بعمل دراسة على مجموعة من المشاركين لاختبار وظائفهم المعرفية والإدراكية، ولتقييم مدى فاعلية الذاكرة، تمت مراقبة كمية الفلفل الحار من خلال استبيان غذائي مدته ثلاثة أيام، ويشمل كلا من الفلفل الحار الطازج والمجفف، وكشفت النتائج عن أنه كلما تناول المشاركون أطعمة تحتوي على توابل حارة، قلّت وظائف الذاكرة لديهم مقارنةً بالمشاركين الذين لم يتناولوا الفلفل الحار على الإطلاق، فهؤلاء الذين يستهلكون 50 جراما منه يوميا عرضة للإصابة بضعف الذاكرة، وتتزايد الخطورة أيضا بين أصحاب الوزن القليل، فالأشخاص الذين يتميزون بوزن صحي وكتلة جسم صغيرة يكونون حساسين للفلفل الأحمر أكثر من ذوي الوزن الثقيل.
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