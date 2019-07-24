تعرف على حكام مواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م

الأهلي

علمت «التحرير» من مصادر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة استقرت على تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، كما استقرت اللجنة على تعيين الحكم محمد معروف لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر لها أيضا في الثامنة مساءً، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، لكنه يحتاج أيضا إلى تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب، سواء بالتعادل أو الهزيمة. ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز الثاني، وبفارق

ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، لكنه يحتاج أيضا إلى تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب، سواء بالتعادل أو الهزيمة.



ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن الأهلي المتصدر، وفي المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة مديره الفني محمود جابر، المركز السابع، برصيد 43 نقطة.



ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز أمام المقاولون لحسم لقب الدوري الـ41 في تاريخه، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 74 نقطة، جمعها من 32 مباراة، فاز في 23 مباراة، وتعادل في 5، وخسر في 4، وسجل الفريق 52 هدفا، بينما استقبلت شباكه 19 هدفا.

