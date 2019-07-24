رياضة

تعرف على حكام مواجهتي الأهلي والزمالك في الدوري

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٢٢ م
الأهلي
الأهلي
علمت «التحرير» من مصادر داخل لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن اللجنة استقرت على تعيين محمد عادل حكمًا لمباراة الزمالك والإسماعيلي، المقرر لها في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأربعاء، في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز لموسم (2018- 2019)، كما استقرت اللجنة على تعيين الحكم محمد معروف لمباراة الأهلي والمقاولون العرب، المقرر لها أيضا في الثامنة مساءً، في لقاء مؤجل من الجولة الثالثة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري.
ويسعى الزمالك بقيادة مديره الفني خالد جلال، لتحقيق الثلاث نقاط أمام الإسماعيلي، للحفاظ على حظوظه في المنافسة على الدوري، لكنه يحتاج أيضا إلى تعثر الأهلي أمام المقاولون العرب، سواء بالتعادل أو الهزيمة. ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري، برصيد 69 نقطة، بفارق نقطة عن بيراميدز الثاني، وبفارق
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منتخب مصر لكرة اليد شباب (1)

بث مباشر.. مصر Vs صربيا في مونديال اليد للشباب

يلعب المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد، أمام نظيره صربيا، في المباراة المقامة بينهما حاليًا في إسبانيا، في قاعة إس ترافيرساس، ضمن مواجهات دور الـ16، وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد». وصعد المنتخب الوطني بقيادة مديره الفنى طارق محروس، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية
الزمالك والمقاولون‎ (14)

مهاجم الزمالك ينتقل إلى الرجاء المغربي

كشفت تقارير صحفية مغربية عن انتقال حميد أحداد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى صفوف فريق الرجاء لمدة موسم على سبيل الإعارة، خلال فترة الانتقالات الحالية (الميركاتو الصيفي)، حيث ذكرت قناة «الرياضية» المغربية التابعة للتليفزيون الحكومي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الأربعاء: «أحداد سيرتدي قميص الرجاء في الموسم المقبل على سبيل الإعارة»، وكان سعيد وهبي، المتحدث الرسمي باسم الرجاء، قد قال في تصريحات تليفزيونية، إن ناديه في مفاوضات متقدمة مع الزمالك لضم اللاعب.
Paul-Pogba-بول-بوجبا (1)

سولسكاير واثق بترحيب جماهير اليونايتد ببوجبا

توقع المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير أن يحظى النجم الفرنسي بول بوجبا باستقبال مميز من قبَل جماهير مانشستر يونايتد، عند عودته للعب على ملعب أولد ترافورد في بداية الموسم المقبل، وذلك على الرغم من إعلانه عن رغبته في الرحيل، وقال سولسكاير في هذا الشأن: "تعرف الجماهير جيدا ما قدمه بوجبا من أجل النادي، وما يمكنه أن يقدمه، فكان بوجبا من أفضل اللاعبين في المجموعة، وذلك بشهادتي وبشهادة اللاعبين، ولم يتسبب في أي مشكلة مع الفريق حتى لو لثانية واحدة، ونشعر بالامتنان عندما يقدم أفضل مستوياته كما اعتاد على فعل ذلك".
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على-معلول (2)

لاعبو شمال إفريقيا يثيرون أزمة داخل اتحاد الكرة

نشب خلاف بين مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم، حول اعتبار لاعبي شمال إفريقيا محليين بداية من الموسم المقبل، وعلم «التحرير»، من مصادر داخل الجبلاية، اليوم الأربعاء، أن الخلاف جاء بسبب رغبة البعض في الاكتفاء بتطبيق القرار على لاعب واحد فقط، فيما يرغب البعض في تطبيقه على لاعبين اثنين، بحيث يكون في الملعب 6 لاعبين أجانب 4 أفارقة و2 من شمال إفريقيا، وكان الموسم الجاري للدوري المصري قد شهد السماح للأندية بالتعاقد مع 4 لاعبين أجانب إلى جانب التعاقد مع لاعبين اثنين سوريين.
أحمد-ياسر-ريان -الجونة

ياسر ريان: عودة نجلي للأهلي بيد الإدارة

أكد ياسر ريان، نجم النادي الأهلي السابق، ووالد أحمد ريان مهاجم القلعة الحمراء المعار لصفوف الجونة، أن نجله لم يتعمد إثارة أزمة مع لاعبي نادي الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد. وقال ياسر ريان خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة تايم سبورت الفضائية: "لاعبو الجونة تعودوا على الفوز وعدم الخسارة، ولعبوا أمام فرق الدوري جميعها بنفس الأداء، وليس أمام الزمالك فقط، والضغط في المباراة كان على لاعبي الزمالك لأنه يُنافس على بطولة الدوري، والجونة ساهم في إهداء الدوري للأهلي، ومباراته أمام المقاولون العرب مصيرية لأنها ستحسم الدوري له".
المقاولون-العرب

المقاولون: ما يتردد عن تساهلنا أمام الأهلي «عيب»

قال محمد عادل، المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إن ما يتردد بشأن تساهل فريقه ضد الأهلي ليتوج الأخير بالدوري الممتاز «عيب» أن يلتصق بأندية كبيرة مثلهم، مشددا على أن الفريق سيخوض المواجهة بكل جدية للفوز فقط. وأضاف محمد عادل، للبرنامج الإذاعي ملعب 9090، قائلا: "الأهلي والمقاولون والزمالك أندية كبيرة، وما يقال بشأن التفويت عيب أن يلتصق بهم، ونسعى بالطبع للفوز بالمباراة والنتيجة في علم الغيب، ومن يريد التتويج بالدوري عليه أن يفوز بأقدام لاعبيه".
رمضان-صبحى

الأهلي يكشف آخر تطورات إصابة رمضان صبحي

أكد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول، أجرى أشعة خلال الساعات الماضية، أثبتت سلامته من الإصابة في العضلة الضامة، وأضاف الجهاز الفني أن اللاعب اشتكى من آلام بسيطة في العضلة الضامة بعد مشاركته في مباراة البلاستيك الودية التي أقيمت أول من أمس الجمعة، وعلى الفور أجرى اللاعب أشعة، أمس السبت، أثبتت أنه يعاني فقط من إجهاد خفيف لن يمنعه عن الوجود في الحسابات الفنية لمواجهة المقاولون العرب الأربعاء المقبل في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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