أول تعليق من تركيا على تقارير وفاة أردوغان

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية

أصدرت تركيا، اليوم الأربعاء، أول تعليق على التقارير التي تحدثت عن وفاة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرت في عدد من وسائل الإعلام، إذ أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، أن أردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، نافيا صحة ما تردد من أنباء عن وفاته، قائلا: "لا أساس من الصحة للأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية وعربية حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، وغيابه يؤدي لمثل هذه الادعاءات والتوقعات"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

يذكر أنه في يوليو الجاري قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، -بلهجة توسل- إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب قادر على إنقاذ أنقرة من عقوبات محتملة ستفرضها واشنطن بعد شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية إس 400، بحسب "سكاي نيوز عربية".واستلمت تركيا مؤحرا أول شحنة من قطع منظومة إس 400 من روسيا، رغم تحذير واشنطن