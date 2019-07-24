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أول تعليق من تركيا على تقارير وفاة أردوغان

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
رجب طيب أردوغان - صورة أرشيفية
أصدرت تركيا، اليوم الأربعاء، أول تعليق على التقارير التي تحدثت عن وفاة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرت في عدد من وسائل الإعلام، إذ أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، أن أردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، نافيا صحة ما تردد من أنباء عن وفاته، قائلا: "لا أساس من الصحة للأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية وعربية حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، وغيابه يؤدي لمثل هذه الادعاءات والتوقعات"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
يذكر أنه في يوليو الجاري قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، -بلهجة توسل- إن نظيره الأمريكي دونالد ترامب قادر على إنقاذ أنقرة من عقوبات محتملة ستفرضها واشنطن بعد شراء تركيا لمنظومة الصواريخ الروسية إس 400، بحسب "سكاي نيوز عربية".واستلمت تركيا مؤحرا أول شحنة من قطع منظومة إس 400 من روسيا، رغم تحذير واشنطن
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بوريس-جونسون (2)

رويترز: تعيين مدير حملة البريسكت مستشارا لجونسون

قال مصدر من فريق رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن جونسون سيعين دومينيك كامينجز المدير السابق لحملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي مستشارا كبيرا له، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. ويشيد بعض المشاركين في حملات تأييد الخروج من الاتحاد بكامينجز لمنافسته حملة حظيت بتمويل أفضل بكثير للدعوة لبقاء بريطانيا في التكتل في استفتاء أجري في عام 2016، لكن آخرين ينتقدونه بسبب أسلوبه الفظ وفكره المنطوي على روح التحدي.
ناقلة-نفط (1)

بريطانيا توضح حقيقة إرسال وسيط إلى إيران

قال مصدر بريطاني، اليوم الأربعاء، إن لندن لم ترسل أي وسطاء إلى إيران، لبحث مسألة ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها إيران منذ أيام، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وكان مدير مكتب مرشد النظام الإيراني محمد كلبايكاني، قد قال في وقت سابق اليوم، إن لندن أرسلت وسيطا إلى طهران لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة منذ الجمعة. ولم يقدم كلبايكاني مزيدا من التفاصيل حول زيارة المبعوث البريطاني، وذلك وفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

جيرمي هانت يرفض تولي وزارة الدفاع في حكومة جونسون

كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية، في تقرير حصري نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن بوريس جونسون الذي من المقرر أن يتولي رئاسة الوزراء البريطانية، عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت تولي حقيبة الدفاع في حكومته الجديدة، غير أن الأخير رفض العرض إذ أنه اعتبره خفضا لرتبته، وأبلغ هانت رئيس الوزراء الجديد أنه لن يقبل أي شيء باستثناء منصبه الحالي كوزير الخارجية. ولفتت الصحيفة إلى خلاف اندلع بين جونسون وهانت في ضوء تحدي هنت لبوريس لإقالته من مجلس الوزراء تماما.
ترامب-وجونسون

بعد فوزه.. هل يصبح جونسون «ترامب البريطاني»؟

هنأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بوريس جونسون بعد فوزه في انتخابات حزب المحافظين، ووصوله لمنصب رئيس وزراء بريطانيا، أمس الثلاثاء، مشيدا بالرجل الذي يشار إليه باسم "ترامب البريطاني". ودائما ما يصف ترامب جونسون بأنه صديق، ووصفه بأنه رئيس وزراء محتمل حتى أثناء تولي تيريزا ماي رئيسة الوزراء السابقة المنصب، كما أشار الرجلان إلى رغبتهما في العمل مع بعضهما البعض في حالة فوز جونسون في الانتخابات. ويبدو أن ترامب كان محقا في الإشارة إلى جونسون بأنه النسخة البريطانية منه، حيث يرى كاس مودي أستاذ العلاقات الدولية، أن أوجه التشابه بينهما مذهلة حقا.
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سقوط ايران 2

أمريكا: لن نسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة في مياه الخليج

أكد مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية جون رود أن واشنطن لن تسمح لإيران بإغلاق طرق الملاحة الدولية في مياه الخليج. ونقلت قناة "الحرة" الأمريكية عن المسؤول الأمريكي قوله: "قلقون من مخاطر سوء تقدير الجانب الإيراني في مياه الخليج". وكشف عن دراسة تأسيس آلية دولية لضمان حركة الملاحة في مياه الخليج.
ترامب-يعلن-تدمير-سفينة-أمريكية

طائرتنا سليمة.. إيران تنشر فيديو يكذب واقعة «بوكسر الأمريكية»

نشرت وسائل إعلام إيرانية لقطات مصورة من الجو تكشف عن سلامة الطائرة المسيرة التي أطلقتها إيران وقالت واشنطن إنها دمرتها بسفينة الإنزال الأمريكية "بوكسر". مقطع الفيديو الذي نشرته إيران لـ"دحض" الرواية الأمريكية، بثته "روسيا اليوم" على صفحاتها الرسمية، إذ يكشف ثبات الطائرة المسيرة الإيرانية في الجو وهي ترصد تفاصيل حركة الـ"بوكسر الأمريكية" دون تدميرها أو التعرض لها. وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق اليوم الجمعة، أنه سينشر صورا التقطتها الطائرة الإيرانية المسيرة للسفينة الأمريكية التي تؤكد واشنطن أنها أسقطت الدرون الإيراني.
مبنى-الخزانة-الأمريكية

أمريكا ترصد 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن قيادي بحزب الله

أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية القيادي في "حزب الله" اللبناني سلمان رؤوف سلمان على قائمة الإرهاب، واقترحت مكافأة مالية تصل قيمتها إلى 7 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عنه، بحسب "روسيا اليوم". وذكرت الوزارة في بيان صدر الجمعة أن سلمان رؤوف سلمان ولد في لبنان ويحمل الجنسية الكولومبية، و"يخضع لعقوبات ثانوية بموجب قوانين العقوبات المالية على حزب الله".
ترامب-أردوغان

البنتاجون: تركيا ستخسر 9 مليارات دولار بسبب «إف 35»

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" أنها ستبدأ عملية استبعاد تركيا رسميا من برنامج الطائرة "أف-35"، مشيرة إلى قرار تركيا شراء منظومة "اس 400" سيؤثر على علاقة أنقرة بالناتو. ونقلت قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الأربعاء، عن مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الاقتناء والدعم الذاتي إيلين لورد قولها إن تركيا ستخسر 9 مليارات دولار من جراء تقليص صفقة طائرات "أف 35"، مشيرة إلى أن الوزارة أبلغت الطيارين الأتراك الذين يتدربون في الولايات المتحدة بضرورة المغادرة بحلول 31 يوليو.
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