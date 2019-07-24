الحكومة تخصص قطعة أرض بـ«الروبيكي» لبناء مصانع غراء

مجلس الوزراء يوافق على مشروع إنشاء بوابة إلكترونية باسم «بوابة العمرة المصرية».. وتخصص 20 ألف متر مسطح في مدينة «الروبيكي» لبناء مصانع بديلة.. تطوير «مترو أبوقير»

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على إصدار أمر إسناد لأحد المكاتب الاستشارية الفرنسية، للقيام بالخدمات الاستشارية الخاصة بطرح تنفيذ مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد "مترو أبو قير"، بنظام التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتمويل، والاستثمار. ويأتي هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية في خدمة مدينة الإسكندرية، وفقا للمخطط الاستراتيجي للمدينة ومشروعات التنمية الجارية بها وللعمل على زيادة الحيز العمراني شرقا وغربا.

كما وافق المجلس على المقترح الخاص بالتعامل مع مصانع «الغراء» المقرر إزالتها بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، إذ يتضمن المقترح تخصيص قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر مسطح في مدينة «الروبيكي»، لبناء مصانع غراء بديلة، وتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل، وتنفيذ كافة

كما وافق المجلس على المقترح الخاص بالتعامل مع مصانع «الغراء» المقرر إزالتها بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، إذ يتضمن المقترح تخصيص قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر مسطح في مدينة «الروبيكي»، لبناء مصانع غراء بديلة، وتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل، وتنفيذ كافة أعمال البناء لتلك المصانع البديلة، إلى جانب توجيه دعم اقتصادي لأصحاب مصانع الغراء القائمة فعليا بمنطقة سور مجرى العيون، عبارة عن مبلغ 450 جنيها للمتر المربع، ويتم صرفه من محافظة القاهرة وبتمويل من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بعد هدم المصنع ووفقا لمحضر الحصر الفعلي لهذه، حيث يأتي ذلك في ضوء خطة الدولة لتطوير منطقة سور مجرى العيون بحي مصر القديمة، وفي إطار توطين صناعة دباغة الجلود ومشتقاتها بمدينة «الروبيكي».

واستعرض مجلس الوزراء، نتائج أعمال اللجنة المشكلة لدراسة المسمى الوظيفي لخريجي كليات العلوم التطبيقية، والتوصيات التي تم التوصل إليها، والتي عرضها الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، حيث تم - خلال الاجتماع - الموافقة على التوصيات التي تم عرضها.

وفي سياق متصل ‏وافق مجلس الوزرء، على مشروع قرار بشأن إنشاء بوابة إلكترونية باسم «بوابة العمرة المصرية»، على أن يتم إنشاؤها من خلال وزارة السياحة، بحيث تتولى الوزارة إدارتها والإشراف عليها ورقابتها، وذلك فى إطار مواكبة التطور التكنولوجي الذي انتهجته المملكة العربية السعودية مؤخرا.

وأشار مشروع القرار إلى أن هذه البوابة تهدف إلى تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للمعتمرين على نحو يكفل احترام وحماية حقوقهم وكرامتهم في الداخل والخارج، وإتاحة المعلومات الصحيحة والدقيقة للمعتمرين بما يكفل تحقيق رضا المواطن، إلى جانب مواكبة التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمات التي تقدم للمواطن كأحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة 2030.

ووفقا لمشروع القرار، تمنح الوزارة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة، على أن تلتزم الشركات بوضع برامج العمرة التي تنظمها، وتحميلها على البوابة، موضحا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم. وتتولى غرفة شركات السفر والسياحة التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال البرمجيات لتنفيذ البوابة وما يتصل بها.

وكانت شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي التي تدير مدينة الروبيكى، قد منحت أصحاب مدابغ الجلود بالمدينة مهلة حتى 15 يوليو 2019، لإزالة المخالفات والتعديات التي يشهدها محيط الوحدات الصناعية في الروبيكي.

وخاطبت شركة القاهرة، المكلفة بإدارة المدينة، غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، بسرعة إزالة كافة الاشغالات المتواجدة خارج الوحدات "معدات، براميل، ماكينات، ملح أو خامات، وجير وكيماويات وصاج وأخشاب ومخالفات الدباغة".

يذكر أن الحكومة أسست شركة القاهرة للاستثمار والتطوير العمراني والصناعي، والتي يساهم فيها محافظة القاهرة بنسبة 40% ووزارة الصناعة ممثلة في الجهاز التنفيذي لهيئة المشروعات الصناعية بـ40% وبنك الاستثمار القومي بـ20%، لإدارة الأصول سواء بمدينة الروبيكي أو مجرى العيون عقب إخلاءها.