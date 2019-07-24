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الحكومة تخصص قطعة أرض بـ«الروبيكي» لبناء مصانع غراء

مجلس الوزراء يوافق على مشروع إنشاء بوابة إلكترونية باسم «بوابة العمرة المصرية».. وتخصص 20 ألف متر مسطح في مدينة «الروبيكي» لبناء مصانع بديلة.. تطوير «مترو أبوقير»
٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٣١ م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على إصدار أمر إسناد لأحد المكاتب الاستشارية الفرنسية، للقيام بالخدمات الاستشارية الخاصة بطرح تنفيذ مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد "مترو أبو قير"، بنظام التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتمويل، والاستثمار. ويأتي هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية في خدمة مدينة الإسكندرية، وفقا للمخطط الاستراتيجي للمدينة ومشروعات التنمية الجارية بها وللعمل على زيادة الحيز العمراني شرقا وغربا.
كما وافق المجلس على المقترح الخاص بالتعامل مع مصانع «الغراء» المقرر إزالتها بمنطقة سور مجرى العيون بمحافظة القاهرة، إذ يتضمن المقترح تخصيص قطعة أرض مساحتها 20 ألف متر مسطح في مدينة «الروبيكي»، لبناء مصانع غراء بديلة، وتفويض هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويل، وتنفيذ كافة
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جمال-عبد-الناصر (1)

مصنع الحديد والصلب أول إنجازات يوليو.. ينتظر الإغلاق

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو، تلك الثورة التى قادها رجال الجيش المصرى، لتلحق الجماهير بهم، ضد الحكم الملكى عام 1952، وعرفت فى البداية باسم "الحركة المباركة"، ثم أطلق عليها ثورة يوليو، ليعلن حينها حل جميع الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923. ثورة يوليو خرجت لتقضى على الملكية وتحويل البلاد لجمهورية، ولمحاربة الفساد الذى انتشر فى البلاد بطولها وعرضها، ولتنتشلها من مغبة الفقر والجهل، والظلم والعبودية، لتدخل مصر بعدها عصرها الذهبى فى الصناعة والزراعة والتعليم، حتى إنها كانت أحد الأسباب الرئيسية فى حصول المرأة على حقوقها.
طائرة الأحلام (3)

مطار القاهرة يستقبل طائرة الأحلام الخامسة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، طائرة مصر للطيران رقم MSR3330 من طراز B787-9 Dreamliner القادمة من مدينة سياتل بولاية واشنطن، وتعد هي الطائرة الخامسة من أصل 6 طائرات من ذات الطراز، المعروف باسم "طائرة الأحلام". وكان فى استقبالها بمطار القاهرة الدولي أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة. واحتفلت شركة مصر للطيران، باستلام الطائرة الخامسة من طراز بوينج "B787-9Dreamliner" التي يتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي.
حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية

إجراءات من محافظ الإسماعيلية لحل مشكلة انقطاع المياه

تعرضت مناطق: أبو بلح، الخشاية، كوبرى سيناء، الجمالين، المنايف، بمركزي أبو صوير والإسماعيلية، لانقطاع المياه بعد احتراق 3 مواتير رفع بمنطقة بوستر أبو سالم الواقعة بقرية أبو بلح بالقرب من طريق "الإسماعيلية - فايد"، ما أدى إلى توقف ضخ مياه الشرب تماما، وتجمع عدد من المواطنين أمام غرفة الرفع الرئيسية التي تغذي مناطق واسعة بتلك القرى، مطالبين المحافظ بسرعة التدخل لحل المشكلة وعودة المياه إلى منازلهم خاصة أن المشكلة مستمرة منذ عدة أسابيع ولم يتم حلها حتى الآن.
ضباط -ثورة-يوليو (1)

كيف طمأنت ثورة يوليو الأجانب على ممتلكاتهم؟

حاولت ثورة يوليو طمأنة الأجانب المقيمين فى مصر على أموالهم ومصالحهم الاقتصادية وظهر ذلك جليا من خلال البيان الأول للثورة والذى أعلنه أنور السادات قائلا فى نهاية البيان: "إنى أطمئن إخواننا الأجانب على مصالحهم وأرواحهم وأموالهم ويعتبر الجيش نفسه مسئولا عنهم". كان الوضع الاقتصادى السائد فى ذلك الوقت وقبل الثورة مباشرة يعكس تباينا شديدا فى توزيع كل من الثروات والدخول، أدى إلى درجة عالية من التمايز الطبقى لصالح أقلية كانت تملك المال والأرض والثروة العقارية.
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اكمل-قرطام-رئيس-حزب-المحافظين-خلال-جلسة-مجلس-النواب (1)

قرطام: ما أسباب إغلاق فرع النادي الإسماعيلي الجديد؟

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، بسؤال للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود سيد عبد الحميد شعراوي، وزير التنمية المحلية، حول أسباب إغلاق الفرع الاجتماعي والرياضي للنادي الإسماعيلي أمام الأعضاء. وطالب «قرطام»، بتوضيح أسباب قيام مجلس إدارة النادي بإغلاق الفرع الجديد الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأرض النخيل على مساحة 30 فدانا.
فلوس

صرف «بدل بطالة» للعاطلين.. إعانة أم دعوة للتكاسل؟

بعد موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد المقدم من الحكومة، والذى سمح بصرف بدل بطالة للعاطلين عن العمل، كإحدى المساعدات التى تقدمها الدولة لدعم العاطلين عن العمل حتى يحصلوا على وظيفة جديدة، طرح هذا الأمر عدة تساؤلات حول صرف «بدل البطالة» من قبيل: هل يعد إعانة أو دعوة للتكاسل؟ وما شروط الحصول عليه؟ وكيف يتم احتساب تأمين البطالة؟ وهل تصرف بشكل مستمر للعاطلين عن العمل؟ ومتى تتوقف الدولة عن تقديمها؟
مجلس-النواب (3)

البرلمان يوافق على تعديلات قانون الجامعات الخاصة

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، فى المجموع على مشروع قانون مقدم من من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009، وينص على إضافة فقرة ثانية إلى المادة "11" من قانون الجامعات الخاصة والأهلية تنص على أنه "يجوز للأشخاص الاعتبارية العامة إنشاء أو المساهمة فى إنشاء الجامعات الأهلية طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء"، "كما ينص القانون على أن يستبدل نص الفقرة الأولى من المادة "18".
مرور

قانون المرور الجديد.. عقوبات رادعة و100 مليار جنيه للتطبيق

بعد مرور عامين على إعداد قانون المرور الجديد من قبل وزارة الداخلية للحد من حوادث التصادم، وتقديمه للبرلمان، أعلن عدد من أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، انتهاء اللجنة من مناقشته بشكل كامل متضمنا 96 مادة، وخروجه للنور قريبا فى بداية دور الانعقاد المقبل، إذ شهد القانون عدة جلسات استماع بحضور مستشارين وخبراء قانون، وتم الاتفاق على رؤية موحدة بضرورة الاعتماد على الأجهزة الإلكترونية المتطورة وتقليل استخدام العنصر البشري في رصد المخالفات، بجانب تشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة رئيس الحكومة ويضم الوزراء المعنيين.
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