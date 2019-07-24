درة تعلن بدء تصوير مسلسل «بلا دليل»

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م

الفنانة التونسية درة

نشرت الفنانة درة، صورة من أفيش مسلسها الجديد «بلا دليل»، الذي تنافس به خلال فترة «أوف سيزن»، بعد غيابها عن الدراما المصرية، خلال موسم رمضان المنقضى، وعلقت على الصورة: «بداية تصوير مسلسل بلا دليل.. مسلسلي الجديد.. حبيبة». المسلسل من تأليف إنجى علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف وإخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة «سينرجي»، للمنتج تامر فهمي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، على رأسهم الفنان خالد سليم، الذى يلعب دور البطولة أمام الفنانة التونسية، إلى جانب حازم سمير، مها نصار وأحمد كرارة.

المسلسل ينتمي إلى نوعية مسلسلات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وهو التجربة التأليفية الثالثة لإنجي علاء، بعد «لعبة إبليس» و«اختيار إجباري»، ويعد مسلسل «بلا دليل» ثاني البطولات المطلقة للفنانة درة، بعد تجربتها الناجحة مع مسلسل «الشارع اللي ورانا» الذي عرض