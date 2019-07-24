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درة تعلن بدء تصوير مسلسل «بلا دليل»

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
الفنانة التونسية درة
الفنانة التونسية درة
نشرت الفنانة درة، صورة من أفيش مسلسها الجديد «بلا دليل»، الذي تنافس به خلال فترة «أوف سيزن»، بعد غيابها عن الدراما المصرية، خلال موسم رمضان المنقضى، وعلقت على الصورة: «بداية تصوير مسلسل بلا دليل.. مسلسلي الجديد.. حبيبة». المسلسل من تأليف إنجى علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف وإخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة «سينرجي»، للمنتج تامر فهمي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، على رأسهم الفنان خالد سليم، الذى يلعب دور البطولة أمام الفنانة التونسية، إلى جانب حازم سمير، مها نصار وأحمد كرارة.
المسلسل ينتمي إلى نوعية مسلسلات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وهو التجربة التأليفية الثالثة لإنجي علاء، بعد «لعبة إبليس» و«اختيار إجباري»، ويعد مسلسل «بلا دليل» ثاني البطولات المطلقة للفنانة درة، بعد تجربتها الناجحة مع مسلسل «الشارع اللي ورانا» الذي عرض
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فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة بعد تدهور حالته

تدهورت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، اليوم الأربعاء، بعد دخوله فى غيبوبة الكبد، وهو محتجز داخل غرفة العناية المركزة، وفقا لتصريحات صحفية لصديقه المقرب الموسيقار هانى مهنا، الذى طلب من محبيه الدعاء له. وفي أكتوبر الماضي، أعلن «الفيشاوي» عن إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة، لكن فى الفترة الماضية تدهورت حالته الصحية وأدت إلى احتجازه بالمستشفى.
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تشييع جثمان والدة يسرا بحضور الفنانين

شيع جثمان والدة الفنانة يسرا، من مسجد السيدة نفسية، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، وحرص عدد من الفنانين على مساندة يسرا، على رأسهم الفنانات إلهام شاهين، ودلال عبد العزيز، وميرفت أمين، ورجاء الجداوي، والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية بوسي شلبي، وسيقام العزاء يوم الجمعة المقبل، من مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب. وكانت والدة يسرا قد أصيبت بأزمة صحية خلال الفترة الماضية، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات بالمهندسين، ولكن تدهورت حالتها فى الأيام الأخيرة.
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ما سر الصورة التي جمعت كريم عبد العزيز وأمير كرارة؟

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن حلوله ضيفا فى برنامج «سهرانين» الذى يقدمه النجم أمير كرارة، إذ نشر صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام» وعلق عليها: «مع أمير كرارة، الإنسان المحترم والنجم الكبير في حلقة من برنامجه (سهرانين) هيتذاع آخر أغسطس. صباحكم رضا»، ليأتي الرد سريعا من (كرارة) الذى علق على الصورة قائلا: «صباحك عسل يا أجمد واحد فينا، ربنا يكرمك وتكسر الدنيا دايما، وشرف لي إن أخويا الكبير النجم كريم عبد العزيز»، وفى سياق آخر، ينتظر كريم عبد العزيز طرح فيلمه الجديد «الفيل الأزرق 2» فى دور العرض، غدا الخميس.
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حلا-شيحة

الفنانون وخناقات السوشيال ميديا| حلا شيحة في المقدمة

حال تعرض أى شخص لانتقاد من قبل المحيطين به، على الفور يرد ويعبّر عن رفضه لما قيل، ولكن هل المشاهير والفنانون من حقهم الرد على منتقديهم وتعنيفهم بطريقة لاذعة؟ خاصة بعد أن أصبحت السوشيال ميديا من الأساسيات في حياتنا جميعا، حتى إن النجوم وجدوها الحل الأنسب للتواصل مع الجمهور دون وسيط، فهم يستمعون إلى آرائهم مباشرة، لذلك فهى أمر مهم وضروري، خاصة مع تراجع الصحف الورقية وتزايد عدد المواقع الإلكترونية، فأصبح الجميع يلجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي لأنها الأصدق، فسيعرف أخبار نجمه المفضل دون بهارات يضعها أي من الكُتاب.
حواديت-الشانزليزيه

«حواديت الشانزليزيه».. مسلسل لإياد نصار عن مصر زمان

يعود الفنان الأردنى إياد نصار إلى الدراما المصرية التى غاب عنها عامين منذ مشاركته فى مسلسل «هذا المساء» رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، بعمل جديد يعرض خارج الموسم الرمضانى «أوف سيزون»، وهو «حواديت الشانزليزيه»، الذى انطلق تصويره الأيام الماضية، على أن يعرض نهاية 2019. ويأتى التعاقد مع نصار على بطولة المسلسل، بعد تألق لافت خلال موسم أفلام عيد الفطر بمشاركته فى فيلمى «الممر» لأحمد عز، وقدم دور «ديفيد» ضابط بالجيش الإسرائيلى، و«كازابلانكا» لأمير كرارة، وقدّم خلاله دور «رشيد» الماكر الخائن لأصدقائه، ليصبح نجم الموسم عن جدارة.
درة

انطلاق تصوير مسلسل «بلا دليل».. والعرض في أكتوبر

انطلق فجر اليوم السبت، تصوير أول مشاهد مسلسل "بلا دليل" في منطقة التجمع الخامس، من بطولة النجمة التونسية دُرة زروق، والفنان خالد سليم، ومن إنتاج شركة "سينرجي" للمنتج تامر مرسي، والمنتج الفني فتحى إسماعيل، والعمل ينتمي لنوعية مسلسلات الحلقات الطويلة في 45 حلقة، وتجمع المشاهد الأولى بين الفنانين حازم سمير ومها نصار وأحمد كرارة وآخرين، والمسلسل من إخراج منال الصيفي، وتأليف إنجي علاء، ومن المقرر أن يُعرض المسلسل في أكتوبر المقبل حسب الخطة التي وضعتها الشركة المنتجة.
نيقولا-معوض (1)

3 نجوم جدد ينضمون إلى أبطال مسلسل «بلا دليل»

تواصل شركة «سينرجي» لمالكها تامر مرسي، التعاقد مع نجوم مسلسلها الجديد «بلا دليل» من أجل سرعة الانتهاء من التحضيرات الأولية ودخول لوكيشن التصوير، حيث تعاقدت مؤخرًا مع كل من الممثل اللبناني نيكولا معوض، الفنان أحمد كرارة، بالإضافة إلى الممثل الشاب إسلام جمال، لينضموا بذلك إلى أسرة مسلسل «بلا دليل» بطولة التونسية درة وخالد سليم وحازم سمير وجمال عبد الناصر وأحمد خالد صالح وأكرم الشرقاوى وعمر الشناوى وإنعام الجريتلى ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، المسلسل من تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفى.
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