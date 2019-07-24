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دراسة: إنستجرام التطبيق الأكثر خطورة بين الشباب

تحرير:فيروز ياسر ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
وسائل التواصل الاجتماعي
وسائل التواصل الاجتماعي
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تتنافس بقوة على مستخدميها، وعلى الرغم من وجود الملايين عليها، فإن كل شخص يُفضل تطبيقا معينا يفتحه مرات عديدة في اليوم، فالمهتم بصور المشاهير يلجأ إلى «إنستجرام»، ولمن يفضل الشات والمنشورات يختار «فيسبوك»، وبالطبع «تويتر» من التطبيقات التي لديها فئة مميزة من المستخدمين، وغيره من المواقع الأخرى. وبعد انتشار تلك التطبيقات، والهوس بين الشباب في استخدامها، حذرت العديد من الدراسات من خطر إدمانها، والاستخدام المستمر لها، وهذه الأضرار لا تقتصر على الصغار فقط، بل الشباب أيضا.
وكشف علماء بريطانيون أن إنستجرام أخطر شبكة اجتماعية للشباب، حيث أجرى علماء من الجمعية الملكية للصحة العامة دراسة استقصائية لنحو 1.5 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عامًا، واحتل هذا التطبيق المرتبة الأولى من حيث الضرر النفسي بين الشباب، كما جاء في المرتبة الثانية تطبيق سناب شات الشهير، يليه فيسبوك
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