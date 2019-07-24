دراسة: إنستجرام التطبيق الأكثر خطورة بين الشباب
تحرير:فيروز ياسر
٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:٠٠ م
وسائل التواصل الاجتماعي
أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تتنافس بقوة على مستخدميها، وعلى الرغم من وجود الملايين عليها، فإن كل شخص يُفضل تطبيقا معينا يفتحه مرات عديدة في اليوم، فالمهتم بصور المشاهير يلجأ إلى «إنستجرام»، ولمن يفضل الشات والمنشورات يختار «فيسبوك»، وبالطبع «تويتر» من التطبيقات التي لديها فئة مميزة من المستخدمين، وغيره من المواقع الأخرى.
وبعد انتشار تلك التطبيقات، والهوس بين الشباب في استخدامها، حذرت العديد من الدراسات من خطر إدمانها، والاستخدام المستمر لها، وهذه الأضرار لا تقتصر على الصغار فقط، بل الشباب أيضا.
وكشف علماء بريطانيون أن إنستجرام أخطر شبكة اجتماعية للشباب، حيث أجرى علماء من الجمعية الملكية للصحة العامة دراسة استقصائية لنحو 1.5 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عامًا، واحتل هذا التطبيق المرتبة الأولى من حيث الضرر النفسي بين الشباب، كما جاء في المرتبة الثانية تطبيق سناب شات الشهير، يليه فيسبوك
وكشف علماء بريطانيون أن إنستجرام أخطر شبكة اجتماعية للشباب، حيث أجرى علماء من الجمعية الملكية للصحة العامة دراسة استقصائية لنحو 1.5 ألف شخص تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عامًا، واحتل هذا التطبيق المرتبة الأولى من حيث الضرر النفسي بين الشباب، كما جاء في المرتبة الثانية تطبيق سناب شات الشهير، يليه فيسبوك وتويتر ويوتيوب.
كما أظهرت نتائج الدراسة أن تلك التطبيقات لها تأثير سلبي على الشباب، حيث تسبب القلق والاكتئاب، وقلة النوم، وكذلك عدم الرضا عن الجسد والروح، وذلك وفقا لما ذكره موقع MbS NeWs.
ويتمثل الضرر النفسي بين الشباب وبخاصة الفتيات في مقارنة مظهرهن بصور المستخدمات الأخريات، مما يؤدي إلى تنمية عدم الثقة بالنفس، في حين أن التأثير السلبي للشباب يظهر في القلق حول عدم القدرة على حضور الأحداث المهمة التي حضرها أشخاص آخرون.