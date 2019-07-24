انقلاب رابع يكشف غضب «الإخوان» من اتفاق السودان

الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير أغضب نظام الإسلام السياسي وتيارات الإخوان الإرهابية لكونه يبعدهم وينسف مخططاتهم للعودة إلى المشهد السياسي

تحرير:وفاء بسيوني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٤٧ م

"عام الانقلابات في السودان"، هكذا يمكن أن يطلق على 2019 في هذا البلد الذي شهد العديد من الأحداث، بدأت بثورة شعبية أطاحت بالرئيس عمر البشير في أبريل الماضي، وتلا ذلك العديد من الانقلابات الفاشلة وسط أزمات عدة توالت بعد رحيل البشير وتولي المجلس العسكري الفترة الانتقالية في البلاد، والذي تسبب في أزمة مع قوى الحرية والتغيير التي تقود الحراك الشعبي وتطالب بسلطة مدنية للبلاد، فبعد إطاحة الجيش من رئاسة البلاد، وإعلان وزير الدفاع السوداني عوض بن عوف، عزل البشير واعتقاله، شهد السودان عددا من المحاولات الانقلابية الفاشلة خلال ثلاثة شهور.

تفاؤل وانقلاب بعد حالة التقارب غير المسبوق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقب توصلهما إلى اتفاق تاريخي لتشكيل الفترة الانتقالية، تم التوقيع عليه مؤخرا، ووسط حالة من التفاؤل الشعبي، شهد السودان محاولة انقلابية فاشلة، اليوم الأربعاء، حيث أعلنت السلطات السودانية عن إحباط رابع محاولة انقلاب منذ

تفاؤل وانقلاب

بعد حالة التقارب غير المسبوق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير عقب توصلهما إلى اتفاق تاريخي لتشكيل الفترة الانتقالية، تم التوقيع عليه مؤخرا، ووسط حالة من التفاؤل الشعبي، شهد السودان محاولة انقلابية فاشلة، اليوم الأربعاء، حيث أعلنت السلطات السودانية عن إحباط رابع محاولة انقلاب منذ سقوط نظام الرئيس المعزول عمر البشير.

وتم توقيف مجموعة من ضباط الجيش السوداني للتحقيق على خلفية المحاولة الانقلابية الفاشلة، حيث اعتقل المجلس العسكري السوداني ضباطا رفيعي المستوى وقيادات إسلامية من رموز النظام السابق للتحقيق معهم في المحاولة الانقلابية.



ومن ضمن المعتقلين رئيس الأركان المشتركة للجيش السوداني الفريق أول هاشم عبد المطلب، وقائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين عبد الفتاح، وقائد المنطقة المركزية اللواء بحر أحمد بحر، فضلا عن القياديين في الحركة الإسلامية علي كرتي، وزير خارجية البشير الأسبق، والزبير أحمد الحسن، رئيس الحركة الإسلامية السياسية، بحسب "الحرة".

مصادر سودانية أشارت إلى أن المتهمين ضبطت بحوزتهم أدلة دامغة حول تحركات قاموا بها لإحداث انقلاب.



وتم اعتقال 12 ضابطا وأربعة جنود خططوا لمحاولة انقلاب، وسيتم تقديمهم إلى المحاكمة العادلة، وفقا لـ"العربية".

محاولات سابقة

هذه هي المحاولة الانقلابية الرابعة التي يحبطها المجلس العسكري منذ عزل الرئيس عمر البشير، ففي 18 مايو الماضي، أحبطت قوات الأمن أول محاولة انقلاب بعد عزل الرئيس البشير، كان وراءها ضباط متقاعدون.

وفي 12 يونيو الماضي، أحبط المجلس العسكري محاولة انقلابية دبرها ضباط متقاعدون وآخرون في الخدمة، يتبعون تنظيم الحركة الإسلامية الإخوانية، وذكرت مصادر محلية حينها أن السلطات اعتقلت نحو 68 ضابطا متورطا في محاولة الانقلاب الفاشلة.

كما أعلن المجلس العسكري الانتقالي السوداني في 12 يوليو الجاري أن ضباطا خططوا لمحاولة انقلاب لعرقلة الاتفاق السياسي مع قوى الحرية والتغيير.

نسف مخططات الإخوان

وأكد خبراء ومراقبون أن إفشال المحاولات الانقلابية ينهي أحلام تنظيم "الإخوان" المعزول بجر البلاد إلى دوامة الصراع والفوضى.

كما يرى مراقبون للشأن السوداني أن الاتفاق الذي توصل إليه المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير أغضب نظام الإسلام السياسي وتيارات الإخوان الإرهابية في البلاد لكونه يبعدهم وينسف مخططاتهم للعودة إلى المشهد السياسي من جديد، بحسب "العين الإخبارية".

وأبدت الأحزاب الإخوانية في السودان؛ كحزب المؤتمر الشعبي الذي أسسه الراحل حسن الترابي، وحركة الإصلاح الآن بقيادة الإخواني غازي صلاح الدين، ومنبر السلام العادل برئاسة خال الرئيس المخلوع، الطيب مصطفى، ترحيبا خجولا بالاتفاق بعد مضي نحو 5 أيام من التوصل إليه.

وكان المجلس العسكري وقوي الحرية والتغيير اتفقا برعاية الاتحاد الإفريقي على إقامة مجلس سيادي تكون رئاسته بالتناوب لمدة ثلاث سنوات أو تزيد قليلا، وتشكيل حكومة مدنية من كفاءات مستقلة برئاسة رئيس وزراء مستقل، وإرجاء إقامة المجلس التشريعي إلى ما بعد تشكيل الحكومة.





كما اتفق الطرفان على إقامة تحقيق شفاف وطني مستقل في الأحداث التي عاشتها البلاد في الآونة الأخيرة.

وينص الاتفاق بحسب ما ذكره تجمع المهنيين، على أن يتولى العسكريون رئاسة المجلس السيادي خلال الواحد والعشرين شهرا الأولى بينما يتولى المدنيون الرئاسة ثمانية عشر شهرا، ويتكون المجلس السيادي من خمسة عسكريين وخمسة مدنيين، بالإضافة إلى عضو مدني يتوافق عليه الطرفان.