تشييع جثمان والدة يسرا بحضور الفنانين
تحرير:التحرير
٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
الفنانة يسرا
شيع جثمان والدة الفنانة يسرا، من مسجد السيدة نفسية، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، وحرص عدد من الفنانين على مساندة يسرا، على رأسهم الفنانات إلهام شاهين، ودلال عبد العزيز، وميرفت أمين، ورجاء الجداوي، والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية بوسي شلبي، وسيقام العزاء يوم الجمعة المقبل، من مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب.
وكانت والدة يسرا قد أصيبت بأزمة صحية خلال الفترة الماضية، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات بالمهندسين، ولكن تدهورت حالتها فى الأيام الأخيرة.
وتربط يسرا بوالدتها علاقة قوية خاصة أنها لعبت دور الأب والأم معًا فى حياتها، وقالت فى أحد اللقاءات التليفزيونية إنها تحرص دوما على عدم خذلان والدتها، التي حرمت منها لمدة 7 سنوات، فى صغرها، عندما منعها والدها من رؤيتها عندما كانت فى الـ14 من عمرها. وأن والدتها سبب نجاحها وقوتها، وعلمتها الصراحة وأنْ
وتربط يسرا بوالدتها علاقة قوية خاصة أنها لعبت دور الأب والأم معًا فى حياتها، وقالت فى أحد اللقاءات التليفزيونية إنها تحرص دوما على عدم خذلان والدتها، التي حرمت منها لمدة 7 سنوات، فى صغرها، عندما منعها والدها من رؤيتها عندما كانت فى الـ14 من عمرها. وأن والدتها سبب نجاحها وقوتها، وعلمتها الصراحة وأنْ لا تخشى أحدا أبدا.
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وأضافت يسرا: «علاقتي بوالدتي لا يمكن وصفها بكلمات، فهي سندي في الحياة، ومصدر سعادتي، فقد قامت بدور الأم والأب معا في تربيتي، وهي السبب في تكوين شخصيتي بهذا الشكل، وفي كل ما وصلت إليه حتى الآن، ويكفي أنني عندما أشعر بالضعف لا أجد سوى حضنها لأستعيد قوتي مرة أخرى».
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