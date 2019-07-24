فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

تشييع جثمان والدة يسرا بحضور الفنانين

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م
الفنانة يسرا
الفنانة يسرا
شيع جثمان والدة الفنانة يسرا، من مسجد السيدة نفسية، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، وحرص عدد من الفنانين على مساندة يسرا، على رأسهم الفنانات إلهام شاهين، ودلال عبد العزيز، وميرفت أمين، ورجاء الجداوي، والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية بوسي شلبي، وسيقام العزاء يوم الجمعة المقبل، من مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب. وكانت والدة يسرا قد أصيبت بأزمة صحية خلال الفترة الماضية، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات بالمهندسين، ولكن تدهورت حالتها فى الأيام الأخيرة.
وتربط يسرا بوالدتها علاقة قوية خاصة أنها لعبت دور الأب والأم معًا فى حياتها، وقالت فى أحد اللقاءات التليفزيونية إنها تحرص دوما على عدم خذلان والدتها، التي حرمت منها لمدة 7 سنوات، فى صغرها، عندما منعها والدها من رؤيتها عندما كانت فى الـ14 من عمرها. وأن والدتها سبب نجاحها وقوتها، وعلمتها الصراحة وأنْ
اقرأ المزيد
الفنانون-يدعمون-فاروق-الفيشاوي-أنت-أقوى-من-السرطان

فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة بعد تدهور حالته

تدهورت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، اليوم الأربعاء، بعد دخوله فى غيبوبة الكبد، وهو محتجز داخل غرفة العناية المركزة، وفقا لتصريحات صحفية لصديقه المقرب الموسيقار هانى مهنا، الذى طلب من محبيه الدعاء له. وفي أكتوبر الماضي، أعلن «الفيشاوي» عن إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة، لكن فى الفترة الماضية تدهورت حالته الصحية وأدت إلى احتجازه بالمستشفى.
درة

درة تعلن بدء تصوير مسلسل «بلا دليل»

نشرت الفنانة درة، صورة من أفيش مسلسها الجديد «بلا دليل»، الذي تنافس به خلال فترة «أوف سيزن»، بعد غيابها عن الدراما المصرية، خلال موسم رمضان المنقضى، وعلقت على الصورة: «بداية تصوير مسلسل بلا دليل.. مسلسلي الجديد.. حبيبة». المسلسل من تأليف إنجى علاء، زوجة الفنان يوسف الشريف وإخراج منال الصيفى، وإنتاج شركة «سينرجي»، للمنتج تامر فهمي، ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم، على رأسهم الفنان خالد سليم، الذى يلعب دور البطولة أمام الفنانة التونسية، إلى جانب حازم سمير، مها نصار وأحمد كرارة.
كريم-عبد-العزيز

ما سر الصورة التي جمعت كريم عبد العزيز وأمير كرارة؟

كشف الفنان كريم عبد العزيز عن حلوله ضيفا فى برنامج «سهرانين» الذى يقدمه النجم أمير كرارة، إذ نشر صورة من كواليس التصوير عبر حسابه الخاص بموقع «إنستجرام» وعلق عليها: «مع أمير كرارة، الإنسان المحترم والنجم الكبير في حلقة من برنامجه (سهرانين) هيتذاع آخر أغسطس. صباحكم رضا»، ليأتي الرد سريعا من (كرارة) الذى علق على الصورة قائلا: «صباحك عسل يا أجمد واحد فينا، ربنا يكرمك وتكسر الدنيا دايما، وشرف لي إن أخويا الكبير النجم كريم عبد العزيز»، وفى سياق آخر، ينتظر كريم عبد العزيز طرح فيلمه الجديد «الفيل الأزرق 2» فى دور العرض، غدا الخميس.
اقرأ المزيد من الأخبار
يسرا

اتحرمت منها 7 سنين.. ماذا قالت يسرا عن والدتها؟

تحرص الفنانة يسرا دوما في كل ظهور لها على التعبير عن حبها الشديد لأمها ربما بكلمات مؤثرة أو ارتداء شنطة أو أكسسوار مكتوب عليه (أمى) وغيرها من الطرق التي اختارتها للتعبير عن امتنانها الشديد لرفيقة رحلتها، ولن تجد أى لقاء تليفزيوني أو حوار صحفى للنجمة يسرا يخلو من الحديث عن علاقتها بوالدتها، وقد رحلت اليوم الأربعاء، السند الحقيقي لها، بعد صراع مع المرض، وقالت يسرا فى ندوة سابقة عن العنف ضد المرأة، «الست مش عورة، هي الأم والأخت والزوجة، كيف يراها الرجل عورة وهو جاء منها، أمى سيدة مطلقة، وقفت ضد المجتمع وكافحت عشان تربيني».
يسرا

وفاة والدة الفنانة يسرا بعد صراع مع المرض

توفيت والدة الفنانة يسرا، بعد صراع مع المرض. وأعلنت الخبر الفنانة بوسي شلبي، على صفحتها الشخصية بانستجرام، وكتبت :"وفاة والدة الفنانة يسرا، الجنازة عصرا من السيدة نفيسة البقاء لله"، ويقام العزاء الجمعة المقبلة، بمسجد عمر مكرم. ونعت الإعلامية منى عبد الغني، والدة النجمة يسرا ونشرت صورة ليسرا عبر صفحتها الشخصية، على إنستجرام.
علاء-مرسى

عريس «ميدو مشاكل».. 5 أدوار أحبها الجمهور لعلاء مرسي

علاء مرسي واحد من الفنانين الذين يتميزون بخفة الظل، فهو شخصية استثنائية، مجرد ظهوره فى أى من المشاهد يجعلك تضحك، وهو من جيل علاء ولى الدين ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وأحمد آدم، ولكن لم يبتسم الحظ فى وجهه مثلما حدث مع زملائه الذين أصبحوا نجومًا الآن، رغم أن مشاركاته وصلت إلى 200 عمل ما بين المسرح والسينما والدراما، فأدواره كانت محصورة فى الشخصيات الثانوية، ومع ذلك نجح فى ترك بصمة فى ذاكرة المشاهدين بحضوره المميز، وأدائه البسيط، ونبرة صوته المختلفة التي تعرفها حتى إن كنت بعيدًا عن التليفزيون.
تنصيب نيللي كريم وآسر ياسين سفيرا نوايا حسنة

فنانون بدرجة سفراء نوايا حسنة| «نيللي وآسر» الأحدث

في السنوات الأخيرة كثُر تولي فنانين من المنطقة العربية منصب سفراء النوايا الحسنة، وهو منصب تتبناه منظمة دولية، كالأمم المتحدة، وتتعاون فيه مع شخصيات بارزة في مجالاتها من أدب، وفن، ورياضة، وعلوم، ورياضة، وغيرها من المجالات المختلفة، الذين وافقوا على الإسهام في نشر جهود المنظمة الدولية، وبرامجها، وصناديقها المختلفة، التي تخدم ملايين البشر في كل بقاع الأرض، ويكون الاختيار من الأشخاص، الذين يبدون الالتزام بمخاطبة جمهور عالمي، ولديهم القدرة على ذلك في محيطهم.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org