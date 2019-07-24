تشييع جثمان والدة يسرا بحضور الفنانين

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٠ م

الفنانة يسرا

شيع جثمان والدة الفنانة يسرا، من مسجد السيدة نفسية، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأربعاء، وحرص عدد من الفنانين على مساندة يسرا، على رأسهم الفنانات إلهام شاهين، ودلال عبد العزيز، وميرفت أمين، ورجاء الجداوي، والمخرجة إيناس الدغيدي والإعلامية بوسي شلبي، وسيقام العزاء يوم الجمعة المقبل، من مسجد عمر مكرم بعد صلاة المغرب. وكانت والدة يسرا قد أصيبت بأزمة صحية خلال الفترة الماضية، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات بالمهندسين، ولكن تدهورت حالتها فى الأيام الأخيرة.

وتربط يسرا بوالدتها علاقة قوية خاصة أنها لعبت دور الأب والأم معًا فى حياتها، وقالت فى أحد اللقاءات التليفزيونية إنها تحرص دوما على عدم خذلان والدتها، التي حرمت منها لمدة 7 سنوات، فى صغرها، عندما منعها والدها من رؤيتها عندما كانت فى الـ14 من عمرها. وأن والدتها سبب نجاحها وقوتها، وعلمتها الصراحة وأنْ