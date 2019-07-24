مصر تتأهل لربع نهائي مونديال اليد للشباب

٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٣:٥٢ م

المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد

واصل المنتخب الوطني للشباب لكرة اليد عروضه القوية الباهرة في كأس العالم لكرة اليد للشباب المقامة حاليا في إسبانيا، بتحقيقه الفوز، اليوم الأربعاء، على حساب صربيا بنتيجة (30-29)، ضمن مواجهات دور الـ16. وبعد الفوز على صربيا، سيواجه المنتخب الوطني الفائز من النرويج والبرازيل، والتي ستبدأ في تمام الساعة الرابعة والنصف، ومن المقرر أن تقام مواجهة الفراعنة في دور الربع نهائي غدًا الخميس. وكان قد صعد المنتخب الوطني، إلى دور الـ16، بعدما حقق فراعنة اليد 5 انتصارات متتالية على أستراليا وفرنسا ونيجيريا وكوريا الجنوبية والسويد.

وحققت مصر اللقب على أرضها في نسخة 1993، وسبق أن احتلت المركز الثالث في نسخة قطر 1999، وحلت رابعة 3 مرات من قبل في نسخ مصر 2009 واليونان 2011 والبرازيل 2015. وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع،

وحققت مصر اللقب على أرضها في نسخة 1993، وسبق أن احتلت المركز الثالث في نسخة قطر 1999، وحلت رابعة 3 مرات من قبل في نسخ مصر 2009 واليونان 2011 والبرازيل 2015.



وتضم قائمة المنتخب الوطني للشباب كلا من «عبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وجلال خورشيد، وعبد العزيز إيهاب وشهاب عبد الله وحسن وليد وسيف الدرع، وأحمد هشام وأحمد راضى وحازم ممدوح ومحسن رمضان ومحمد الأزهرى، وعمر خالد وعمر سامى وخالد وليد وياسر محمد».



وتأهلت مصر إلى تلك البطولة بعد التتويج ببطولة إفريقيا للشباب التي أقيمت في المغرب في شهر سبتمبر الماضي، بالفوز بكل مبارياتها في البطولة التي اعتمدت على نظام الدوري.

