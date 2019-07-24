توقعات الصحافة البريطانية لتشكيل حكومة جونسون

ليس هناك الكثير من التوقعات حول منصب وزير الدفاع، لكن «الجارديان» تنبأت بأن يتولى المنصب «بن والاس» وزير الأمن والجرائم المالية الأسبق وحليف جونسون

تحرير:أحمد سليمان ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م

بوريس جونسون

صباح أمس الثلاثاء، أعلن حزب المحافظين البريطاني الحاكم عن فوز بوريس جونسون بمنصب رئيس الحزب الجديد، وبعد ظهر الأربعاء، سيتم تعيينه رئيسا للوزراء رسميا من قبل الملكة، ومن ثم سيبدأ الإعلان عن التعيينات الوزارية الرئيسية. وقبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الداخلية في الحزب، أكد العديد من أبرز وزراء الحكومة البريطانية أنهم لن يستمروا في مناصبهم حال فوز جونسون بالمنصب. ومن المتوقع الإعلان عن المناصب العليا مساء اليوم الأربعاء، وبينما كان فريق جونسون شديد الانشغال بشأن الانتخابات، بدأ الصحفيون في التنبؤ بأسماء مختلفة لتولي أبرز مناصب الحكومة.

وزير الخزانة يقول ستيف سوينفورد من صحيفة "التايمز" البريطانية إن "حلفاء جونسون قالوا إنه عرض على ساجد جاويد، وزير الداخلية، وظيفة وزير الخزانة خلال مكالمة هاتفية". في الوقت الذي وصف فيه تيم شيمان، المحرر السياسي لصحيفة "صنداي تايمز"، جاويد بأنه المرشح "المفضل" لهذا المنصب. كان لصحيفة "ذا ميل أون صنداي"