توقعات الصحافة البريطانية لتشكيل حكومة جونسون

ليس هناك الكثير من التوقعات حول منصب وزير الدفاع، لكن «الجارديان» تنبأت بأن يتولى المنصب «بن والاس» وزير الأمن والجرائم المالية الأسبق وحليف جونسون
صباح أمس الثلاثاء، أعلن حزب المحافظين البريطاني الحاكم عن فوز بوريس جونسون بمنصب رئيس الحزب الجديد، وبعد ظهر الأربعاء، سيتم تعيينه رئيسا للوزراء رسميا من قبل الملكة، ومن ثم سيبدأ الإعلان عن التعيينات الوزارية الرئيسية.
وقبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الداخلية في الحزب، أكد العديد من أبرز وزراء الحكومة البريطانية أنهم لن يستمروا في مناصبهم حال فوز جونسون بالمنصب.
ومن المتوقع الإعلان عن المناصب العليا مساء اليوم الأربعاء، وبينما كان فريق جونسون شديد الانشغال بشأن الانتخابات، بدأ الصحفيون في التنبؤ بأسماء مختلفة لتولي أبرز مناصب الحكومة.
وزير الخزانة
يقول ستيف سوينفورد من صحيفة "التايمز" البريطانية إن "حلفاء جونسون قالوا إنه عرض على ساجد جاويد، وزير الداخلية، وظيفة وزير الخزانة خلال مكالمة هاتفية".
في الوقت الذي وصف فيه تيم شيمان، المحرر السياسي لصحيفة "صنداي تايمز"، جاويد بأنه المرشح "المفضل" لهذا المنصب.
كان لصحيفة "ذا ميل أون صنداي"
وزير الخزانة
يقول ستيف سوينفورد من صحيفة "التايمز" البريطانية إن "حلفاء جونسون قالوا إنه عرض على ساجد جاويد، وزير الداخلية، وظيفة وزير الخزانة خلال مكالمة هاتفية".
في الوقت الذي وصف فيه تيم شيمان، المحرر السياسي لصحيفة "صنداي تايمز"، جاويد بأنه المرشح "المفضل" لهذا المنصب.
كان لصحيفة "ذا ميل أون صنداي" رأي آخر، حيث قالت إن "جونسون كان يفكر في جعل منافسه في الانتخابات دومينيك راب، وزيرا للخزانة، بسبب موقفه المؤيد للخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق".
من جانبها ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" أن ديفيد ديفيز يمكن أن يكون هو وزير الخزانة المقبل، قائلة إنه "من المفهوم أن وزير شؤون البريكست السابق من المرشحين لمنصب وزير الخزانة أو الخارجية بعد أن أخبر جونسون بأنه لن يقبل بمهمة أقل في مجلس الوزراء"، كما زعمت الصحيفة أن هناك "تكهنات متزايدة" بأن مات هانكوك وزير الصحة يمكنه الحصول على الوظيفة.
في قائمة المتسابقين على هذا المنصب، أشارت صحيفة "صنداي تليجراف" إلى أن كلا من جاويد، وليز تروس نائبة وزير الخزانة، وبريتي باتيل وزيرة التنمية الدولية السابقة، متنافسون محتملون.
نائب وزير الخزانة
رشحت صحف "ذا سبكتاتور" و"التايمز" و"التليجراف" جاكوب ريس موج، رئيس مجموعة الأبحاث الأوروبية التابعة لحزب المحافظين، للحصول على الوظيفة الثانية في وزارة الخزانة، والتي لها دور كبير في مجلس الوزراء.
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أما صحيفة "صنداي تليجراف" فقد رشحت ريشي سناك نائب وزير الإسكان، وروبرت جينريك المسؤول البارز في الوزارة، لتولي هذا المنصب.
نائب رئيس مجلس الوزراء
توقعت صحيفة "ميل أون صنداي" أمبر رود، وزيرة العمل والمعاشات لمنصب نائب رئيس الوزراء، قائلة "إنها تمتلك الطاقة والمؤهلات اللازمة لشغل هذا المنصب".
وقالت صحيفة "صنداي بيبول" إن جيريمي هانت وزير الخارجية الحالي، ومنافس جونسون على المنصب "من المرجح أن يُمنح منصب نائب رئيس الوزراء"، وأضافت ساخرة أن "هذا يعني أنه قد يصبح رئيسا للوزراء إذا دهست حافلة جونسون".
إلا أن صحيفة "صنداي تايمز" تقول إن أوليفر دودن، وزير مكتب الحكومة، سيكون نائب رئيس الوزراء، فـ"إن العديد من المصادر تميل إليه باعتباره خبيرا في شؤون الإدارة الحكومية".
ومن جانبها ترى صحيفة "الجارديان" أنه "من المرجح أن يكافئ جونسون مدير حملته، إيان دنكان سميث، بهذا المنصب، أو شخصا آخر مثل حليفه السابق في مجلس المدينة كيت مالتوز".
وزير الخارجية
صحيفة "صن" توقعت أن ليز تروس إحدى أبرز المنافسين على منصب وزير الخارجية التالي، مشيرة إلى أن جونسون ينوي إقالة جيريمي هانت من المنصب.
من جانبها وضعت صحيفة "صنداي تايمز" اسمين مختلفين لهذا المنصب، قائلة إن "جونسون أخبر مقربين منه بأنه يريد وزير خارجية مؤيدا للبريكست، وهو ما قد يعني اختيار بيني موردونت وزيرة الدفاع، أو جيفري كوكس المدعي العام".
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وفي هذا السياق اختارت "ديلي إكسبريس" أمبر رود لتحل محل جيريمي هانت وزيرا للخارجية، بينما قالت "الإندبندنت" إنه في حالة عدم تولي مات هانكوك منصب وزير الخزانة، حينها يمكن تعويضه بوزارة الخارجية.
وادعت "ديلي تليجراف" أن ديفيد ديفيز كان يجري محادثات مع جونسون لتولي هذا المنصب.
وزير الداخلية
تنبأت "ميل أون صنداي" بأن يظل ساجد جاويد في منصبه وزيرا للداخلية في حالة عدم وصوله لمنصب وزير الخزانة، أو اختيار وزيرة الدفاع بيني موردون بدلا منه.
ووضعت "الجارديان" عدة احتمالات في حالة رحيل جاويد عن المنصب لتولي وزارة الخزانة، مشيرة إلى أنه "قد يكون مات هانكوك أو جيريمي هانت أو دومينيك راب".
وذكرت "الإندبندنت" أن "جونسون يفكر في بريتي باتل لهذا المنصب، كما يميل أيضا لاختيار نيكي مورجان وزيرة التعليم السابقة، ووزيرة المرأة السابقة فيكتوريا أتكينز".
وزير الدفاع
ليس هناك الكثير من التوقعات حول منصب وزير الدفاع، لكن "الجارديان" تنبأت بأن يتولى بن والاس وزير الأمن والجرائم المالية الأسبق، وحليف جونسون، المنصب، كما أشارت إلى أن جافن ويليامسون وزير الدفاع الأسبق "أبلغ المسؤولين بأنه يود العودة إلى المنصب الذي أقيل منه".
وزير الأعمال
العديد من الصحف توقعت أن تكون ليز تروس وزيرة الأعمال الآتية، حيث قالت صحيفة "صنداي تليجراف" إنها "مرشحة بقوة" لشغل المنصب.
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في المقابل، قالت صحيفة "الجارديان" إن بريتي باتل وإستير ماكفي وزيرة العمل والمعاشات، ومايكل فالون وزير الدفاع السابق، لديهم فرصة لشغل المنصب، إذا لم تحصل عليه تروس.
وزير العدل
دومينيك راب، وزير العدل السابق، مرشح بقوة لتولي حقيبة العدل، وفقا لصحيفتي "صنداي تليجراف" و"الجارديان"، بينما ترى "ديلي إكسبرس" أن نيكي مورجان "تنافس" راب على هذا المنصب.
تطور مفاجئ
ذكرت صحيفة "ديلي تليجراف" التي يعمل لديها جونسون، هذا الشهر، أن رئيس الوزراء الجديد "يدرس مقترحات لتقليص حجم مجلس الوزراء".
كتب جوردون راينر، المحرر السياسي للصحيفة، أنه "يمكن إلغاء أو دمج الوزارات المعنية بالعدالة، والأعمال التجارية، والثقافة، والتجارة الدولية، والعمل والمعاشات، والنقل، والبريكست، مع وزارات أخرى".
وقالت الصحيفة: "يعتقد أنصار جونسون الأكثر تشددا أن هناك حجة لتقليص عدد وزارات الحكومة إلى النصف، من 25 إلى 12".