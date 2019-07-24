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توقعات الصحافة البريطانية لتشكيل حكومة جونسون

ليس هناك الكثير من التوقعات حول منصب وزير الدفاع، لكن «الجارديان» تنبأت بأن يتولى المنصب «بن والاس» وزير الأمن والجرائم المالية الأسبق وحليف جونسون
تحرير:أحمد سليمان ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٥ م
بوريس جونسون
بوريس جونسون
صباح أمس الثلاثاء، أعلن حزب المحافظين البريطاني الحاكم عن فوز بوريس جونسون بمنصب رئيس الحزب الجديد، وبعد ظهر الأربعاء، سيتم تعيينه رئيسا للوزراء رسميا من قبل الملكة، ومن ثم سيبدأ الإعلان عن التعيينات الوزارية الرئيسية. وقبل الإعلان عن نتيجة الانتخابات الداخلية في الحزب، أكد العديد من أبرز وزراء الحكومة البريطانية أنهم لن يستمروا في مناصبهم حال فوز جونسون بالمنصب. ومن المتوقع الإعلان عن المناصب العليا مساء اليوم الأربعاء، وبينما كان فريق جونسون شديد الانشغال بشأن الانتخابات، بدأ الصحفيون في التنبؤ بأسماء مختلفة لتولي أبرز مناصب الحكومة.
وزير الخزانة يقول ستيف سوينفورد من صحيفة "التايمز" البريطانية إن "حلفاء جونسون قالوا إنه عرض على ساجد جاويد، وزير الداخلية، وظيفة وزير الخزانة خلال مكالمة هاتفية". في الوقت الذي وصف فيه تيم شيمان، المحرر السياسي لصحيفة "صنداي تايمز"، جاويد بأنه المرشح "المفضل" لهذا المنصب. كان لصحيفة "ذا ميل أون صنداي"
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تيريزا-ماي-وجيرمي-كوربين

في خطابها الأخير.. ماي توجه ضربة لزعيم حزب العمال

وجهت رئيسة الوزراء البريطانية المنتهية ولايتها تيريزا ماي، ضربة فاصلة لزعيم حزب العمال جيريمي كوربين، في جلستها الأخيرة في البرلمان، بعد أن طلبت منه الحذو حذوها والتخلي عن وظيفته. وكانت ماي، التي ستسلم مهام منصبها رسميا لخليفتها بوريس جونسون في وقت لاحق، اليوم الأربعاء، قد استقالت بعد أكثر من 3 سنوات في المنصب، بعد أن فشلت في تنفيذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وأعرب كثير من السياسيين في حزب العمال عن عدم رضاهم عن قيادة كوربين، خاصة لاتهامها بمعاداة السامية، والمراوغة بشأن موقف حزب العمل من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
رجب-طيب-اردوغان-رئيس-تركيا-11

أول تعليق من تركيا على تقارير وفاة أردوغان

أصدرت تركيا، اليوم الأربعاء، أول تعليق على التقارير التي تحدثت عن وفاة الرئيس رجب طيب أردوغان، ونشرت في عدد من وسائل الإعلام، إذ أكد مستشار الرئيس التركي ياسين أقطاي، أن أردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، نافيا صحة ما تردد من أنباء عن وفاته، قائلا: "لا أساس من الصحة للأنباء التي تناقلتها وسائل إعلام عالمية وعربية حول وفاة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأردوغان يقضي عطلة الصيف كما اعتاد كل عام، وغيابه يؤدي لمثل هذه الادعاءات والتوقعات"، وذلك بحسب تصريحات لوكالة "سبوتنيك" الروسية.
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رويترز: تعيين مدير حملة البريسكت مستشارا لجونسون

قال مصدر من فريق رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن جونسون سيعين دومينيك كامينجز المدير السابق لحملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي مستشارا كبيرا له، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. ويشيد بعض المشاركين في حملات تأييد الخروج من الاتحاد بكامينجز لمنافسته حملة حظيت بتمويل أفضل بكثير للدعوة لبقاء بريطانيا في التكتل في استفتاء أجري في عام 2016، لكن آخرين ينتقدونه بسبب أسلوبه الفظ وفكره المنطوي على روح التحدي.
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بريطانيا توضح حقيقة إرسال وسيط إلى إيران

قال مصدر بريطاني، اليوم الأربعاء، إن لندن لم ترسل أي وسطاء إلى إيران، لبحث مسألة ناقلة النفط البريطانية التي تحتجزها إيران منذ أيام، وذلك حسبما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء. وكان مدير مكتب مرشد النظام الإيراني محمد كلبايكاني، قد قال في وقت سابق اليوم، إن لندن أرسلت وسيطا إلى طهران لبحث مسألة الإفراج عن ناقلة النفط البريطانية المحتجزة منذ الجمعة. ولم يقدم كلبايكاني مزيدا من التفاصيل حول زيارة المبعوث البريطاني، وذلك وفق ما نقله موقع "سكاي نيوز" بالعربية عن وكالة "تسنيم" الإيرانية.
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بوريس-جونسون (2)

رويترز: تعيين مدير حملة البريسكت مستشارا لجونسون

قال مصدر من فريق رئيس وزراء بريطانيا الجديد بوريس جونسون، في تصريح له، اليوم الأربعاء، إن جونسون سيعين دومينيك كامينجز المدير السابق لحملة تأييد الخروج من الاتحاد الأوروبي مستشارا كبيرا له، وذلك حسبما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء. ويشيد بعض المشاركين في حملات تأييد الخروج من الاتحاد بكامينجز لمنافسته حملة حظيت بتمويل أفضل بكثير للدعوة لبقاء بريطانيا في التكتل في استفتاء أجري في عام 2016، لكن آخرين ينتقدونه بسبب أسلوبه الفظ وفكره المنطوي على روح التحدي.
جيرمي هانت وبوريس جونسون

جيرمي هانت يرفض تولي وزارة الدفاع في حكومة جونسون

كشفت صحيفة (ذا صن) البريطانية، في تقرير حصري نشرته على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أن بوريس جونسون الذي من المقرر أن يتولي رئاسة الوزراء البريطانية، عرض على وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت تولي حقيبة الدفاع في حكومته الجديدة، غير أن الأخير رفض العرض إذ أنه اعتبره خفضا لرتبته، وأبلغ هانت رئيس الوزراء الجديد أنه لن يقبل أي شيء باستثناء منصبه الحالي كوزير الخارجية. ولفتت الصحيفة إلى خلاف اندلع بين جونسون وهانت في ضوء تحدي هنت لبوريس لإقالته من مجلس الوزراء تماما.
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فضائح بوريس جونسون.. «فبركة» أخبار ومشاكل أخلاقية

انتهت اليوم الانتخابات الداخلية في حزب المحافظين لاختيار قائد له، ورئيس الوزراء الجديد، وذلك بفوز بوريس جونسون على منافسه جيرمي هانت، بعد حصوله على أصوات 66% من أعضاء الحزب المشاركين في التصويت البالغ عددهم نحو 160 ألف عضو. وخلال مهنة امتدت لعقود كصحفي وسياسي، أثار رئيس الوزراء البريطاني الجديد الكثير من الجدل، بداية من فبركة الأخبار، وصولا إلى التصريحات العنصرية. وفيما يلي مجموعة من أكثر الحلقات إثارة للجدل في حياة وزير الخارجية وعمدة لندن السابق البالغ من العمر 55 عامًا، الذي سيتولى مهام منصبه غدا الأربعاء:
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طهران أم واشنطن.. من ينجح في استقطاب بوريس جونسون؟

على الرغم من كون المؤشرات الأولية جميعها رجحت كفته في انتخابات حزب المحافظين، فإن تولي بوريس جونسون بشكل رسمي مهام قيادة الحكومة في المملكة المتحدة يمكن أن يشهد ردود فعل متنوعة ومتباينة من جانب أطراف عديدة خلال الوقت الحالي. ولا شك أن تعامل البلدان على مستوى العالم بشكل رسمي مع بوريس جونسون، والذي بات رئيسًا لحكومة بريطانيا منذ ساعات قليلة، قد يكون له أبعاد سياسية تتجاوز العلاقات الدبلوماسية بشكلها المعروف، خاصة أن جونسون يتولى القيادة في توقيت عصيب لبريطانيا.
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