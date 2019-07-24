بحبة حفظ الغلال.. خلافات تنهي حياة «عريس الدقهلية»

تحرير:رانيا الديداموني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٦ م

صورة أرشيفية

أنهى شاب في بداية العقد الثاني من عمره، من قرية برمبال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حياته متناولًا حبة حفظ الغلال السامة، بسبب خلافات أسرية بينه وبين أسرته ومروره بحالة نفسية سيئة، لعدم قدرته على إنهاء استعدادات الزواج قبل حفل زفافه المقرر إقامته مطلع الأسبوع المقبل. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مستشفى منية النصر المركزي، عن وصول "علي.ع.م - 24 عامًا، ومقيم برمبال الجديدة، مصابا بحالة إعياء شديد وقيء مستمر بداعي التسمم.

وأفاد الفحص الطبي تناوله قرصا كيماويا يستخدم في حفظ الغلال، سبب له تسمما شديدا وهبوطا حادا بالدورة الدموية، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب وصوله المستشفى. وبانتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وسؤال أسرته، استبعدوا وجود شبهة جنائية، مؤكدين وجود خلافات أسرية على تجهيزات العرس المقرر إقامته الأحد المقبل، وأنه