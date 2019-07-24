نقل مدير مكتب وسائق «منى محرز» لمستشفى بالقاهرة

تحرير:محمد الزهراوي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م

منى محرز

قررت إدارة مستشفى المنيا الجامعي توفير سيارة مجهزة لنقل سائق نائب وزير الزراعة ومدير مكتبها إلى مستشفى الزراعيين بالقاهرة، وذلك بناءً على رغبتهما بعد استقرار حالتيهما الصحية جراء إصابتهما في حادث انقلاب سيارة كانت تستقلها الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة التى جرى نقلها في وقت سابق إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، لاستكمال علاجها، بعد إصابتها في نفس الحادث. وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أصيبت على أثر انقلاب سيارة كانت تستقلها بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.

وكانت "محرز" متوجهة إلى مركز مطاي لافتتاح محطة طاقة شمسية بمشروع دواجن، وكان برفقتها محمد حلمي رئيس هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، غير أنه كان يستقل سيارة أخرى. وكان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، قد تلقى بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي تقل الدكتورة منى محرز على حسانين، نائب وزير