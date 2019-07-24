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نقل مدير مكتب وسائق «منى محرز» لمستشفى بالقاهرة

تحرير:محمد الزهراوي ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١١ م
منى محرز
منى محرز
قررت إدارة مستشفى المنيا الجامعي توفير سيارة مجهزة لنقل سائق نائب وزير الزراعة ومدير مكتبها إلى مستشفى الزراعيين بالقاهرة، وذلك بناءً على رغبتهما بعد استقرار حالتيهما الصحية جراء إصابتهما في حادث انقلاب سيارة كانت تستقلها الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة التى جرى نقلها في وقت سابق إلى مستشفى دار الفؤاد بالقاهرة، لاستكمال علاجها، بعد إصابتها في نفس الحادث. وكانت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، أصيبت على أثر انقلاب سيارة كانت تستقلها بالقرب من مركز مطاي شمال محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، وتم نقلها إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج.
وكانت "محرز" متوجهة إلى مركز مطاي لافتتاح محطة طاقة شمسية بمشروع دواجن، وكان برفقتها محمد حلمي رئيس هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، غير أنه كان يستقل سيارة أخرى. وكان اللواء مجدي عامر، مدير الأمن، قد تلقى بلاغا من عمليات النجدة بانقلاب سيارة ملاكي تقل الدكتورة منى محرز على حسانين، نائب وزير
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عبدالله-السناوي

نقل الكاتب الكبير عبد الله السناوي للعناية المركزة

نقل الكاتب الصحفي عبد الله السناوي، إلى العناية المركزة بإحدى المستشفيات الخاصة بالقاهرة، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة، بسبب مضاعفات مرض السكر. والكاتب عبدالله السناوي، صاحب تاريخ طويل في عمر الصحافة المصرية، كما أنه من أكبر الصحفيين والمحللين السياسيين في مصر الآن، إذ ترأس رئاسة تحرير جريدة «العربي الأسبوعية المصرية» في مايو عام 2000 حتى 2011، كما عمل مديرًا لتحرير مجلة الموقف العربي، ثم جريدة صوت العرب في الثمانينات، قبل أن ينضم إلى جريدة «الأهالي» في مطلع التسعينات.
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الحكومة تخصص قطعة أرض بـ«الروبيكي» لبناء مصانع غراء

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، بمدينة العلمين الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، على إصدار أمر إسناد لأحد المكاتب الاستشارية الفرنسية، للقيام بالخدمات الاستشارية الخاصة بطرح تنفيذ مشروع تطوير وكهربة ورفع كفاءة خط سكك حديد "مترو أبو قير"، بنظام التصميم، والتوريد، والتنفيذ، والتمويل، والاستثمار. ويأتي هذا المشروع نظرا لأهميته الاستراتيجية في خدمة مدينة الإسكندرية، وفقا للمخطط الاستراتيجي للمدينة ومشروعات التنمية الجارية بها وللعمل على زيادة الحيز العمراني شرقا وغربا.
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مصنع الحديد والصلب أول إنجازات يوليو.. ينتظر الإغلاق

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى السنوية لثورة 23 يوليو، تلك الثورة التى قادها رجال الجيش المصرى، لتلحق الجماهير بهم، ضد الحكم الملكى عام 1952، وعرفت فى البداية باسم "الحركة المباركة"، ثم أطلق عليها ثورة يوليو، ليعلن حينها حل جميع الأحزاب السياسية وإسقاط دستور 1923. ثورة يوليو خرجت لتقضى على الملكية وتحويل البلاد لجمهورية، ولمحاربة الفساد الذى انتشر فى البلاد بطولها وعرضها، ولتنتشلها من مغبة الفقر والجهل، والظلم والعبودية، لتدخل مصر بعدها عصرها الذهبى فى الصناعة والزراعة والتعليم، حتى إنها كانت أحد الأسباب الرئيسية فى حصول المرأة على حقوقها.
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مطار القاهرة يستقبل طائرة الأحلام الخامسة

استقبل مطار القاهرة الدولى، اليوم الأربعاء، طائرة مصر للطيران رقم MSR3330 من طراز B787-9 Dreamliner القادمة من مدينة سياتل بولاية واشنطن، وتعد هي الطائرة الخامسة من أصل 6 طائرات من ذات الطراز، المعروف باسم "طائرة الأحلام". وكان فى استقبالها بمطار القاهرة الدولي أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، وعدد من قيادات الشركة القابضة وشركاتها التابعة. واحتفلت شركة مصر للطيران، باستلام الطائرة الخامسة من طراز بوينج "B787-9Dreamliner" التي يتم تشغليها لأول مرة باستخدام الوقود الحيوي.
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مني-محرز-نائب-وزير-الزراعة

رئيس جامعة المنيا يكشف حالة نائب وزير الزراعة

قالت الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس جامعة المنيا، إن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، حالتها الصحية مستقرة، وخضعت لبعض الفحوصات الطبية للاطمئنان عليها، داخل المستشفى الجامعي، التي نقلت لها عقب تعرضها لحادث انقلاب سيارة كانت تستقلها، اليوم الأربعاء، في أثناء توجهها ووفد مرافق لها إلى مركز مطاي شمال محافظة المنيا، لافتتاح محطة طاقة شمسية داخل إحدى المزارع المتواجدة غرب المنيا، وكان برفقتها محمد حلمي رئيس هيئة التعمير ومشروعات التنمية الزراعية، غير أنه كان يستقل سيارة أخرى.
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انقلاب سيارة نائب وزير الزراعة ونقلها لمستشفى المنيا

تعرضت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة، اليوم الأربعاء، لحادث انقلاب سيارتها على طريق المنيا الغربي، وعلى الفور انُتقلت إلى مستشفى المنيا لإجراء فحوصات طبية. وكانت نائب وزير الزراعة في طريقها إلى إحدى مزارع غرب المنيا ضمن زيارة تفقدية في محافظة المنيا. وقال مصدر مسئول بصحة المنيا، إنه جاري إجراء الفحوصات اللازمة للدكتورة منى محرز.
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تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، برفقة الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق، واللواء كرم سالم، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، اليوم السبت، سير أعمال إنشاء مستشفى «العاشر من رمضان» الجامعي، والمُقام بتكلفة مبدئية خمسمائة مليون جنيه، حيث يقام المستشفى على مساحة إجمالية تبلغ 22 ألفا و655 مترا مربعا، يضُم 5 طوابق بخلاف الدور الأرضي، ويستوعب 200 سرير للمرضى.
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حادث تصادم بين سيارتين في البحيرة.. وإصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم، اليوم السبت، على أثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص "تمناية" وأخرى نصف نقل على طريق أبو المطامير، الكيلو 71 الصحراوى، حيث قطعت السيارة "نصف نقل" الطريق على الأخرى، ما أدى إلى حدوث التصادم، وتم نقل المصابين جميعا إلى مستشفى أبو المطامير العام لتلقي العلاج اللازم. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجارٍ إزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام حركة السيارات بعد توقفها.
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