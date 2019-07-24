مأساة بالمنصورة.. العثور على جثة طفل والبحث عن شقيقه

تحرير:رانيا الديداموني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م

انتشال الجثمان

تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها، لكشف ملابسات اختفاء شقيقين (12 عاما، و15 عاما) من قرية محلة دمنة التابعة لمركز المنصورة، والعثور على جثمان أحدهما غارقا في مياه البحر الصغير ناحية مركز دكرنس، والمبلغ باختفائهما منذ يوم. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد عثور أهالى مدينة دكرنس على جثة طافية ومسجاة على وجهها لطفل بمياه البحر الصغير.

وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ وتم انتشال الجثمان وتبين أنه لطفل يدعى "بسيونى السعيد"، 12 عاما، ومقيم بقرية محلة دمنة، وتم استدعاء أسرته للتعرف عليه، وهو مبلغ باختفائه هو وشقيقه الأكبر ويدعى "عبد الرحمن"، 15 عاما، منذ يوم، عقب خروجهما من المنزل للهو واللعب. وتحرر عن ذلك المحضر