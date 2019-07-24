جريمة

مأساة بالمنصورة.. العثور على جثة طفل والبحث عن شقيقه

تحرير:رانيا الديداموني ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:١٦ م
انتشال الجثمان
انتشال الجثمان
تكثف الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية من جهودها، لكشف ملابسات اختفاء شقيقين (12 عاما، و15 عاما) من قرية محلة دمنة التابعة لمركز المنصورة، والعثور على جثمان أحدهما غارقا في مياه البحر الصغير ناحية مركز دكرنس، والمبلغ باختفائهما منذ يوم. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد شرباش، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد عثور أهالى مدينة دكرنس على جثة طافية ومسجاة على وجهها لطفل بمياه البحر الصغير.
وانتقل ضباط المباحث وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ وتم انتشال الجثمان وتبين أنه لطفل يدعى "بسيونى السعيد"، 12 عاما، ومقيم بقرية محلة دمنة، وتم استدعاء أسرته للتعرف عليه، وهو مبلغ باختفائه هو وشقيقه الأكبر ويدعى "عبد الرحمن"، 15 عاما، منذ يوم، عقب خروجهما من المنزل للهو واللعب. وتحرر عن ذلك المحضر
اقرأ المزيد
إطلاق نار - أرشيفية

مختل يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

شهدت منطقة أحمد حلمي برمسيس، الملاصق لمحطة سكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، سقوط عدد من المصابين، بعدما تمكن مختل عقليا من خطف بندقية آلية من أمين شرطة وقيامه بإطلاق الرصاص بشكل عشوائى صوب المواطنين بموقف أحمد حلمي، وتمكنت القوات من السيطرة عليه عقب إصابته في تبادل لإطلاق النار وضبطه. انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف للمكان لنقل المصابين للمستشفيات القريبة، لتلقي العلاج بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة.
انتحار

بحبة حفظ الغلال.. خلافات تنهي حياة «عريس الدقهلية»

أنهى شاب في بداية العقد الثاني من عمره، من قرية برمبال التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، حياته متناولًا حبة حفظ الغلال السامة، بسبب خلافات أسرية بينه وبين أسرته ومروره بحالة نفسية سيئة، لعدم قدرته على إنهاء استعدادات الزواج قبل حفل زفافه المقرر إقامته مطلع الأسبوع المقبل. تلقى اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية، إخطارًا من مستشفى منية النصر المركزي، عن وصول "علي.ع.م - 24 عامًا، ومقيم برمبال الجديدة، مصابا بحالة إعياء شديد وقيء مستمر بداعي التسمم.
النائب-صلاح-عيسى

تجديد حبس النائب صلاح عيسى 15 يومًا في «الرشوة»

قرر قاضي المعارضات بمجمع محاكم الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تجديد حبس النائب صلاح عيسي واثنين آخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 520 لسنة 2019 أمن دولة عليا، في اتهامهم بطلب وتلقي رشاوى بمبلغ مالي مليون ومائتي ألف جنيه لاستخدام النائب نفوذه لدى محافظة الإسكندرية لإنهاء تراخيص جبانات بنطاق حي شرق الإسكندرية، وذلك بعدما قررت اللجنة الدستورية والتشريعية رفع الحصانة عن النائب بناء على الطلب المقدم من النائب العام، باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه النائب المتهم بالرشوة.
مخازن-اسلحة (4)

للشهود.. تأجيل محاكمة 271 عضوا بـ«حسم ولواء الثورة»

قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 271 عضوا بحركتي «حسم ولواء الثورة»، إلى جلسة 7 من أغسطس المقبل، لسماع الشهود على خلفية القضية التي قيدت برقم 123 جنايات عسكرية، والتي يواجه فيها المتهمون اتهامات بارتكاب جرائم بتكوين لجان نوعية مسلحة والانضمام لحركة «حسم» الإرهابية وتنفيذ عدد من العمليات العدائية ضد الدولة، واغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، نتج عنه ضحايا ومصابين.
اقرأ المزيد من الأخبار
غرق-طفل-فى-ترعة النوبارية-وانتشال جثته-بعد-يومين (5)

اطلع يا أحمد عايزة أدفنك.. مأساة ودموع أم غرق طفلها

«اطلع يا أحمد أنا راضية.. اطلع أدفنك بس».. كلمات موجعة أطلقتها والدة طفل غرق في ترعة النوبارية في أثناء الاستحمام مع أصدقائه للهروب من حرارة الجو، حتى تمكنت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة بقيادة العقيد محمد بلبع، وكيل إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، من انتشال جثته بعد ما يقرب من 10 كيلو تقريبا من مكان غرقه، بعد يومين من البحث، وتم نقل الجثة لمستشفى أبو المطامير العام، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات، وجار استخراج تصريح دفن الجثة لتشييعه لمثواه الأخير.
حبس-قاتل-اخيه-بعد-اكتشاف-علاقة-غرامية-مع-زوجته-بالدقهلية (4)

حبس قاتل أخيه بعد اكتشاف علاقته الغرامية بزوجته(صور)

أمر عمرو ضيف، رئيس نيابة بلقاس، اليوم الجمعة، بتجديد حبس قاتل أخيه الأصغر 15 يومًا على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وذلك عقب أن أنهى المتهم تمثيل الجريمة في فناء مبنى إدارة الشؤون الاجتماعية مساء أمس، واعترف تفصيليا بأنه قتل أخاه الأصغر بضربه بحجر ثقيل على رأسه، عقب اعتراف المجني عليه له بوجود علاقة محرمة بينه وبين زوجته، وأسمعه مكالمات بينهما تثبت صحة وجود العلاقة بحجة المطالبة بتطليقها، فأخذ الأخ المخدوع كتلة طوب أسمنتية وضرب أخاه بها وتركه قتيلا وهرب، حتى اكتُشفت الجثة.
جثة-طفل-مقتول-قتل

العثور على جثة طفل بـ«شاطئ الفنار» في كفر الشيخ

عثر رواد شاطئ الفنار التابع لمصيف مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، على جثة مجهولة الهوية طافية على سطح المياه لطفل يبلغ عمره قرابة الـ12 عاما. تلقى اللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد عثور رواد مصيف مدينة بلطيم على جثة طفل يبلغ من العمر قرابة الـ12 عاما مجهولة الهوية طافية بشاطئ الفنار، لتقوم قوات الإنقاذ والأهالى بإخراج الجثة وإبلاغ شرطة النجدة بذلك.
انتحار

انتحار شاب في «نيل بني سويف» حزنا على ابن شقيقته

لقى شاب مصرعه، اليوم الخميس، بعد أن ألقى شاب بنفسه في مياه نهر النيل بمركز الفشن جنوب بنى سويف حزنا على وفاة ابن شقيقته، وتلقى العقيد هشام لطفي مأمور مركز شرطة الفشن، إخطارًا من شرطة المسطحات المائية بمركز الفشن يفيد بغرق شاب يُدعى "أحمد.ج - 25 عامًا" ومقيم بمدينة الفشن. وتبين من تحريات النقيب عماد عرفة، معاون مباحث الفشن، أن الشاب ألقى بنفسه في النيل بعد دفن ابن شقيقته الطفل "مصطفى.ح - 15 عامًا"، الذي تُوفي بعد صراع مع المرض إذ أجريت له جراحة في القلب.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org