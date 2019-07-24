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فاروق الفيشاوي يدخل في غيبوبة بعد تدهور حالته

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٥:١٠ م
الفنان فاروق الفيشاوي
الفنان فاروق الفيشاوي
تدهورت الحالة الصحية للفنان فاروق الفيشاوي، اليوم الأربعاء، بعد دخوله فى غيبوبة الكبد، وهو محتجز داخل غرفة العناية المركزة، وفقا لتصريحات صحفية لصديقه المقرب الموسيقار هانى مهنا، الذى طلب من محبيه الدعاء له. وفي أكتوبر الماضي، أعلن «الفيشاوي» عن إصابته بمرض السرطان، خلال تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائى الدولى لدول البحر الأبيض المتوسط، مؤكدًا أنه ليس منزعجا من ذلك، وسيتعامل مع المرض كأنه صداع، وسيواجهه بكل قوة، لكن فى الفترة الماضية تدهورت حالته الصحية وأدت إلى احتجازه بالمستشفى.
في حين ترفض عائلة الفيشاوى، الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن حالته، حتى لا يزعجه أحد بالزيارات، ويلازمه دائما ابنه أحمد والفنانة سمية الألفى. يذكر أن الفنان القدير شارك مؤخرا فى عروض مسرحية «الملك لير» مع النجم يحيى الفخرانى، والتى انطلق عرضها فى شهر فبراير الماضى، ويشارك فى بطولتها ريهام
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