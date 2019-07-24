مختل يطلق النار على المواطنين بموقف أحمد حلمي

تحرير:محمد أبو زيد ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٣٧ م

اطلاق نار

شهدت منطقة أحمد حلمي برمسيس، الملاصق لمحطة سكك حديد مصر، اليوم الأربعاء، سقوط عدد من المصابين، بعدما تمكن مختل عقليا من خطف بندقية آلية من أمين شرطة وقيامه بإطلاق الرصاص بشكل عشوائى صوب المواطنين بموقف أحمد حلمي، وتمكنت القوات من السيطرة عليه عقب إصابته في تبادل لإطلاق النار وضبطه. انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف للمكان لنقل المصابين للمستشفيات القريبة، لتلقي العلاج بينما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لكشف ملابسات الحادث، تم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة.

وكشف مصدر أمني أن شخصا «مضطرب نفسيا»، نجح في خطف بندقية آلية من أمين شرطة معين خدمة في منطقة موقف سيارات أحمد حلمي، الملاصق لمحطة مصر، وقام بإطلاق النيران بطريقة عشوائية، مما أسفر عن إصابة عدد من المواطنين، قبل أن تتمكن القوات من التعامل مع المتهم وتصيبه قبل القبض عليه، وتكثف الأجهزة الأمنية