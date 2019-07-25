بالكوتة في الصيدليات .. أين ذهبت أدوية منع الحمل؟

عوف: هناك أزمة نتيجة تهريبها إلى دول الخليج.. عبد الحميد: توزيعها على الصيدليات بالكوتة.. سعودي: تمهيد لرفع الأسعار.. الصحة: متوفرة والشريط بـ5 جنيهات

تحرير: مؤمن عبد اللاه و إسراء زكريا ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م

«أزمة أمن قومي»... فى الوقت الذى تستنفر فيه الدولة جهودها من أجل التوعية بمخاطر الزيادة السكانية التى باتت تؤرق المجتمع، حيث بلغ عدد المصريين فى الداخل 99 مليونا، طفت على السطح أزمة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، بل هى أحد أسبابها، ألا وهي أزمة نقص أدوية منع الحمل المستوردة فى الصيدليات، عقب تفجر الأزمة بدأت حرب التصريحات بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة حول أسباب النقص الحاد فى هذه الأدوية، حيث أكد الصيادلة أن تقاعس وزارة الصحة عن القيام بدورها وتهريب الأدوية إلى دول الخليج، وعدم استيرادها بالكميات الكافية السبب فى النقص.

بينما أكدت وزارة الصحة أن أدوية منع الحمل متوفرة فى جميع المديريات الصحية بأسعار منخفضة ولا توجد أى أزمة بها، وأنها ليست مسؤولة عن توفير هذه الأدوية غير المدعمة إلى الصيدليات، وأنها تباشر عملها بكل تفانٍ. الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ يوم الأحد

بينما أكدت وزارة الصحة أن أدوية منع الحمل متوفرة فى جميع المديريات الصحية بأسعار منخفضة ولا توجد أى أزمة بها، وأنها ليست مسؤولة عن توفير هذه الأدوية غير المدعمة إلى الصيدليات، وأنها تباشر عملها بكل تفانٍ.



الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ يوم الأحد الماضي 99 مليون نسمة، حيث سجلت محافظة القاهرة أعلى المحافظات في عدد السكان لتبلغ 9.8 مليون نسمة، تلتها الجيزة بعدد 8.9 مليون نسمة ثم الشرقية 7.4 مليون نسمة والقليوبية 5.8 مليون نسمة، بينما جاءت المحافظات الأقل من حيث عدد السكان محافظة جنوب سيناء بعدد 107.460 نسمة وشمال سيناء 450.52 نسمة ومطروح 467.34 نسمة وبورسعيد 768.75 نسمة.

الخليج كلمة السر

بداية تفجر الأزمة كانت مع الدكتور علي عوف، رئيس الشعبة العامة للأدوية باتحاد الغرف التجارية، الذى شدد على أن هناك أزمة كبيرة فى أدوية منع الحمل فى الوقت الراهن، والتى تنقسم إلى شقين، شق مدعوم من الدولة ويبلغ تكلفة الشريط الواحد 2 جنيه فقط، وأنواع أخرى مدعمة يباع الشريط بـ10 جنيهات، وكلاهما يباع في مراكز الصحة، ولكنه نزل فى الصيدليات لفترة محددة ثم اختفى بعد ذلك.



أما الشق الآخر فيتعلق بالأدوية غير المدعمة وهى المستوردة أو التي تصنع فى الشركات الخاصة، يبلغ سعر الشريط منه 42 جنيها، ولكن لا يتمكن الصيادلة من توفيره بالصيدليات، وفى حالة توفره لا يتاح للصيدلية أن تحصل على أكثر من 5 علب، وهو الأمر الذى يؤدي إلى بيعها في السوق السوداء بأسعار 120 جنيها للشريط.



عوف شدد على أن السبب فى نقص أدوية منع الحمل فى هذه الفترة يرجع إلى قيام البعض بتهريب هذه الأدوية إلى دول الخليج، حيث يباع الدواء الذي يباع في مصر بـ42 جنيهًا بـ350 جنيهاً، بالإضافة إلى وجود نقص حاد فى أدوية منع الحمل التى ينتجها القطاع الخاص والمستوردة من الخارج. (اقرأ أيضا: دراسة: حبوب منع الحمل تغير شكل بعض مناطق المخ

توزيع الدواء بالكوتة

عقب إثارة الأزمة من قبل الدكتور على عوف خرج المسؤولون عن نقابة الصيادلة ليؤكدوا صدق حديث عوف، وأن الأزمة ما زالت قائمة، حيث أكد الدكتور عصام عبد الحميد، وكيل عام نقابة الصيادلة، أن حبوب منع الحمل بها عجز كبير فى الصدليات ويصل هذا العجز إلى 90%، ومن المقرر أن يتم توفير كميات من هذه العقارات خلال الأيام القادمة وتوزيعها على الصيدليات بالكوتة، حيث تحصل كل صيدلية على 10 شرائط لحل الأزمة مؤقتا.

وأوضح وكيل نقابة الصيادلة أن هناك 5 شركات تستورد أدوية منع الحمل بجانب شركات قطاع الأعمال، منها شركة سيد الحكومية التابعة لقطاع الأعمال، مشدداً على ضرورة فتح الباب أمام الشركات للاستيراد المباشر أو إعادة تسعير سريع للمستحضرات، خاصة أن بعض الشركات توقفت عن الإنتاج والاستيراد بسبب تكبدها خسائر.

تمهيد لزيادة الأسعار

تتعارض مع توجه الدولة

الصحة: لا توجد أزمات

الدكتور محمد سعودي، وكل نقابة الصيادلة، قال إن هناك عددا من علامات الاستفهام حول أزمة نقص أدوية منع الحمل من الصيدليات، خاصة أن هذه الأزمة تتكرر بين الحين والآخر، وهو الأمر الذى يعكس التقصير الكبير من قطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوزارة الصحة وعدم قيامه بالدور المنوط به، مشيرا إلى أنه من الممكن أن نشاهد نقصا فى نوع دوائي معين، لكن أن تختفي مجموعة علاجية بالكامل من السوق فهذا أمر غريب للغاية.وأضاف سعودي فى تصريحات خاصة لـ"التحرير" أن أزمة اختفاء أدوية منع الحمل تفتح الباب أمام العديد من التساؤلات، أهمها: هل هذا الاختفاء تمهيد لرفع أسعارها خلال الأيام القليلة المقبلة؟ وأن ما يحدث الآن مجرد وسيلة للضغط وتعطيش للسوق حتى تستجيب الدولة لمطالب المسئول عن الأزمة.وتابع سعودي: دائما الوقاية خير من العلاج، أين دور إدارة النواقص بوزارة الصحة الجهة المسئولة عن متابعة ملف الدواء وحركة السوق وتوقع الأزمات قبل أن تحدث، ومعرفة ما إذا كان هناك نقص فى نوع من الأدوية على المدى القريب أم لا من خلال التفتيش المستمر على الكميات المتوفرة بالمستودعات ومعرفة ما إذا كانت تكفي لفترات طويلة أم لا.سعودي أكد أن الأدوية والحقن رخيصة الثمن والتى يلجأ إليها البسطاء لم تعد متوفرة بالقدر الكافي، بالإضافة إلى أدوية المقتدرين ماديًا التى تتراوح أسعارها بين 60 و70 جنيهًا بها نقص كبير، وهو ما يجعلنا نوجه اللوم إلى وزارة الصحة.الحل الأمثل لهذه الأزمات المتكررة التى تشهدها أدوية منع الحمل، يتمثل في إنشاء مصانع قومية لإنتاج هذه الأدوية، خاصة أنها لا تحتاج إلى تكنولوجيا عالية، ولدينا خبرة بعض الشيء في إنتاجها، حيث تنتج شركة «سيد» التابعة لقطاع الأعمال نوعا أو اثنين من هذه الأدوية، ولكنها لا تستطيع تغطية احتياجات الدولة منها.كيف يكون توجه الدولة نحو شن عدد كبير من الحملات الاسترشادية للتوعية بخطورة الزيادة السكانية، وفي نفس الوقت نشاهد اختفاء حبوب منع الحمل من الأسواق، وعدم حل هذه الأزمة يؤدي إلى وجود خسائر فظيعة ومرعبة، هذا ما أكده الدكتور أحمد فاروق، عضو نقابة الصيادلة. (اقرأ أيضا: هكذا تواجه الدولة تحايل الموظفين على تحليل المخدرات

الهجوم الحاد على وزارة الصحة والجهاز المسئول عن نواقص الأدوية دفع الدكتورة سحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بوزارة الصحة، لتخرج وتدافع عن نفسها، قائلة: جميع وسائل منع الحمل متوافرة في مخازن الوزارة والوحدات الصحية، مشددة على أنها ليست مسؤولة عن الصيدليات والنقص الموجود في أدوية منع الحمل المستوردة الشريط فيها بـ65 جنيها، «مش هاجبرها تيجي تشتري منى، أنا هدفي المواطن الغلبان الشريط ليه بـ5 جنيهات، ومتوافر عندي ومش هاخد منه وأدى الصيدليات».

الكوتة خيار مرفوض

بينما تبنت الدكتورة