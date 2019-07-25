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بالكوتة في الصيدليات .. أين ذهبت أدوية منع الحمل؟

عوف: هناك أزمة نتيجة تهريبها إلى دول الخليج.. عبد الحميد: توزيعها على الصيدليات بالكوتة.. سعودي: تمهيد لرفع الأسعار.. الصحة: متوفرة والشريط بـ5 جنيهات
تحرير: مؤمن عبد اللاه و إسراء زكريا ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٣٠ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
«أزمة أمن قومي»... فى الوقت الذى تستنفر فيه الدولة جهودها من أجل التوعية بمخاطر الزيادة السكانية التى باتت تؤرق المجتمع، حيث بلغ عدد المصريين فى الداخل 99 مليونا، طفت على السطح أزمة أخرى لا تقل خطورة عن سابقتها، بل هى أحد أسبابها، ألا وهي أزمة نقص أدوية منع الحمل المستوردة فى الصيدليات، عقب تفجر الأزمة بدأت حرب التصريحات بين نقابة الصيادلة ووزارة الصحة حول أسباب النقص الحاد فى هذه الأدوية، حيث أكد الصيادلة أن تقاعس وزارة الصحة عن القيام بدورها وتهريب الأدوية إلى دول الخليج، وعدم استيرادها بالكميات الكافية السبب فى النقص.
بينما أكدت وزارة الصحة أن أدوية منع الحمل متوفرة فى جميع المديريات الصحية بأسعار منخفضة ولا توجد أى أزمة بها، وأنها ليست مسؤولة عن توفير هذه الأدوية غير المدعمة إلى الصيدليات، وأنها تباشر عملها بكل تفانٍ. الساعة السكانية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن عدد سكان مصر بالداخل بلغ يوم الأحد
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مصطفى-مدبولى

مدبولي: الخدمات الصحية على أجندة أولويات الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تضع على أجندة أولوياتها في هذه المرحلة الارتقاء بالخدمات الصحية، ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ببناء الإنسان المصري، جاء ذلك خلال تفقده، في إطار جولته بمحافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، مشروع إنشاء وتجهيز مستشفي العجمي العام، يرافقه وزراء الاستثمار، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، ومحافظ الإسكندرية، حيث أشاد رئيس الوزراء بالمستشفى الذي يضاهي في إنشائه وتجهيزاته المستشفيات الخاصة الكبرى.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي ينعى رئيس تونس: مسيرته يسجلها التاريخ

نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ببالغ الحزن رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي، الذي توفاه الله، اليوم الخميس، وتقدم السيسي بخالص التعازي والمواساة لأسرة الرئيس الباجي قايد السبسي وللشعب التونسي الشقيق، مؤكدا أن المساهمة التاريخية للرئيس السبسي في مسيرة تطور تونس وتعزيز استقرارها سيسجلها التاريخ بأحرف من نور، وستستمر سيرته حية وفاعلة في وجدان الشعب التونسي والشعوب العربية جميعا، وذلك بحسب ما ذكرته الصفحة الرسمية لمتحدث رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، عبر موقع "فيسبوك".
صندوق-النقد-الدولي

نائب يعلق على صرف آخر شريحة من قرض صندوق النقد

وصف عمرو غلاب عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قرار صندوق النقد الدولي بصرف الشريحة الأخيرة من القرض لمصر والمقدرة بـ2 مليار دولار بأنها شهادة جديدة في الثقة بالاقتصاد المصري وتأكيد على الطريق الصحيح الذي يسير به عبر الإجراءات الإصلاحية التي ترعاها الدولة المصرية منذ عام 2016، قائلا إن قرض صندوق النقد الدولي من البداية هو من أجل المساهمة في بناء الدولة المصرية من جديد بضوابط اقتصادية حاسمة والعمل على تطويرها بمختلف المجالات، وهو الأمر الذي تسير عليه الدولة المصرية برئاسة عبد الفتاح السيسي.
ما-يخطيء-الطبيب-في-تشخصيه

الاعتداء على طبيب مصري داخل مستوصف بالكويت

تعرض طبيب مصري يعمل في مستوصف جابر الأحمد بدولة الكويت للاعتداء، حسبما أعلنت الجمعية الطبية بالكويت، التي أعربت عن أسفها لوقوع الحادث. ونقل موق «الراي» الكويتي عن مصدر، إن الطبيب المصري وفي أثناء قيامه بواجبه داخل المستوصف تعرض من قبل أحد المراجعين للضرب المبرح بعد مشادة كلامية حصلت بينهما، ما تسبب في إصابته بجروح سطحية وسحجات. وأضاف المصدر، الذي لم يذكر اسمه، إن الطبيب توجه إلى قسم الشرطة التابع له المستوصف، وسجل قضية اعتداء بالضرب بحق الجاني أحيلت إلى الجهات المختصة للبحث والتحري عن المتهم من خلال البيانات المسجلة في المستوصف.
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