استخدام مقشر قبل إزالة الشعر يزيل الجلد الميت

للحصول على بشرة لامعة يمكنك استخدام الزيوت الحيوية مثل زيت اللوز الحلو، حيث يجدد من خلايا البشرة، ويجعلها أكثر حيوية، إضافة إلى أنه يعطيها ملمسا حريريا
المظهر اللائق وروعة الموضة بداية من اختيار أنواع الميكب أب الجيدة والمناسبة للبشرة إلى تحديد الملابس المناسبة من اختصاص الفتاة، ولأنها تحب دائمًا أن تكون نجمة لامعة فالنظافة الشخصية يجب أن تكون أول الاهتمامات، على سبيل المثال اتباع نظام روتيني للعناية بالبشرة والاستحمام يوميًّا وخاصة في أيام الصيف التي تتميز بارتفاع كبير في درجات الحرارة، واستخدام غسول جيد للوجه وعمل اسكرابات، كما أن إزالة الشعر يأتي في مقدمة أشكال العناية، ولكن توجد بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها، نقلا عن "timesofindia".
تبدو إزالة الشعر أمرا سهلا وبسيطا، ولكن لن تحصلي على بشرة ناعمة في كل مرة بسبب افتقارك إلى بعض الخطوات المهمة التي يجب أن تضعيها في اعتبارك، إذا انتهى بك المطاف إلى الإصابة بالطفح الجلدي والجروح، فمن المحتمل أنك تفعلين ذلك بشكل خاطئ، وما يلي 6 نصائج يجب أن تقومي بها إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة
تبدو إزالة الشعر أمرا سهلا وبسيطا، ولكن لن تحصلي على بشرة ناعمة في كل مرة بسبب افتقارك إلى بعض الخطوات المهمة التي يجب أن تضعيها في اعتبارك، إذا انتهى بك المطاف إلى الإصابة بالطفح الجلدي والجروح، فمن المحتمل أنك تفعلين ذلك بشكل خاطئ، وما يلي 6 نصائج يجب أن تقومي بها إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة ناعمة بعد "الشيفينج":
1- مقشر للبشرة
قبل القيام بعملية إزالة الشعر، من المهم استخدام مقشر للبشرة، وذلك لن يساعد فقط في التخلص من الجلد الميت ولكن يجعلك أيضًا تتجنبين ظهور المسام، لذا لو كنت ترغبين في إزالة الشعر بطريق سلسلة ومريحة عليك باستخدام مقشر للجلد ويفضل أيضًا استخدام مقشرات طبيعية مثل السكر أو الملح وأضفي إليها القليل من ماء الورد وستحصلين على ملمس يشبه بشرة الأطفال.
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2- الشاور أفضل وقت لإزالة الشعر
أثبت العديد من خبراء البشرة والتجميل أن الاستحمام هو أفضل توقيت لإزالة الشعر؛ لأن البشرة تكون رطبة، وبالتالي يصبح الشعر الموجود في الجلد ناعما وسهل الإزالة، وبعد ذلك قومي بوضع مرطب جيد وتألقي في مظهر رائع.
3- تجنب الصابون
من الأفضل استخدام كريم خاص بالحلاقة لإزالة الشعر، وتجنبي تمامًا الصابون أو غسول الجسم، وذلك سيساعد بشكل كبير في ترطيب البشرة ويعطيك ملمسا ناعما، ويجنبك تمامًا من الإصابة بتهيج أو احمرار في الجلد.
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4- الحرص عند استخدام ماكينة الإزالة
لو كنت تعتقدين أن الضغط سيزيل الشعر بشكل أسرع، فهذا اعتقاد خاطئ، لأنه من المحتمل أن يؤدي إلى الإصابة بتهيج الجلد، مع ظهور الخدوش المؤلمة، كما أن البشرة الحساسة ستتعرض لمشكلات جلدية أكثر من ذلك تصل إلى الجروح، فيمكنك في هذه الحالة استخدام الطرق التقليدية الطبيعية.
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5- تغيير شفرات الماكينة
صممت شفرات خاصة للحلاقة بالنسبة للرجال؛ لأنهم يتميزون بشعر كثيف، إذا كوني حريصة أن تقومي بالاختيار الجيد فيما يتعلق بشفرات مخصصة للشعر البسيط، وهذا ما تتميز به معظم النساء، حاولي قدر الإمكان أن تتفهمي طبيعة بشرتك لتستخدمي الطريقة المناسبة.
6- استخدام واقٍ للشمس
بعد القيام بإزالة الشعر تكون بشرتك حساسة بشكل كبير، إذ عليك باستخدام واقٍ للشمس لحماية جلدك من الحروق والندبات الناتجة عن التعرض المستمر لأشعة الشمس.
وللحصول على بشرة لامعة يمكنك استخدام الزيوت الحيوية مثل زيت اللوز الحلو، حيث يجدد من خلايا البشرة، ويجعلها أكثر حيوية، إضافة إلى أنه يعطيها ملمسا حريريا ويستخدم كمنظف للبشرة ويمكن خلطه مع كريمات أخرى، كما يوجد زيت الرمان الغني بمضادات الأكسدة، حيث يرطب ويغذي البشرة، ويعمل أيضًا على تأخير ظهور التجاعيد التي تظهر مع التقدم في العمر.
يعمل زيت جنين القمح على تنشيط الدورة الدموية، كما يعمل على ترطيب البشرة وتقليل ظهور الندبات والخلايا الميتة لمكافحة الشيخوخة، ولا نستطيع أن ننسى زيت الأفوكادو في تحفيز مادة الكولاجين التي تعتبر أحد مكونات البشرة الأساسية.
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