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استخدام مقشر قبل إزالة الشعر يزيل الجلد الميت

للحصول على بشرة لامعة يمكنك استخدام الزيوت الحيوية مثل زيت اللوز الحلو، حيث يجدد من خلايا البشرة، ويجعلها أكثر حيوية، إضافة إلى أنه يعطيها ملمسا حريريا
تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م
إزالة الشعر
إزالة الشعر
المظهر اللائق وروعة الموضة بداية من اختيار أنواع الميكب أب الجيدة والمناسبة للبشرة إلى تحديد الملابس المناسبة من اختصاص الفتاة، ولأنها تحب دائمًا أن تكون نجمة لامعة فالنظافة الشخصية يجب أن تكون أول الاهتمامات، على سبيل المثال اتباع نظام روتيني للعناية بالبشرة والاستحمام يوميًّا وخاصة في أيام الصيف التي تتميز بارتفاع كبير في درجات الحرارة، واستخدام غسول جيد للوجه وعمل اسكرابات، كما أن إزالة الشعر يأتي في مقدمة أشكال العناية، ولكن توجد بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها، نقلا عن "timesofindia".
تبدو إزالة الشعر أمرا سهلا وبسيطا، ولكن لن تحصلي على بشرة ناعمة في كل مرة بسبب افتقارك إلى بعض الخطوات المهمة التي يجب أن تضعيها في اعتبارك، إذا انتهى بك المطاف إلى الإصابة بالطفح الجلدي والجروح، فمن المحتمل أنك تفعلين ذلك بشكل خاطئ، وما يلي 6 نصائج يجب أن تقومي بها إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة
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سوشيال-ميديا

دراسة: إنستجرام التطبيق الأكثر خطورة بين الشباب

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تتنافس بقوة على مستخدميها، وعلى الرغم من وجود الملايين عليها، فإن كل شخص يُفضل تطبيقا معينا يفتحه مرات عديدة في اليوم، فالمهتم بصور المشاهير يلجأ إلى «إنستجرام»، ولمن يفضل الشات والمنشورات يختار «فيسبوك»، وبالطبع «تويتر» من التطبيقات التي لديها فئة مميزة من المستخدمين، وغيره من المواقع الأخرى. وبعد انتشار تلك التطبيقات، والهوس بين الشباب في استخدامها، حذرت العديد من الدراسات من خطر إدمانها، والاستخدام المستمر لها، وهذه الأضرار لا تقتصر على الصغار فقط، بل الشباب أيضا.
الفازلين-وفوائده

هل الفازلين مرطب جيد لمختلف أنواع البشرة؟

يباع جيلي البترول في أي صيدلية، تحت الاسم التجاري "فازلين"، الفازلين عبارة عن مزيج من اللون الأبيض والأصفر من الزيوت المعدنية الموجودة في النفط. العنصر الرئيسي في الفازلين هو البترول، يشكل البترول حاجزًا مانعًا للماء عند وضعه على الجلد، يمكن أن يساعد الجلد على الاحتفاظ بالرطوبة ويكون بمثابة علاج داخلي للبشرة الجافة، حسب موقع هيلث لاين. على الرغم من أن الفازلين يمكن أن يكون مفيدًا عند استخدامه لعلاج البشرة الجافة فإنه منتج دهني للغاية ويمكن أن يكون ثقيلا على الجلد، لذلك ليس من الصحي تمامًا استخدام الفازلين كمرطب يومي للبشرة.
الوقوف-في-العمل

دراسة: العمل واقفًا لوقت طويل يساعد على فقدان الوزن

نحاول دائمًا البحث عن طرق بسيطة وسهلة لفقدان الوزن، بداية من تقليل كميات الطعام المتناولة إلى ممارسة رياضة المشي باعتبارها الرياضة التي تتميز بأنها آمنة على مرضى القلب والأوعية الدموية، كما كانت توجد بعض الدراسات التي توضح أن القيام بالأعمال المنزلية يساعد بشكل كبير في فقدان الوزن وخسارة العديد من السعرات الحرارية، وآخر ما جاءت به الدراسات أن القيام بمهمة معلمة والوقوف المستمر أمام "الديسك" يساعد في فقدان الوزن، لأنه يساعد على الحركة، حسبما ذكر الموقع الهندي "indiatimes".
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