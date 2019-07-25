استخدام مقشر قبل إزالة الشعر يزيل الجلد الميت

للحصول على بشرة لامعة يمكنك استخدام الزيوت الحيوية مثل زيت اللوز الحلو، حيث يجدد من خلايا البشرة، ويجعلها أكثر حيوية، إضافة إلى أنه يعطيها ملمسا حريريا

تحرير:إسراء سليمان ٢٥ يوليه ٢٠١٩ - ٠٨:٠٠ م

إزالة الشعر

المظهر اللائق وروعة الموضة بداية من اختيار أنواع الميكب أب الجيدة والمناسبة للبشرة إلى تحديد الملابس المناسبة من اختصاص الفتاة، ولأنها تحب دائمًا أن تكون نجمة لامعة فالنظافة الشخصية يجب أن تكون أول الاهتمامات، على سبيل المثال اتباع نظام روتيني للعناية بالبشرة والاستحمام يوميًّا وخاصة في أيام الصيف التي تتميز بارتفاع كبير في درجات الحرارة، واستخدام غسول جيد للوجه وعمل اسكرابات، كما أن إزالة الشعر يأتي في مقدمة أشكال العناية، ولكن توجد بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها، نقلا عن "timesofindia".

تبدو إزالة الشعر أمرا سهلا وبسيطا، ولكن لن تحصلي على بشرة ناعمة في كل مرة بسبب افتقارك إلى بعض الخطوات المهمة التي يجب أن تضعيها في اعتبارك، إذا انتهى بك المطاف إلى الإصابة بالطفح الجلدي والجروح، فمن المحتمل أنك تفعلين ذلك بشكل خاطئ، وما يلي 6 نصائج يجب أن تقومي بها إذا كنت ترغبين في الحصول على بشرة