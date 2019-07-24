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ريهام سعيد: الدكتور سمحلي بالعودة لحياتي الطبيعية

تحرير:التحرير ٢٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٦:٢٠ م
ريهام سعيد
ريهام سعيد
أعلنت الإعلامية ريهام سعيد، اليوم الأربعاء، تحسن حالتها الصحية، حيث قالت: "الدكتور سمحلي بالعودة لحياتي الطبيعية، وقالي ده حصل معجزة"، معقبة: "المعجزة ديه حصلت بدعائكم". وقبل هذا الإعلان، نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تقريرًا مصورًا، أجراه شابان مع مواطنين، للتعليق على حالتها الصحية. وجاءت جميع المقابلات إيجابية، بالدعاء لها بالسلامة، وتمام الشفاء، فتقول إحداهن: "ربنا يديها الصحة ويخليها لعيالها"، فيما يؤكد آخر أنها "ساعدت ناس كتير"، وفي النهاية يظهر طفل يشكرها على ما قدمته من أجل الأطفال.
وعقبت "ريهام" على الفيديو قائلة: "ألف شكر للناس اللي تعبوا وصوروا الفيديو ده عشان يعرفوني قد إيه أنا غالية عندهم"، مضيفة: "شكرا محمد عوف وعبدالرحمن معالي، ودايما تكونوا موجودين معايا وبتدعوا ليه". وفي وقت سابق، نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "صبايا"، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تطورات الحالة الصحية
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